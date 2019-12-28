22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Не буду утомлять вас многочисленными датами и фамилиями. Мой рассказ — это повествование о достопримечательностях Вены и о венцах в контексте истории.

Мы прогуляемся по городу и совершим путешествие во времени, на примерах исторических зданий, улиц, парков и музеев, заглянем в потайные уголки старой Вены. Посидим за чашечкой ароматного кофе со штруделем в венском кафе.

Рингштрассе. Наш путь пройдет вдоль «парадной витрины» столицы — Рингштрассе (Ringstraße), что в переводе с немецкого — «кольцевая улица» — это одна из самых широких и длинных улиц Вены.

Наш путь пройдет вдоль «парадной витрины» столицы — Рингштрассе (Ringstraße), что в переводе с немецкого — «кольцевая улица» — это одна из самых широких и длинных улиц Вены. Архитектура достопримечательностей. Известные здания Ринга — Ратуша, Парламент, Университет, Биржа — создавались в одно время, но совершено в разных стилях. Так здание Ратуши, как и все ратуши средневековья, было построено в стиле фламандской готики. Парламент — в греческом стиле, как бы указывая на происхождение основ политики и государственности. В постройке Венской оперы и Университета просматривается неоренессанс; в здании Бургтеатра — необарокко; в архитектуре Биржи, Вотивкирхе, музея прикладных искусств — неоготика. Музей естествознания и Музей истории искусств построены в стиле неоренессанс. Все эти строения разные, но удивительно гармонично сочетаются и вместе создают неповторимый ансамбль Рингштрассе.

Известные здания Ринга — Ратуша, Парламент, Университет, Биржа — создавались в одно время, но совершено в разных стилях. Так здание Ратуши, как и все ратуши средневековья, было построено в стиле фламандской готики. Парламент — в греческом стиле, как бы указывая на происхождение основ политики и государственности. В постройке Венской оперы и Университета просматривается неоренессанс; в здании Бургтеатра — необарокко; в архитектуре Биржи, Вотивкирхе, музея прикладных искусств — неоготика. Музей естествознания и Музей истории искусств построены в стиле неоренессанс. Все эти строения разные, но удивительно гармонично сочетаются и вместе создают неповторимый ансамбль Рингштрассе. Средневековая Вена. Затем мы отправимся в средневековую часть Вены, так называемый, Внутренний город. На площади Фрайунг заглянем во дворец Даун-Кински и Дворец Ферстеля. Посетим Хофбург и Штефансдом, пройдемся по самой дорогой торговой улице Кольмаркт, на улице Грабен полюбуемся Чумной колонной. Увидим дом Моцарта и Старый венский университет, с потрясающим собором; самый старый собор Вены — Руперткирхе; площадь Ам-Хоф и множество прекрасных дворцов.

Затем мы отправимся в средневековую часть Вены, так называемый, Внутренний город. На площади Фрайунг заглянем во дворец Даун-Кински и Дворец Ферстеля. Посетим Хофбург и Штефансдом, пройдемся по самой дорогой торговой улице Кольмаркт, на улице Грабен полюбуемся Чумной колонной. Увидим дом Моцарта и Старый венский университет, с потрясающим собором; самый старый собор Вены — Руперткирхе; площадь Ам-Хоф и множество прекрасных дворцов. Конечная точка нашего путешествия — Собор Святого Стефана.

Маршрут экскурсии я готов корректировать, исходя из интересов и увлечений моих гостей.

Положительные эмоции вам обеспечены. Я сделаю ваше знакомство с городом не только увлекательным и нескучным, но и познавательным!