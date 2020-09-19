70 отзывов оставили туристы

Как устроена Венеция, что такое «Аква альта» и как местные жители борются с наводнениями
Где делают гондолы, почему они черного цвета и чем отличаются тельняшки гондольеров
Почему из местных колодцев нельзя набирать воду и как проходил фейс-контроль в средневековой Венеции
Как выглядит набережная, воспетая Бродским
Где и как перекусывают венецианцы и что такое «бакаро» и «чикетти»
За 1, 5 часа мы пройдем по невероятно красивому венецианскому маршруту: через набережные Дзаттере и Неисцелимых, кампо Святого Пантелеймона и Святого Варнавы, мост Академии и базилику Санта-Мария-делла-Салуте. Я не только расскажу самое интересное об истории 📖 и современной жизни города, но и порекомендую несколько отличных кафе и научу вас настоящим венецианским словам!
Как проходит онлайн-экскурсия
Это живая онлайн-прогулка, а не видеозапись. Гид в реальном времени гуляет по улицам Венеции. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами 😃
Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.
Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.
После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: список книг и фильмов о Венеции
Скидка €10 на любую экскурсию ⛳ гида
Кроме того, вы получите разовую скидку 10€ на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). До встречи на улицах Венеции!
Начало и место завершения
🚩 у экрана :) в программе Zoom
Выберите дату начала онлайн-встречи
Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 99 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Валерий
Привет всем! Меня зовут Валерий. Я живу в Венеции 10 лет и с большим удовольствием работаю частным гидом. Обещаю приятную компанию, увлекательную беседу и занимательные рассказы о венецианских традициях, истории, вкусах и кухне.
Была уже второй раз на экскурсии с Валерием. Очень много знает, очень интересно рассказывает, очень приятный гид. Как будто побывала там, очень приятно увидеть Венецию, даже переплывает на вапаретто. Можно задавать вопросы. Сейчас к сожалению невозможно путешествовать и такая экскурсия онлайн это очень интересно. Как будем в Венеции обязательно обратимся к Валерию. Всем рекомендую. Валерия Израиль
Ирина
12 сентября 2020
Спасибо большое Валерию за интересную прогулку. Прекрасное владение материалом, живой язык и интересный маршрут. Надеемся в марте быть в Венеции и встретиться с Валерием вновь. Ирина. Израиль.
Валерия
12 сентября 2020
Очень интересная экскурсия, гид очень хорошо рассказывает. Мы уже были в Венеции и сегодня я увидела и новые места. Всем рекомендую!
Виктор
22 июля 2020
И снова незабываемая встреча с чудесным городом в сопровождении замечательного и доброжелательного гида. Кругом красота и в душе полное удовлетворение. По Венеции можно гулять долго....
Виктор
15 июля 2020
Замечательный и обстоятельный рассказ об истории Венеции, праздниках и обычаях горожан. Неторопливая прогулка по дивному вечернему городу. Каналы, чайки, годы...
Светлана
10 июля 2020
Валерий провел экскурсию увлекательно, не по шаблону. Полностью ощутила "эффект погружения".
Янина
9 июля 2020
Прекрасный вечер, великолепные виды Венеции, интересный рассказ. Рекомендую )
Екатерина
9 июля 2020
Даже если вы были в Венеции, экскурсия откроет для вас много новых деталей этого прекрасного города! Валерий интересно рассказывает, отлично взаимодействует с аудиторией, качественный звук и видеоизображение. Рекомендую!
Svetlana
9 июля 2020
Экскурсия настолько понравилась, что я забронировала ее еще раз. В этот раз мы прошлись от моста Риальто до площади Сан-Марко, и остановились на ней. более подробно. Несмотря на то, что говорят о качестве связи на узких улочках Венеции, во время прогулки не было никаких видео-аудио проблем и помех, четкая картинка позволила в полной мере насладиться погружением в атмосферу Венеции. Рекомендую эту экскурсию и гида Валерия
Наталья
2 июля 2020
Спасибо за подробности о everyday life города. Очень познавательно и полезно. Сохраним и реализуем рекомендации, когда снова увидим Венецию. Серьезное погружение в город. Гид удивительным образом выдает секреты города, зданий, и даже этикета. Очень ценно.
Svetlana
2 июля 2020
Прекрасная экскурсия, прекрасный звук и видео, отличная подача материала, работа с нами, зрителями, интерактив. Гид Валерий знает и любит свой город, благодаря этому экскурсия получилась по-домашнему уютной. Спасибо! Записалась и на следующую)
Елена
2 июля 2020
Получила наслаждение от экскурсии по Венеции с Валерием. Он так вкусно рассказывал. Очень интересный маршрут. Много интересных фактов озвучил. Браво.
Ирина
1 июля 2020
Интересная прогулка по улицам вдоль каналов! Удалось даже полюбоваться закатом! Потрясающей красоты базилики, площади! Увлекательный рассказ Валерия, влюблённого в этот город! В финале - уютное кафе! Спасибо!
Ирина
30 июня 2020
Все понравилось, и маршрут, и рассказ о городе, и практические советы. Валерий создал атмосферу именно прогулки и беседы.
Tatiana
29 июня 2020
Я в восторге от экскурсии по Венеции! Обязательно порекомендую данную прогулку друзьям и присоединюсь ко второй экскурсии. Это был большой и увлекательный маршрут, включающий перемещение по каналу (!). Я узнала много нового и интересного! Большое спасибо!