22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Не буду утомлять вас многочисленными датами и фамилиями. Мой рассказ — это повествование о достопримечательностях Вены и о венцах в контексте истории.
Мы прогуляемся по городу и совершим путешествие во времени, на примерах исторических зданий, улиц, парков и музеев, заглянем в потайные уголки старой Вены. Посидим за чашечкой ароматного кофе со штруделем в венском кафе.
Рингштрассе. Наш путь пройдет вдоль «парадной витрины» столицы — Рингштрассе (Ringstraße), что в переводе с немецкого — «кольцевая улица» — это одна из самых широких и длинных улиц Вены.
Архитектура достопримечательностей. Известные здания Ринга — Ратуша, Парламент, Университет, Биржа — создавались в одно время, но совершено в разных стилях. Так здание Ратуши, как и все ратуши средневековья, было построено в стиле фламандской готики. Парламент — в греческом стиле, как бы указывая на происхождение основ политики и государственности. В постройке Венской оперы и Университета просматривается неоренессанс; в здании Бургтеатра — необарокко; в архитектуре Биржи, Вотивкирхе, музея прикладных искусств — неоготика. Музей естествознания и Музей истории искусств построены в стиле неоренессанс. Все эти строения разные, но удивительно гармонично сочетаются и вместе создают неповторимый ансамбль Рингштрассе.
Средневековая Вена. Затем мы отправимся в средневековую часть Вены, так называемый, Внутренний город. На площади Фрайунг заглянем во дворец Даун-Кински и Дворец Ферстеля. Посетим Хофбург и Штефансдом, пройдемся по самой дорогой торговой улице Кольмаркт, на улице Грабен полюбуемся Чумной колонной. Увидим дом Моцарта и Старый венский университет, с потрясающим собором; самый старый собор Вены — Руперткирхе; площадь Ам-Хоф и множество прекрасных дворцов.
Конечная точка нашего путешествия — Собор Святого Стефана.
Маршрут экскурсии я готов корректировать, исходя из интересов и увлечений моих гостей.
Положительные эмоции вам обеспечены. Я сделаю ваше знакомство с городом не только увлекательным и нескучным, но и познавательным!
Организационные детали
В стоимость экскурсии не входит чашечка кофе (3,5-5 евро в зависимости от выбранного сорта кофе) и штрудель (от 2,5 евро).
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура У ВХОДА В КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР СВ. ШТЕФАНА..
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Русский венец и гид. Я родом из России, мне 56 лет. Путешествия - это мой образ жизни. Лицензия на оказание туристических услуг, с декабря 2008 года. Мои гости — это Вы, Ваша семья, Ваши близкие. Мне есть чем вас удивить и порадовать.
Экскурсия нам очень понравилась. Андрей интеллигентный, образованный и при этом совершенно не скучный. Объем исторической информации большой, но Андрей интересно рассказывает, разбавляя информацию забавными историческими фактами и не тривиальными вопросами в истории. Уверена, мы к нему еще обратимся! Спасибо.
Анна
7 мая 2019
Не очень интересная подача материала, малоинформативно
Ольга
6 ноября 2018
Замечательная экскурсия! Огромное спасибо за проведенную экскурсию по Вене.Узнали очень много нового и действительно интересного.
Наталия
16 апреля 2018
Очень странный маршрут. Много времени шли по улице, где ничего интересного не было. Ни в один собор не вошли. Очень скромно подан материал. Сам экскурсовод рассказывает интересно, но Не очень впечатлило. Ожидали большего.
Елена
3 апреля 2018
Мы были на экскурсии с Андреем 1 апреля, это был наш первый день в Вене. Погода была холодная и ветреная, мало располагающая к познавательным прогулкам, однако Андрей своим интересным рассказом заставил нас позабыть о холоде. Мы узнали о Вене и Австрии от нашего соотечественника, который много лет живет в Австрии, а значит, видит страну и глазами жителя, и глазами путешественника. Мы посмотрели основные достопримечательности innеre stadt, узнали о важнейших вехах истории страны, политических и культурных деятелях. Посоветовались,куда сходить и что посмотреть. А еще узнали об особенностях национального характера. Экскурсия погрузила нас в чудесную атмосферу Вены, культурной столицы Европы, задала правильный тон нашему пребыванию в Вене. И даже погода наладилась- солнышко и теплынь😁
Марина
16 октября 2017
Экскурсия была хорошо организована и достойно выполнена.Спасибо Андрею и Трипстеру!
Александр
7 октября 2017
Я самый неудобный для экскурсовода слушатель учитель истории и подрабатывал в прошлом экскурсоводом в Москве. Поэтому ходишь и поневоле ловишь неточности. Но Андрей так завораживающе говорил, что просто слушалось . Экскурсоводы они как писатели. Кто сыпет фактами, датами, именами, а кто-то мало фактов, но много эмоций. У Андрея хороший баланс. И ещё один большой плюс. Он мало касался политики. Молодец. Спасибо.
Адам
26 августа 2017
Отличный экскурсовод и как специалист и как человек приятно вспоминать спасибо ему .
Парилова
20 августа 2017
Отличная экскурсия! Спасибо большое нашему гиду Андрею! Надеюсь мы сможем еще не раз приехать и погулять с Вами по Вене и другим городам Австрии и Чехии
Лариса
23 июня 2017
Андрей, сердечное спасибо за незабываемое знакомство с Веной! Замечательная экскурсия! Профессиональная работа, индивидуальный подход, душевное отношение, поразительные энциклопедические знания, хорошее чувство юмора, готовность поддержать любую тему! Время, отведенное на экскурсию, пролетело незаметно! Но мы с мужем, обязательно еще приедем в Вену! И надеемся с вами, Андрей, продолжить знакомство с городом и страной.
Проследить связь тайных сообществ и орденов с историей города и династией правителей Европы
В истории Вены и судьбах её влиятельных жителей есть много тёмных мест: многие из видных деятелей страны были масонами или членами других тайных орденов, и город хранит их следы. Были ли в Вене тамплиеры, как оказалась здесь «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи и где настоящее «Копьё судьбы»? Почему на центральной улице Вены стоит Мальтийский храм и что тут делает статуя чешского короля Оттокара II Пржемысла? Я открою вам самые загадочные страницы истории Вены — о многих её секретах вы даже не подозреваете.
Узнать, как жил Гитлер в Вене, и понять, как австрийский юноша превратился в угрозу для всего мира
Вена — знаковый город в судьбе фюрера. Именно здесь потерпело крах его стремление стать художником, и именно сюда он приедет через 25 лет, чтобы начать передел мира. Вы увидите места, где жил Гитлер, куда заходил обедать и где любил бывать, узнаете, что он пережил в этом навсегда ненавистном городе, и, возможно, по-новому взглянете на судьбу человека, который развернул самую масштабную и кровопролитную войну XX века.
На нашей дружеской прогулке вы откроете богатую историю Вены и взглянете на неё глазами местных жителей. Выбирайте один из двух маршрутов: красный познакомит с главными памятниками величественного города, синий — с Веной Средних веков. Мы не только покажем вам самое-самое, но и поможем сориентироваться в Вене в первые дни путешествия, найти вкусные кафе и необычные австрийские сувениры!
Сориентироваться в имперском городе и узнать о нравах австрийцев на дружеской прогулке
Готовы заглянуть в шкатулку с секретами Вены? Не отвлекаясь на бесчисленные имена и даты, вы пройдете по улицам Внутреннего Города и дорожкам Фольксгартена, услышите австрийские легенды и разведаете кофейни, куда сами венцы заглядывают за штруделем. А главное — ощутите атмосферу настоящей Вены и не сможете в неё не влюбиться!
Понять Вену и ее ценности на неформальной обзорной прогулке по знаковым достопримечтальностям
Устали от скучных экскурсий, когда гиды просто сыплют датами и монотонно пересказывают учебник? Тогда давайте побеседуем о Вене на неформальной прогулке. Я покажу вам основные достопримечательности, которыми славится имперский город, в неформальной обстановке расскажу историю каждого объекта, о знаменитых правителях и событиях — серьезных и курьезных, связанных с ними, а также о культуре и нравах венцев. Мой рассказ будет содержательным, но легким, — поэтому после экскурсии, вместо каши в голове, у вас останется хорошее понимание Вены и ее ценностей.
Главные и тайные места города на увлекательной обзорной экскурсии
Вас ждут венские истории, анекдоты и курьезы, старинные площади и церкви, уютные средневековые улицы и волшебная атмосфера ожившего прошлого. Я помогу раскрыть загадочную душу австрийской столицы, расскажу о менталитете ее жителей и сделаю все, чтобы вы полюбили Вену навсегда!
Насыщенная обзорная экскурсия с профессиональным историком
Вы увидите все главные места Вены, проследите ее историю на протяжении веков и узнаете о знаменитых людях, которые родились на этой земле. А еще услышите, чем живет современная австрийская столица и почему уже 10 лет подряд она занимает первое место в мире по качеству жизни.
Главное в блистательной столице и о ней на гибкой авто-пешеходной экскурсии
Город с равно богатыми историей и архитектурой, город парков и классической музыки: я покажу вам Вену такой, какой ее ждешь. Вы проедете по всему Рингштрассе, вспомните Габсбургов у их резиденции, сфотографируетесь на главных площадях, увидите Ратушу и собор Св. Стефана — при этом маршрут можно корректировать с учетом ваших интересов.