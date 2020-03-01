Пешеходные экскурсии в Венеции

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Увидеть, услышать и полюбить необыкновенный город между небом и морем

Светлана
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Светлана – ваш гид
На душевной прогулке вы прикоснетесь к чуду сотворения города, словно подаренного людям для вдохновения и романтики.

Я расскажу о знаковых памятниках, истории строительства Венеции и ее современном быте, о символике гондол и знаменитых масках, а также об архитектурных тайнах, секретах куртизанок и традициях свободолюбивых венецианцев.
144 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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Buongiorno, Венеция!
Buongiorno, Венеция!

Что вас ожидает

Первое знакомство
Вы познакомитесь с историей главных достопримечательностей: легендарной площади Сан Марко, шедевра итальянской готики Дворца дожей и древнейшего моста города Риальто. Услышите рассказы о людях, которые совершили чудо, создав город между небом и водой. Узнаете, как строилась и развивалась Венеция, как она обогащалась многочисленными культурами и какой след оставили в ее жизни и облике разные религии.

Заметки из жизни Венеции
Я расскажу, что такое венецианский колодец и сколько пресной воды приходилось на одного человека в 15 веке. О гондоле и символическом значении ее деталей, разновидности традиционных масок и вольном духе города. Поговорим о «языке мушек» и венецианском флирте в 17 веке, о местах, где промышляли куртизанки и о самой высокооплачиваемой из них. Вы узнаете, чем служили пристроенные на домах альтанки и почему многие крупные здания переполнены большими окнами, а также услышите о школах, которые не имеют ничего общего с обучением детей, и об особом почитании Девы Марии коренными венецианцами.

Самобытная атмосфера города
Гуляя от дворцов до мостов, ведущих к прекрасным церквям и самым отдаленным улицам, вы погрузитесь в неповторимую атмосферу Венеции. Узнаете о венецианском стиле, которым пропитан весь город — не только его живопись и архитектура, но и музыка, театр и многие шедевры, созданные местными мастерами. Я также расскажу о современном быте жителей со всеми его плюсами и минусами. А еще по пути предложу продегустировать типичные венецианские закуски чикетти и традиционный спритц.

Организационные детали

В стоимость не включены напитки, еда, а также билет на самую элегантную лестницу Венеции Боволо — 7 евро/человека (опционально)

Buongiorno, Венеция!
Buongiorno, Венеция!
Buongiorno, Венеция!
Buongiorno, Венеция!
Buongiorno, Венеция!
Buongiorno, Венеция!
Buongiorno, Венеция!
Buongiorno, Венеция!
Buongiorno, Венеция!
Buongiorno, Венеция!
Buongiorno, Венеция!
Buongiorno, Венеция!
Buongiorno, Венеция!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Меня зовут Светлана. Я живу в Италии с 2000 года. Мелодичный итальянский язык, невероятная красота и многообразие природы и итальянцы с годами влюбили меня в себя. Дома я была учителем, здесь увлеклась историей, архитектурой, традициями и культурой. Как говорят, «с каждой страсти вырастают новые страсти» — сначала лицензия гида, потом курсы сомелье и жизнь в элегантной, одновременно старинной и современной Падуе рядом с загадочной сказочной Венецией — это всё мои постоянно новые эмоции, моя жизнь! Кроме экскурсий в Венеции и Падуе я организовываю и провожу культурные, винные и гастрономические туры по Венето. Уметь видеть и чувствовать красоту в окружающем и передавать её другим — мое призвание.
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Пешеходные экскурсии в Венеции

Ежедневная прогулка по ВенецииЕжедневная прогулка по ВенецииЕжедневная прогулка по Венеции
20 за человека
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Узнать и полюбить город за 2 часа
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Запрятанные уголки ВенецииЗапрятанные уголки ВенецииЗапрятанные уголки Венеции
скидка5%
€125
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36 отзывов
Средневековый, изящный, хрупкий — пройти по самым аутентичным кварталам города и постичь его душу
Город-легенда, один из самых популярных на планете — Венеция! Как понять её и ощутить подлинный дух, когда здесь концентрируется невероятное количество туристов? Заглянуть в кварталы, в которых жизнь не подвергается наплывам чужестранцев. Я проведу вас по нетуристическим районам города и с большой любовью к Венеции поделюсь историями о ней.
Первый день в ВенецииПервый день в ВенецииПервый день в Венеции
150 за экскурсию
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Увидеть главные места города и узнать их тайны
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Инстаграм-прогулка по аутентичной ВенецииИнстаграм-прогулка по аутентичной ВенецииИнстаграм-прогулка по аутентичной Венеции
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Узнать о прошлом города и запечатлеть его настоящее
Моя дружеская прогулка — это секретные места города, нескучные рассказы об истории, наблюдения из жизни венецианцев и, конечно, самые фотогеничные локации. Вы найдете «открыточные» мосты и дворики, пройдете по самобытному венецианскому гетто и сможете недорого прокатиться на гондоле, а я дам полезные советы, которые помогут узнать и полюбить город. В итоге вы получите отличные снимки и местного друга в Венеции!
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Загадочная и прекрасная, жизнерадостная и печальная, возникшая на болотных кочках среди лагуны, существует уже много столетий в постоянной угрозе погрузиться в море... «Стержнем» этой ознакомительной прогулки выступают не истории о памятниках архитектуры и стилях живописи, а городские легенды.
Винный мир Италии с венецианским сомельеВинный мир Италии с венецианским сомельеВинный мир Италии с венецианским сомелье
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