2 отзыва оставили туристы

Особо очаровательна Вена в вечернее время суток. Мы предлагаем начать нашу вечернюю прогулку 👣 со знаменитого парка аттракционов 🎡 и отдыха – Пратер, где по желанию Вы можете прокатиться на самом старом в Европе колесе обозрения „Wiener Riesenrad“.

Далее, поднявшись на гору Леопольдсберг, Вы сможете насладиться панорамой вечерней Вены с высоты птичьего полёта. После такой вечерней прогулки Вам представится возможность посетить традиционный венский «хойригер» (питейное заведение, в котором крестьяне-виноделы разливают молодое вино 🍷 собственного изготовления), где Вы сможете насладиться вкусом вина и оригинальных блюд национальной кухни 🥧 завершении экскурсии 🧭 Вашему взгляду предстанет украшенный вечерней иллюминацией центр города.