Д Дина Исторический квест «Клад Наполеона на Березине» Сегодня с семьей посетили квест на Березине. Нам очень понравился экскурсовод Николай и все его многочисленные истории! Дети в восторге от поисков клада! Взрослым понравилась познавательная экскурсия. Большое спасибо! 🩷

Е Елена Исторический квест «Клад Наполеона на Березине» Все прошло отлично. Даже самого "заядлого" подростка смогла заинтересовать подача информации Николая о событиях 1812 года, о форме солдата российской армии и местах сражений. Благодарим❤️