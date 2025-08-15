Мои заказы

Музей Бункер – экскурсии в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей Бункер» в Калининграде, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Пешеходная экскурсия «Калининград на одном дыхании»
Пешая
2.5 часа
446 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Начало: Гостиница Калининград, Ленинский проспект, 81
Расписание: Ежедневно
27 сен в 10:30
28 сен в 14:30
1000 ₽ за человека
Шпионский Кенигсберг «или» Темная сторона Кенигсебрга
На автобусе
3 часа
7 отзывов
Групповая
Начало: Гостиница «Калининград»
Расписание: По вторникам с 18:00 до 21:00
Сегодня в 18:00
30 сен в 18:00
1500 ₽ за человека
Самостоятельная квест-экскурсия «Остров Канта и его окрестности»
Пешая
3 часа
Квест
до 10 чел.
Начало: Блиндаж-бункер Отто Ляша
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
1290 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    15 августа 2025
    Пешеходная экскурсия «Калининград на одном дыхании»
    Великолепная экскурсия от профессионального гида Тимура. Очень интересно рассказывал, показал город "изнутри". Всем рекомендую.
  • В
    Вера
    13 августа 2025
    Пешеходная экскурсия «Калининград на одном дыхании»
    Спасибо за позновательную, интересную экскурсию.
  • А
    Анна
    1 августа 2025
    Пешеходная экскурсия «Калининград на одном дыхании»
    Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Этот город удивляет своей уникальной атмосферой, сочетающей европейскую утонченность и русский колорит.
    Гид прекрасно ориентировался в
    истории региона, начиная с времен Тевтонского ордена и заканчивая современностью, подробно рассказывая о каждой достопримечательности — будь то Кафедральный собор или Рыбная деревня.
    Особенно приятно было прогуляться, наслаждаясь архитектурой разных эпох.
    Рекомендую данную экскурсию и гида.

  • Ю
    Юлия
    28 июля 2025
    Пешеходная экскурсия «Калининград на одном дыхании»
    Наше знакомство в Калининградом началось с экскурсии Тимура. Все было великолепно. Спасибо огромное за приятное и познавательное времяпровождения.
  • Н
    Надежда
    24 июля 2025
    Пешеходная экскурсия «Калининград на одном дыхании»
    Чудесный гид Тимур, очень интересно рассказывал, с юмором)
  • Г
    Гузель
    24 июля 2025
    Пешеходная экскурсия «Калининград на одном дыхании»
    Очень познавательная, интересная экскурсия. Гид отвечал на все интересующие вопросы. Спасибо
  • М
    Мария
    23 июля 2025
    Пешеходная экскурсия «Калининград на одном дыхании»
    Интересная и познавательная экскурсия. Тимур очень грамотно даёт материал.
    Остро шутит) что придаёт экскурсии большую изюминку. 😊
    Спасибо!)
    Советую к посещению!
  • Е
    Елена
    23 июля 2025
    Пешеходная экскурсия «Калининград на одном дыхании»
    Очень классная экскурсия! Тимур отличный рассказчик. Все гости были вовлечены в экскурсию.
  • И
    Ирина
    21 июля 2025
    Пешеходная экскурсия «Калининград на одном дыхании»
    Потрясающий гид Тимур. Огромное спасибо за прекрасные впечатления о Калининграде.
    Без Вас не увидели бы так и не поняли город. В один день были на двух экскурсиях с Тимуром. Потрясающе!!!
    Очень рекомендую и групповые и еще лучше индивидуальные экскурсии с Тимуром ❤️
  • И
    Ирина
    16 июля 2025
    Пешеходная экскурсия «Калининград на одном дыхании»
    Прошли по центру Калининграда. Рассказали нам про достопримечательности центра, про историю. Экскурсия очень понравилась. Тимур рассказывает интересно! Всем советую посетить пешую экскурсию по Калининграду!
  • Е
    Евгения
    11 июля 2025
    Пешеходная экскурсия «Калининград на одном дыхании»
    Хорошая обзорная экскурсия для новичков. Спасибо!
  • В
    Виктория
    11 июля 2025
    Пешеходная экскурсия «Калининград на одном дыхании»
    Экскурсия очень понравилась. Гид Тимур умничка!
  • Т
    Татьяна
    7 июля 2025
    Пешеходная экскурсия «Калининград на одном дыхании»
    Узнали много интересной информации о Калининграде современном и довоенном. Очень понравилось, что Тимур не только рассказывает о прошлом города, но
    и показывает старые фотографии, чтобы можно было наглядно увидеть разницу.
    Экскурсия проходит в очень непринужденной манере, Тимур с удовольствием отвечает на все вопросы, и хочется сказать отдельное спасибо за заботу об экскурсантах: день был очень жаркий, на открытых участках было невозможно находиться, и Тимур все остановки для длинных рассказов делал в тени.
    Теперь хотим сходить с Тимуром на следующую экскурсию!

  • Н
    Наталья
    6 июля 2025
    Пешеходная экскурсия «Калининград на одном дыхании»
    Понравилась экскурсия и экскурсовод. Интересно. Рекомендую.

