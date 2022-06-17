Что вас ожидает:

Вы услышите волшебные истории о местных достопримечательностях, загадаете заветное желание на священной горе Бешбармак, прогуляетесь по древнему городу Сиазань и своими глазами увидите неприступную крепость, которую не смог покорить даже Александр Македонский.

Окрестности города Сиазань

Экскурсия начнется с осмотра окрестностей города с удивительным названием — Сиазань переводится с языка татов, как «черная женщина». Кто и зачем дал городу такое удивительное имя? Чтобы найти ответ на этот вопрос, нужно своими глазами увидеть его узкие улочки, вдохнуть упоительный аромат горячих лепешек и ощутить тепло нагретых каменных стен древней крепости. Когда-то здесь пролегали торговые пути, шли тяжелогруженые караваны с пряностями и тканями… Сейчас Сиазань — небольшой, но очень интересный городок, в окрестностях которого сохранилось немало уникальных артефактов.

Крепость Чирах-кала, гора-ладонь и захоронение Хызыр Зинда

Руины крепости Чирах-кала выглядят таинственно и необычно, до сих пор поражая воображение туристов. Можно только представить насколько мощной и неприступной была крепость во времена своего расцвета. После прогулки и осмотра древнего сооружения вы отправитесь к уникальной достопримечательности, которая привлекает сотни туристов. Гора Бешбармак — это не просто необычная гора в виде раскрытой ладони, но и таинственное место, овеянное легендами. На ее вершине есть источник, который исполняет самые заветные желания. Так это или нет? Проверьте, если вам есть, чего желать…

Прямо у подножия Бешбармака находится еще одна достопримечательность, притягивающая внимание — известная святыня Хызыр Зинда со времен, когда в Азербайджане были сильны ранние верования. Вы оцените искусные барельефы и сможете сделать привал в одном из расположенных рядом национальных кафе. Завершит путешествие осмотр руин древнего города Хурсангала. Вы сделаете замечательные фотографии на фоне древних камней и услышите удивительные истории, связанные с этими местами.

Важная информация: