Эта экскурсия ⛳ познакомит Вас с удивительной культурой, необычной историей 📖 и самобытным народом гостеприимной Венгрии и её столицы ⭐️. Будапешт, город 🏙️ с богатым прошлым, в котором каждое здание, каждый маршрут, каждый панорамный вид, каждое уютное кафе преподносят новые сюрпризы.

Площадь героев, Рыбацкий Бастион, Оперный театр, Цепной мост, Королевский дворец – основные достопримечательности 🏛️ столицы Венгрии предстанут перед Вами в полной красе. Только Будапешт может похвастаться тем, что здесь находится самый большой Парламент в Европе, самая большая действующая синагога, самый длинный трамвай и первая подземная дорога на континенте, но и это еще далеко не все, чем может удивить Вас этот город, ведь на свете нет ни одной такой столицы, в которой насчитывалось бы около ста источников термальной воды.

Экскурсия проводится одновременно на двух языках: русском и английском.

На эту экскурсию необходимо взять с собой загранпаспорт и мед. страховку.

Если вы не оплатили на сайте депозит, то надо внести оплату наличными в венском офисе до 16:00 за день до экскурсии 🧭, в противном случае заказ будет аннулирован.