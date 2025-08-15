М Марина Пешеходная экскурсия «Калининград на одном дыхании» Великолепная экскурсия от профессионального гида Тимура. Очень интересно рассказывал, показал город "изнутри". Всем рекомендую.

В Вера Пешеходная экскурсия «Калининград на одном дыхании» Спасибо за позновательную, интересную экскурсию.

А Анна Пешеходная экскурсия «Калининград на одном дыхании»

Гид прекрасно ориентировался в читать дальше истории региона, начиная с времен Тевтонского ордена и заканчивая современностью, подробно рассказывая о каждой достопримечательности — будь то Кафедральный собор или Рыбная деревня.

Особенно приятно было прогуляться, наслаждаясь архитектурой разных эпох.

Рекомендую данную экскурсию и гида. Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Этот город удивляет своей уникальной атмосферой, сочетающей европейскую утонченность и русский колорит.Гид прекрасно ориентировался в

Ю Юлия Пешеходная экскурсия «Калининград на одном дыхании» Наше знакомство в Калининградом началось с экскурсии Тимура. Все было великолепно. Спасибо огромное за приятное и познавательное времяпровождения.

Н Надежда Пешеходная экскурсия «Калининград на одном дыхании» Чудесный гид Тимур, очень интересно рассказывал, с юмором)

Г Гузель Пешеходная экскурсия «Калининград на одном дыхании» Очень познавательная, интересная экскурсия. Гид отвечал на все интересующие вопросы. Спасибо

М Мария Пешеходная экскурсия «Калининград на одном дыхании» Интересная и познавательная экскурсия. Тимур очень грамотно даёт материал.

Остро шутит) что придаёт экскурсии большую изюминку. 😊

Спасибо!)

Советую к посещению!

Е Елена Пешеходная экскурсия «Калининград на одном дыхании» Очень классная экскурсия! Тимур отличный рассказчик. Все гости были вовлечены в экскурсию.

И Ирина Пешеходная экскурсия «Калининград на одном дыхании» Потрясающий гид Тимур. Огромное спасибо за прекрасные впечатления о Калининграде.

Без Вас не увидели бы так и не поняли город. В один день были на двух экскурсиях с Тимуром. Потрясающе!!!

Очень рекомендую и групповые и еще лучше индивидуальные экскурсии с Тимуром ❤️

И Ирина Пешеходная экскурсия «Калининград на одном дыхании» Прошли по центру Калининграда. Рассказали нам про достопримечательности центра, про историю. Экскурсия очень понравилась. Тимур рассказывает интересно! Всем советую посетить пешую экскурсию по Калининграду!

Е Евгения Пешеходная экскурсия «Калининград на одном дыхании» Хорошая обзорная экскурсия для новичков. Спасибо!

В Виктория Пешеходная экскурсия «Калининград на одном дыхании» Экскурсия очень понравилась. Гид Тимур умничка!

Т Татьяна Пешеходная экскурсия «Калининград на одном дыхании» читать дальше и показывает старые фотографии, чтобы можно было наглядно увидеть разницу.

Экскурсия проходит в очень непринужденной манере, Тимур с удовольствием отвечает на все вопросы, и хочется сказать отдельное спасибо за заботу об экскурсантах: день был очень жаркий, на открытых участках было невозможно находиться, и Тимур все остановки для длинных рассказов делал в тени.

Теперь хотим сходить с Тимуром на следующую экскурсию! Узнали много интересной информации о Калининграде современном и довоенном. Очень понравилось, что Тимур не только рассказывает о прошлом города, но