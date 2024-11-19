Игры – экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Игры» в Минске, цены от 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Исторический квест «Клад Наполеона на Березине»
На машине
скидка
20%
18 отзывов
5 часов
Квест
до 4 чел.
Квест-экскурсия «Клад Наполеона на Березине»
Отправьтесь в увлекательное путешествие по следам Наполеона! Решайте загадки, находите подсказки и раскройте тайну исчезнувшего клада
Начало: У ст. метро Уручье в Минске
Завтра в 11:00
29 дек в 11:00
1490011 920 за всё до 4 чел.
Мобильный квест «Что ищет Пуаро?» в Минске
Пешая
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Что ищет Пуаро?» в Минске
Прогуляться по парку в компании известного сыщика и раскрыть детективное дело о пропаже
Начало: У ТЦ МAGNIT
Завтра в 00:00
29 дек в 00:00
800 за всё до 6 чел.
Квест «Эмоции в мире русского искусства Художественного музея»
скидка
5%
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Квест «Эмоции в мире русского искусства Художественного музея»
Разгадать загадки, выполнить задания и раскрыть тайны произведений искусства (без гида)
Начало: В Художественном музее
Завтра в 11:00
29 дек в 11:00
12001140 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дина
    19 ноября 2024
    Исторический квест «Клад Наполеона на Березине»
    Сегодня с семьей посетили квест на Березине. Нам очень понравился экскурсовод Николай и все его многочисленные истории! Дети в восторге от поисков клада! Взрослым понравилась познавательная экскурсия. Большое спасибо! 🩷
  • Е
    Елена
    5 ноября 2024
    Исторический квест «Клад Наполеона на Березине»
    Все прошло отлично. Даже самого "заядлого" подростка смогла заинтересовать подача информации Николая о событиях 1812 года, о форме солдата российской армии и местах сражений. Благодарим❤️
    Все прошло отлично. Даже самого "заядлого" подростка смогла заинтересовать подача информации Николая о событиях 1812 годаВсе прошло отлично. Даже самого "заядлого" подростка смогла заинтересовать подача информации Николая о событиях 1812 годаВсе прошло отлично. Даже самого "заядлого" подростка смогла заинтересовать подача информации Николая о событиях 1812 годаВсе прошло отлично. Даже самого "заядлого" подростка смогла заинтересовать подача информации Николая о событиях 1812 годаВсе прошло отлично. Даже самого "заядлого" подростка смогла заинтересовать подача информации Николая о событиях 1812 года
  • Г
    Гурьянова
    29 октября 2024
    Исторический квест «Клад Наполеона на Березине»
    Очень захватывающая экскурсия, красивые атрибуты, почерпнули много новой для себя информации, было интересно как детям, так и взрослым. Буду обязательно рекомендовать друзьям. Большое Вам спасибо, Николай!

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Игры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Исторический квест «Клад Наполеона на Березине»
  2. Мобильный квест «Что ищет Пуаро?» в Минске
  3. Квест «Эмоции в мире русского искусства Художественного музея»
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Мирский замок
  8. Несвижский замок
  9. Национальная библиотека
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в декабре 2024
Сейчас в Минске в категории "Игры" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 11 920 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Минске на 2025 год по теме «Игры», 18 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль