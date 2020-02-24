37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Ультрасовременный Дубай

В современной части города вы узнаете, как и за какие сроки он превратился в крупнейший торговый, финансовый и туристический центр Арабских Эмиратов и региона, в целом. Представьте, что по темпам развития город сравним с Шанхаем! Вы проедете по центральному проспекту Шейх Заед Роуд — его называют Манхэттеном Ближнего Востока, увидите Всемирный Центр Бизнеса и Торговли, фантастический район Марина, а также я познакомлю вас с уникальным дубайским метрополитеном, который не управляется машинистом, а полностью подчинен компьютеру.

Эксцентричность и роскошь эмирата

Оценить славу самого шикарного города Ближнего Востока вы сможете, увидев резиденцию шейха Мохаммеда — правителя Дубая, роскошные виллы местных арабов, знаменитый комплекс Мадинат (Дубайская Венеция), где вы почувствуете себя словно в сказке про Алладина и точно поймёте, что значит «Волшебный Восток». Безусловно, в нашей программе будет нашумевший отель «Бурж-Аль-Араб», который вызывает огромное количество споров уже почти 20 лет. Вы наконец-то узнаете, сколько же звёзд у Паруса! Увидите уникальные золотые скульптуры отеля «Аль-Каср», высочайшее здание в мире «Бурдж-Халифа», фееричное шоу самых высоких в мире фонтанов в Дубай Молле, а также знаменитый Пальмовый остров — в реализацию которого никто не верил, место, где рядом с вами могут проживать Стивен Сигал или супруги Клинтон — всё это про Palm Jumeirah. Кроме того, вы увидите остров розовых фламинго и самый большой в мире ипподром Мейдан.