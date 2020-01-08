Великолепная возможность индивидуально получить полное представление о городе в компании с профессиональным гидом. На комфортабельном микроавтобусе или автомобиле вы совершите одну из самых зрелищных и содержательных экскурсий по Вене, после которой знакомство с городом уже никак нельзя будет назвать поверхностным. Во время этого небольшого путешествия вы увидите все самые главные достопримечательности австрийской столицы.

На бульварном кольце Рингштрассе перед вами парадом пройдут все возможные архитектурные стили: императорская резиденция Хофбург и дворцы «новых аристократов» 19 века, «музеи-близнецы» – истории искусства и естественной истории, Парламент и городская Ратуша, Венская государственная опера и императорский Бургтеатр, барочная Карлскирхе и венский Сецессион – свидетели истории и славы Дунайской монархии.

На набережной Дунайского канала притаился один из самых оригинальных жилых домов в Европе – так называемый Хундертвассерхаус, созданный австрийским художником и архитектурным диссидентом Фриденсрайхом Хундертвассером. В стороне от исторического центра раскинулся нежно любимый всеми венцами парк Пратер, над кронами которого уже более ста лет проплывают, покачиваясь и скрипя старым деревом, красные вагончики колеса обозрения Ризенрад.

На северном берегу Дуная – путь и прекрасного, но, увы, совсем не голубого – своей собственной, особой и напряженной жизнью живет UNO-City – со штаб-квартирой ООН и небоскребами, отражающими дунайские волны.

Завершением экскурсии станет знакомство с бывшей летней резиденцией династии Габсбургов – дворцом Шенбрунн с его прекрасным парком.

Место начала и окончания экскурсии: от отеля или по адресу в пределах городской черты (требуется указать при бронировании).