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Выездная экскурсия в Будапешт

3.8
5 отзывов
Женя И.
Женя И. – Гид из Вены
Венгерский Будапешт называют одним из красивейших городов старой Европы.

Здесь гармонично сочетаются религии, культуры и архитектурные стили.

Во время экскурсии 🧭 на весь день вы увидите все, чем гордятся местные жители.

Вам покажут базилику Святого Стефана, Рыбацкий бастион, главный мост города и другие достопримечательности 🏛️.

Вы узнаете об истории 📖 Будапешта, проникнитесь его духом и навсегда полюбите столицу Венгрии.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 12.5 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €109 за человека

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Выездная экскурсия в Будапешт
Выездная экскурсия в Будапешт

Что вы увидите

  • церковь св. Иштвана
  • королевcкий дворец
  • Рыбацкий Бастион
Эта экскурсия ⛳ познакомит Вас с удивительной культурой, необычной историей 📖 и самобытным народом гостеприимной Венгрии и её столицы ⭐️. Будапешт, город 🏙️ с богатым прошлым, в котором каждое здание, каждый маршрут, каждый панорамный вид, каждое уютное кафе преподносят новые сюрпризы.
Площадь героев, Рыбацкий Бастион, Оперный театр, Цепной мост, Королевский дворец – основные достопримечательности 🏛️ столицы Венгрии предстанут перед Вами в полной красе. Только Будапешт может похвастаться тем, что здесь находится самый большой Парламент в Европе, самая большая действующая синагога, самый длинный трамвай и первая подземная дорога на континенте, но и это еще далеко не все, чем может удивить Вас этот город, ведь на свете нет ни одной такой столицы, в которой насчитывалось бы около ста источников термальной воды.
Экскурсия проводится одновременно на двух языках: русском и английском.
На эту экскурсию необходимо взять с собой загранпаспорт и мед. страховку.
Если вы не оплатили на сайте депозит, то надо внести оплату наличными в венском офисе до 16:00 за день до экскурсии 🧭, в противном случае заказ будет аннулирован.
Что входит
  • трансфер
  • услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
Начало и место завершения
🚩 Albertinaplatz
Выездная экскурсия в Будапешт
Выездная экскурсия в Будапешт
Выездная экскурсия в Будапешт
Выездная экскурсия в Будапешт

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Женя И.
Женя И.
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5 отзывов оставили туристы

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