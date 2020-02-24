37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Дубай — украшение Персидского залива

Исторические улочки и роскошь современного мегаполиса

Алина
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Алина – ваш гид
Загадочный город-сказка, возникший посреди пустыни, воплощает в себе причудливое сочетание древности и ультрасовременного колорита.

Вы побываете в исторических местах города, где познакомитесь с традициями и культурой арабского народа, а затем — перенесетесь в мир крупнейшего торгового и финансового центра Ближнего Востока: здесь самое высокое здание в мире, самый большой торговый центр и самые высокие поющие фонтаны...

количество рекордов на квадратный метр просто зашкаливает!
$250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Отель в Дубае
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У этой экскурсии37 отзывов
4.97
Дубай — украшение Персидского залива
Дубай — украшение Персидского залива

Что вас ожидает

Ультрасовременный Дубай
В современной части города вы узнаете, как и за какие сроки он превратился в крупнейший торговый, финансовый и туристический центр Арабских Эмиратов и региона, в целом. Представьте, что по темпам развития город сравним с Шанхаем! Вы проедете по центральному проспекту Шейх Заед Роуд — его называют Манхэттеном Ближнего Востока, увидите Всемирный Центр Бизнеса и Торговли, фантастический район Марина, а также я познакомлю вас с уникальным дубайским метрополитеном, который не управляется машинистом, а полностью подчинен компьютеру.

Эксцентричность и роскошь эмирата
Оценить славу самого шикарного города Ближнего Востока вы сможете, увидев резиденцию шейха Мохаммеда — правителя Дубая, роскошные виллы местных арабов, знаменитый комплекс Мадинат (Дубайская Венеция), где вы почувствуете себя словно в сказке про Алладина и точно поймёте, что значит «Волшебный Восток». Безусловно, в нашей программе будет нашумевший отель «Бурж-Аль-Араб», который вызывает огромное количество споров уже почти 20 лет. Вы наконец-то узнаете, сколько же звёзд у Паруса! Увидите уникальные золотые скульптуры отеля «Аль-Каср», высочайшее здание в мире «Бурдж-Халифа», фееричное шоу самых высоких в мире фонтанов в Дубай Молле, а также знаменитый Пальмовый остров — в реализацию которого никто не верил, место, где рядом с вами могут проживать Стивен Сигал или супруги Клинтон — всё это про Palm Jumeirah. Кроме того, вы увидите остров розовых фламинго и самый большой в мире ипподром Мейдан.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проводится на автомобиле Kia Sportage
  • Программу можно изменить по вашему желанию
  • Трансфер из других эмиратов (кроме Дубая) оплачивается дополнительно

Дополнительные опции (обсуждаются заранее)

  • Профессиональный фотограф на время экскурсии
  • Подъем на смотровую площадку Бурдж-Халифа (+1,5-2 часа)
  • Ужин с видом на фонтаны в отеле Армани
  • Подъем на смотровую площадку с прозрачным полом Dubai Frame (+40-60мин)
  • Вертолетный тур над городом (12-45 мин)
  • Miracle Garden — сад цветов (+1-1,5 часа, только в период с ноября по май)
  • Аквариум в Дубай Молл или в отеле Атлантис
  • Прогулка по старому городу (2-3 часа)
Дубай — украшение Персидского залива
Дубай — украшение Персидского залива
Дубай — украшение Персидского залива
Дубай — украшение Персидского залива
Дубай — украшение Персидского залива
Дубай — украшение Персидского залива
Дубай — украшение Персидского залива
Дубай — украшение Персидского залива

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Отель в Дубае.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алина
Алина
Меня зовут Алина и вот уже более 7 лет я каждый день делюсь любовью к ОАЭ со своими туристами. Буду рада стать вашим проводником по самым интересным маршрутам и научу видеть «красоту под паранджой». Я — профессиональный и лицензированный гид, создающий телепередачи для каналов ВВС, Пятница, Первый и СТС. Это волшебная страна, и мне очень хочется показать вам её лучшие стороны!
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37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 февраля 2020
Если Вы хотите приятно отдохнуть и получить максимум интересной информации, смело обращайтесь к Алине. В лёгкой и непринуждённой беседе рассказывает не только об исторических фактах развития Эмиратов, но и познакомит с местными традициями и обычаями, увиденными глазами не коренного жителя.
Экскурсии по городу на идеально чистой машине с панорамной крышей, наличие свежей воды, делает путешествие комфортным.
Оптимально запланированные посещения красивейших и знаменитых мест Дубая, позволило за короткое время погрузиться в атмосферу восточной роскоши и суперсовременного города будущего.
Алина отличный собеседник. Она долгое время проживает в Дубае, что позволило ей изучить повседневные привычки этого города, которые не оставят Вас равнодушными.
Большое спасибо, Алина!
1 февраля 2020
Хочу оставить положительной отзыв об Алине,которая 31.01 провела для нас экскурсию по Дубаю. Нас было 4: двое взрослых и двое детей: 10 и 6лет. Мы летели транзитом через Дубай с пересадкой в 9часов. Поэтому решили взять экскурсию и заодно посмотреть город. Времени было не много,т.к. прилетели очень рано утром. Но за 4 часа,считаю ,что посмотрели максимум,при этом в спокойном режиме,не торопясь. Сделали покупки сувениров,съели мороженое в кафе с шикарным видом. На экскурсию это даже было не похоже,больше на встречу друзей с прогулкой по городу. При этом прониклись атмосферой Дубая,узнали много бытовых особенностей жизни в городе, что намного интересней сухих цифр и фактов. Спасибо большое Алине,буду ее рекомендовать,и надеюсь еще когда-нибудь встретимся с ней в Дубае.
7 декабря 2019
Алина потрясающий гид! Нас было три поколения (родители, дети, внучка) интересно было всем. Очень компактно, чётко, интересно. За экскурсию посмотрели все знаковые места дубая, получили массу впечатлений, историю эмирата,ответы на наши вопросы.. Вобщем рекомендую очень, потрясающий гид, знает все️😁
2 декабря 2019
Экскурсия очень понравилась. Было насыщенно и интересно. Алина - гид с широкими познаниями. Помимо запланированных тем может квалифицированно ответить на самые разные вопросы по местности, обычаям и нравам жителей страны. Рекомендую!
12 ноября 2019
Экскурсия прошла отлично! Спасибо Алине за профессионализм, доброжелательность и приятную атмосферу. За короткое время посмотрели основные достопримечательности Дубая и услышали интересный рассказ. Остались очень довольны. Экскурсия подойдёт любым людям, в том числе с детьми.
4 ноября 2019
Спасибо Алине за отлично проведенную экскурсию. Всё отлично, много интересного можно почерпнуть. А если подготовиться заранее, то можно скорректировать маршрут под ваши пожелания. Мы правда не готовились ) и все понравилось. Рекомендую брать эту экскурсию в самом начале вашего визита - сможете дальше лучше ориентироваться в городе.
20 сентября 2019
Ранее мы уже заказывали тур у ДРУГОГО гида по ОАЭ с этого сайта, доверившись хорошим отзывам. Уже в самом начале экскурсии мы поняли, что все эти отзывы были накручены или написаны самим гидом, поэтому никакого желания бронировать еще раз не было.
Но мы все же решили рискнуть и заказали тур у Алины.
Сказать, что мы остались в восторге - это не сказать ничего. Небо и земля с другим экскурсоводом!
Я даже подумать не могла, что про Дубай можно рассказать настолько интересно и грамотно. Действительно, все познается в сравнении.
У Алины четко поставленная речь, увлекательный рассказ, комфортный транспорт, позитивный настрой и желание не просто заработать деньги, а сделать нашу поездку запоминающейся. У нас были только положительные эмоции.
Я рада, что мы все же рискнули, несмотря на опыт с предыдущим “гидом”.
Спасибо большое за такую интересную поездку!
30 августа 2019
Алина - великолепный гид! Очень профессионально составила маршрут, чтоб было интересно и не утомительно при жаре 42 градуса насладится красотой Дубая и нам, взрослым, и 10тилетнему ребенку. Это чудесно, когда экскурсию ведет человек, влюбленный в страну и город, в котором он живет. Алина смогла рассказать нам об истории и культуре Дубая, про жизнь и быт людей и поделиться кусочком своей любви к этому волшебному эмирату. Такого удовольствия от экскурсии я не получала давно.
9 мая 2019
Великолепная экскурсия. Алина просто и интересно рассказала и показала основные достопримечательности современного Дубая. Особенно нам понравился район Мадинат, где можно почувствовать атмосферу Европы и прокатиться на венецианской лодке.
6 мая 2019
Посетили экскурсию Дубай-украшение Персидского залива. Очень понравился гид Кристина. Кристина-прекрасный рассказчик, отличный водитель. Повозила нас по многим местам, Куда мы точно сами не съездили. Все было отлично
Ещё 27 отзывов

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