Мистика горы Бешбармак

Если вы давно мечтаете побывать в самых потаенных уголках Азербайджана, увидеть священные места

Если вы давно мечтаете побывать в самых потаенных уголках Азербайджана, увидеть священные места и услышать романтичные легенды, обязательно отправляйтесь в путешествие к древнему городу Сиазань.

Здесь горы устремляются в небесную высь, а древние каменные стены помнят события настолько давние, что они почти полностью стерлись из памяти людей и превратились в фантастические легенды.
Мистика горы Бешбармак
Мистика горы Бешбармак
Мистика горы Бешбармак
Мистика горы Бешбармак
Мистика горы Бешбармак
Мистика горы Бешбармак

Что вас ожидает 🤩

  • Сиазань
  • Скалу Ладонь
  • Древние караван пути и стены
  • Крепость Чыраг Гала
  • Агатовые горы с камушками оникса (разновидность агата)
  • Потрясающую природу
  • Сакральное место Хызыр — Зинда

Что вас ожидает:

  • Вы услышите волшебные истории о местных достопримечательностях, загадаете заветное желание на священной горе Бешбармак, прогуляетесь по древнему городу Сиазань и своими глазами увидите неприступную крепость, которую не смог покорить даже Александр Македонский.

Окрестности города Сиазань

Экскурсия начнется с осмотра окрестностей города с удивительным названием — Сиазань переводится с языка татов, как «черная женщина». Кто и зачем дал городу такое удивительное имя? Чтобы найти ответ на этот вопрос, нужно своими глазами увидеть его узкие улочки, вдохнуть упоительный аромат горячих лепешек и ощутить тепло нагретых каменных стен древней крепости. Когда-то здесь пролегали торговые пути, шли тяжелогруженые караваны с пряностями и тканями… Сейчас Сиазань — небольшой, но очень интересный городок, в окрестностях которого сохранилось немало уникальных артефактов.
Крепость Чирах-кала, гора-ладонь и захоронение Хызыр Зинда
Руины крепости Чирах-кала выглядят таинственно и необычно, до сих пор поражая воображение туристов. Можно только представить насколько мощной и неприступной была крепость во времена своего расцвета. После прогулки и осмотра древнего сооружения вы отправитесь к уникальной достопримечательности, которая привлекает сотни туристов. Гора Бешбармак — это не просто необычная гора в виде раскрытой ладони, но и таинственное место, овеянное легендами. На ее вершине есть источник, который исполняет самые заветные желания. Так это или нет? Проверьте, если вам есть, чего желать…
Прямо у подножия Бешбармака находится еще одна достопримечательность, притягивающая внимание — известная святыня Хызыр Зинда со времен, когда в Азербайджане были сильны ранние верования. Вы оцените искусные барельефы и сможете сделать привал в одном из расположенных рядом национальных кафе. Завершит путешествие осмотр руин древнего города Хурсангала. Вы сделаете замечательные фотографии на фоне древних камней и услышите удивительные истории, связанные с этими местами.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
ул. Истиглалият, 2, Баку
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день с утра
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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