2 отзыва оставили туристы

Особо очаровательна Вена в вечернее время суток. Мы предлагаем начать нашу вечернюю прогулку 👣 со знаменитого парка аттракционов 🎡 и отдыха – Пратер, где по желанию Вы можете прокатиться на самом старом в Европе колесе обозрения „Wiener Riesenrad“.
Далее, поднявшись на гору Леопольдсберг, Вы сможете насладиться панорамой вечерней Вены с высоты птичьего полёта. После такой вечерней прогулки Вам представится возможность посетить традиционный венский «хойригер» (питейное заведение, в котором крестьяне-виноделы разливают молодое вино 🍷 собственного изготовления), где Вы сможете насладиться вкусом вина и оригинальных блюд национальной кухни 🥧 завершении экскурсии 🧭 Вашему взгляду предстанет украшенный вечерней иллюминацией центр города.
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Традиционный австрийский ужин в хойригер
Что не входит
Билет на колесо обозрения (примерная стоимость: 10 € с человека)
Напитки во время ужина (стоимость от 2 € за напиток)
Начало и место завершения
🚩 Albertinaplatz
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.