Об экскурсии
Поход по воде, от которого вы получите массу позитивных эмоций, драйва и адреналина. Сплав проходит в уникальном месте — устье реки Лава, где она сливается с Преголей, там вы увидите шикарный водопад и насладитесь природными и историческими красотами.
После сплава вы можете отдохнуть на берегу реки, поиграть в активные игры и покушать вкусный обед из фермерских продуктов.
Во второй части тура вы познакомитесь с историей интереснейших мест Калининградской области. Совершите прогулку к кирхе Велау, а так же посмотрите на замок рыцарей Тевтонского ордена Тапиау.
Программа
- Начало тура в 10.00;
- Сплав;
- Вкусный обед;
- Прогулка по Знаменску и Гвардейску;
- Окончание тура приблизительно в 17-00.