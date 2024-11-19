скидка
20%
5 часов
Квест
до 4 чел.
Квест-экскурсия «Клад Наполеона на Березине»
Отправьтесь в увлекательное путешествие по следам Наполеона! Решайте загадки, находите подсказки и раскройте тайну исчезнувшего клада
Начало: У ст. метро Уручье в Минске
Завтра в 11:00
29 дек в 11:00
1490011 920₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Что ищет Пуаро?» в Минске
Прогуляться по парку в компании известного сыщика и раскрыть детективное дело о пропаже
Начало: У ТЦ МAGNIT
Завтра в 00:00
29 дек в 00:00
800₽ за всё до 6 чел.
скидка
5%
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Квест «Эмоции в мире русского искусства Художественного музея»
Разгадать загадки, выполнить задания и раскрыть тайны произведений искусства (без гида)
Начало: В Художественном музее
Завтра в 11:00
29 дек в 11:00
12001140₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДина19 ноября 2024Сегодня с семьей посетили квест на Березине. Нам очень понравился экскурсовод Николай и все его многочисленные истории! Дети в восторге от поисков клада! Взрослым понравилась познавательная экскурсия. Большое спасибо!
- ЕЕлена5 ноября 2024Все прошло отлично. Даже самого "заядлого" подростка смогла заинтересовать подача информации Николая о событиях 1812 года, о форме солдата российской армии и местах сражений. Благодарим❤️
- ГГурьянова29 октября 2024Очень захватывающая экскурсия, красивые атрибуты, почерпнули много новой для себя информации, было интересно как детям, так и взрослым. Буду обязательно рекомендовать друзьям. Большое Вам спасибо, Николай!
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Игры»
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