Пешеходные экскурсии в Венеции

Что вас ожидает

Первое знакомство

Вы познакомитесь с историей главных достопримечательностей: легендарной площади Сан Марко, шедевра итальянской готики Дворца дожей и древнейшего моста города Риальто. Услышите рассказы о людях, которые совершили чудо, создав город между небом и водой. Узнаете, как строилась и развивалась Венеция, как она обогащалась многочисленными культурами и какой след оставили в ее жизни и облике разные религии.

Заметки из жизни Венеции

Я расскажу, что такое венецианский колодец и сколько пресной воды приходилось на одного человека в 15 веке. О гондоле и символическом значении ее деталей, разновидности традиционных масок и вольном духе города. Поговорим о «языке мушек» и венецианском флирте в 17 веке, о местах, где промышляли куртизанки и о самой высокооплачиваемой из них. Вы узнаете, чем служили пристроенные на домах альтанки и почему многие крупные здания переполнены большими окнами, а также услышите о школах, которые не имеют ничего общего с обучением детей, и об особом почитании Девы Марии коренными венецианцами.

Самобытная атмосфера города

Гуляя от дворцов до мостов, ведущих к прекрасным церквям и самым отдаленным улицам, вы погрузитесь в неповторимую атмосферу Венеции. Узнаете о венецианском стиле, которым пропитан весь город — не только его живопись и архитектура, но и музыка, театр и многие шедевры, созданные местными мастерами. Я также расскажу о современном быте жителей со всеми его плюсами и минусами. А еще по пути предложу продегустировать типичные венецианские закуски чикетти и традиционный спритц.