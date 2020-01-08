Индивидуальная обзорная экскурсия по Вене

Автомобильная

5
3 отзыва
Индивидуальная
Автомобильная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид, совмещающий функцию водителя (гид-водитель).
Индивидуальная обзорная экскурсия по Вене
Индивидуальная обзорная экскурсия по Вене
Индивидуальная обзорная экскурсия по Вене
Индивидуальная обзорная экскурсия по Вене

Что вас ожидает 🤩

  • Хофбург
  • Ратхаус
  • Фотивкирхе
  • Улица Ринг
  • Хундертвассерхаус
  • Дунай
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Великолепная возможность индивидуально получить полное представление о городе в компании с профессиональным гидом. На комфортабельном микроавтобусе или автомобиле вы совершите одну из самых зрелищных и содержательных экскурсий по Вене, после которой знакомство с городом уже никак нельзя будет назвать поверхностным. Во время этого небольшого путешествия вы увидите все самые главные достопримечательности австрийской столицы.

На бульварном кольце Рингштрассе перед вами парадом пройдут все возможные архитектурные стили: императорская резиденция Хофбург и дворцы «новых аристократов» 19 века, «музеи-близнецы» – истории искусства и естественной истории, Парламент и городская Ратуша, Венская государственная опера и императорский Бургтеатр, барочная Карлскирхе и венский Сецессион – свидетели истории и славы Дунайской монархии.

На набережной Дунайского канала притаился один из самых оригинальных жилых домов в Европе – так называемый Хундертвассерхаус, созданный австрийским художником и архитектурным диссидентом Фриденсрайхом Хундертвассером. В стороне от исторического центра раскинулся нежно любимый всеми венцами парк Пратер, над кронами которого уже более ста лет проплывают, покачиваясь и скрипя старым деревом, красные вагончики колеса обозрения Ризенрад.

На северном берегу Дуная – путь и прекрасного, но, увы, совсем не голубого – своей собственной, особой и напряженной жизнью живет UNO-City – со штаб-квартирой ООН и небоскребами, отражающими дунайские волны.

Завершением экскурсии станет знакомство с бывшей летней резиденцией династии Габсбургов – дворцом Шенбрунн с его прекрасным парком.

Место начала и окончания экскурсии: от отеля или по адресу в пределах городской черты (требуется указать при бронировании).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
O
8 янв 2020
Профессиональный гид с хорошим чувством, что нужно клиентам провел нам прекрасную экскурсию. Благодарим!
С
29 сен 2019
Дождь не помешал увлекательнейшей экскурсии по Красавице ВЕНЕ! 4 часа -это очень мало,но наш гид Андрей сумел -таки красочно,интересно окунуть в историю,плавно перенести в сегодняшнюю реальность!так прекрасно совмещено былое и современное! Так гармонично спокойно уживаются Старушка и Молодая Красавица! Помимо того что мы немало увидели,Андрей подсказал много того, что еще хотелось бы увидеть в следующий наш приезд! А приехать непременно хочется снова! Увидеть и узнать как можно больше о новой незнакомке Австрии! Спасибо за экскурсию!
В
15 июня 2017
Экскурсия организована очень хорошо, гид Ольга провела ее замечательно, очень интересно. Большое спасибо.

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