Групповая
до 20 чел.
Пешеходная экскурсия «Калининград на одном дыхании»
Начало: Гостиница Калининград, Ленинский проспект, 81
Расписание: Ежедневно
27 сен в 10:30
28 сен в 14:30
1000 ₽ за человека
Групповая
Шпионский Кенигсберг «или» Темная сторона Кенигсебрга
Начало: Гостиница «Калининград»
Расписание: По вторникам с 18:00 до 21:00
Сегодня в 18:00
30 сен в 18:00
1500 ₽ за человека
Квест
до 10 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Остров Канта и его окрестности»
Начало: Блиндаж-бункер Отто Ляша
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
1290 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина15 августа 2025Великолепная экскурсия от профессионального гида Тимура. Очень интересно рассказывал, показал город "изнутри". Всем рекомендую.
- ВВера13 августа 2025Спасибо за позновательную, интересную экскурсию.
- ААнна1 августа 2025Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Этот город удивляет своей уникальной атмосферой, сочетающей европейскую утонченность и русский колорит.
Гид прекрасно ориентировался в
- ЮЮлия28 июля 2025Наше знакомство в Калининградом началось с экскурсии Тимура. Все было великолепно. Спасибо огромное за приятное и познавательное времяпровождения.
- ННадежда24 июля 2025Чудесный гид Тимур, очень интересно рассказывал, с юмором)
- ГГузель24 июля 2025Очень познавательная, интересная экскурсия. Гид отвечал на все интересующие вопросы. Спасибо
- ММария23 июля 2025Интересная и познавательная экскурсия. Тимур очень грамотно даёт материал.
Остро шутит) что придаёт экскурсии большую изюминку. 😊
Спасибо!)
Советую к посещению!
- ЕЕлена23 июля 2025Очень классная экскурсия! Тимур отличный рассказчик. Все гости были вовлечены в экскурсию.
- ИИрина21 июля 2025Потрясающий гид Тимур. Огромное спасибо за прекрасные впечатления о Калининграде.
Без Вас не увидели бы так и не поняли город. В один день были на двух экскурсиях с Тимуром. Потрясающе!!!
Очень рекомендую и групповые и еще лучше индивидуальные экскурсии с Тимуром ❤️
- ИИрина16 июля 2025Прошли по центру Калининграда. Рассказали нам про достопримечательности центра, про историю. Экскурсия очень понравилась. Тимур рассказывает интересно! Всем советую посетить пешую экскурсию по Калининграду!
- ЕЕвгения11 июля 2025Хорошая обзорная экскурсия для новичков. Спасибо!
- ВВиктория11 июля 2025Экскурсия очень понравилась. Гид Тимур умничка!
- ТТатьяна7 июля 2025Узнали много интересной информации о Калининграде современном и довоенном. Очень понравилось, что Тимур не только рассказывает о прошлом города, но
- ННаталья6 июля 2025Понравилась экскурсия и экскурсовод. Интересно. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Музей Бункер»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в сентябре 2025
Сейчас в Калининграде в категории "Музей Бункер" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 1500. Туристы уже оставили гидам 453 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Калининграде на 2025 год по теме «Музей Бункер», 453 ⭐ отзыва, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь