5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

историю достопримечательностей, старинных домов и их семей;
о культуре Баку. У каждой страны есть период «золотого века», в Баку это время выпало на 19 столетие. Я расскажу, что происходило в то время и как город разделился культурно на старый консервативный центр и районы с европейскими нравами.
о современной жизни и преобразования города после обретения независимости в 1991 году;
об археологических раскопах уникального памятника древности — замка Сабаил, которые вы сможете сами наблюдать;
об экологических проблемах в связи с нефтяным бумом — что было на Каспии до Второй мировой и что здесь теперь.
Свои рассказы я буду подтверждать архивными фото, чтобы вы узнали, как выглядела набережная в прошлом, и могли сравнить ее облик с современным.
Вы увидите:
Площадь государственного флага;
Отель Интурист;
Бакинский Фуникулер;
Дворец Гюлюстан;
Дом красной профессуры (прекрасный образец сталинского ампира);
Музей ковра;
Центр национальной музыки Азербайджана Мугам;
Бакинскую Венецию;
Здание Азнефтит;
Губернаторский Дом;
Бакинскую офицерскую школу морской авиации;
Дом Рамазановых;
Бакинские купальни;
Девичью Башню;
и многое другое.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я хочу подарить вам любовь к Баку, рассказать о многовековой истории и богатейшей культуре Азербайджана, помочь почувствовать неповторимую ауру и божественный дух тех мест, где я вырос и которые, к сожалению, не выставляются на показ туристам. Первое знакомство с городом — как первое свидание, и то, каким вы запомните Баку, какие впечатления привезёте от путешествия, во многом зависит от вашего гида.
Большое спасибо Эмину за интересный рассказ об истории Баку и его жителей. Гид очень увлеченный, заражает своей безмерной любовью и почитанием удивительного восточного, такого старого и такого молодого одновременно, города. Спасибо!
EVGENII
10 мая 2018
Эмин очень приятный человек. Его знания как экскурсовода просто превосходные, экскурсия по набережной пролетела незаметно, настолько интересно было слушать рассказ о городе. Как человек очень приветливый и доброжелательный. Однозначно рекомендую эту экскурсию!
Елена
28 февраля 2017
Получили невероятное удовольствие от экскурсии. Нам очень повезло с гидом . Три часа времени пролетели незаметно. Остались прекрасные впечатления о Баку. Эмин, спасибо!
Oxana
23 июля 2016
Продуманный маршрут, квалифицированный гид. Экскурсия прошла на высшем уровне. Рекомендую
Юлия
19 марта 2016
Экскурсия хорошая - обширная, довольно информативная, не утомительная. Эмин отзывчивый и дружелюбный, большое ему спасибо!
Узнать, как и с чьей помощью развивалась столица Азербайджана на экскурсии по ее знаковым объектам
Баку был образован как городское поселение не благодаря нефти. Нефть сделала Баку знаменитым. Первые письменные упоминая о городе принадлежат перу арабских исследователей. Сегодня можно сказать, что основная история экономического и демографического развития Баку прямо или косвенно связана с первым нефтяным бумом — на экскурсии я расскажу, как происходило это развитие, какие люди оставили след в нефтяной истории города и как нефть повлияла ну культурное преображение Баку.
Прогуляться по древним и современным улицам вечернего Баку и взглянуть на город глазами местных
Неспешно гуляя по Старому городу и открывая его новые грани, вы насладитесь мотивами бакинских ночей и узнаете историю столицы. Я проведу вас самыми колоритными переулками к главным достопримечательностям, расскажу о местных традициях и современной жизни древнего мегаполиса, а также дам немало полезных советов о том, что точно стоит посетить в дневные часы.
Прокатиться по трассе «Формулы-1», увидеть первую в мире нефтяную скважину и лучший вид на город
Приготовьтесь к путешествию по городу контрастов, в котором восточные минареты соседствуют с католическими и православными храмами и синагогами, а ренессанс, готика и барокко — с орнаментами южных растений. Я покажу вам главные достопримечательности Баку, хранящие необычное, невероятное, загадочное.
Узнать о нефтяном буме, полюбоваться панорамами и проникнуть в мир вкусов Азербайджана
Я помогу вам прочувствовать Баку через два его «бренда» — нефть и азербайджанскую кухню. Вы проследите путь города и поймете, как черное золото повлияло на его судьбу. Погуляете по Нагорному парку, полюбуетесь Малой Венецией и прокатитесь на катере по Каспию. А еще оцените национальные блюда за обедом и посетите аутентичную чайную церемонию.
Древние улочки Старого города, эпоха нефтяного бума, храм огнепоклонников Атешгях и горящая гора
Это насыщенное приключение — возможность за один день изучить город и увидеть главные достопримечательности за его пределами. Вас ждёт яркий круговорот впечатлений: петляющие улочки за крепостными стенами, древний дворец, самая высокая точка города, миниатюрные книги, европейская архитектура нового Баку, храм зороастрийцев и природный вечный огонь.
Первое знакомство с «городом огней» на душевной обзорной прогулке с коренным бакинцем
Айда знакомиться с секретами Баку и улицами Старого города в компании коренного бакинца! Мы обойдем главные must-see локации города от Ичери Шехер до Пламенных башен, поговорим о судьбах местных жителей и традициях Азербайджана, при этом никуда не спеша – ведь «впереди вечность», как говорят бакинцы. За три часа вы погрузитесь в атмосферу Баку, наполненного солнцем, негой, восточным колоритом и ароматами местной кухни.
Пройти по Старому городу, посетить дворец Ширваншахов и музей ковров и завершить прогулку чаепитием
Это легкая экскурсия отлично подойдет для знакомства с Баку! Вы увидите главное в старом центре, погрузитесь в историю и колорит нашей страны. Во дворце Ширваншахов услышите о великой династии, а в Музее ковра — о древнем ремесле и обычаях азербайджанцев. В конце я угощу вас чаем, чтобы впечатления от первой встречи с Баку остались самыми приятными.