2 отзыва оставили туристы

3.5
2 отзыва
AVS V.
AVS V. – Гид из Вены
4-х часовая экскурсия ⛳ по вечерней Вене: знаменитый парк 🌳 аттракционов 🎡 Пратер, подъем на гору Леопольдсберг, вечерняя иллюминация города и ужин в традиционном венском ресторане “Хойригер”.
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  • 👥Групповая
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🍤Можно и покушать
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €55 за человека

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Вечерняя Вена
Вечерняя Вена
Особо очаровательна Вена в вечернее время суток. Мы предлагаем начать нашу вечернюю прогулку 👣 со знаменитого парка аттракционов 🎡 и отдыха – Пратер, где по желанию Вы можете прокатиться на самом старом в Европе колесе обозрения „Wiener Riesenrad“.
Далее, поднявшись на гору Леопольдсберг, Вы сможете насладиться панорамой вечерней Вены с высоты птичьего полёта. После такой вечерней прогулки Вам представится возможность посетить традиционный венский «хойригер» (питейное заведение, в котором крестьяне-виноделы разливают молодое вино 🍷 собственного изготовления), где Вы сможете насладиться вкусом вина и оригинальных блюд национальной кухни 🥧 завершении экскурсии 🧭 Вашему взгляду предстанет украшенный вечерней иллюминацией центр города.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Традиционный австрийский ужин в хойригер
Что не входит
  • Билет на колесо обозрения (примерная стоимость: 10 € с человека)
  • Напитки во время ужина (стоимость от 2 € за напиток)
Начало и место завершения
🚩 Albertinaplatz
Вечерняя Вена
Вечерняя Вена
Вечерняя Вена
Вечерняя Вена

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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AVS V.
AVS V.
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2 отзыва оставили туристы

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