Об экскурсии

Поход по воде, от которого вы получите массу позитивных эмоций, драйва и адреналина. Сплав проходит в уникальном месте — устье реки Лава, где она сливается с Преголей, там вы увидите шикарный водопад и насладитесь природными и историческими красотами.

После сплава вы можете отдохнуть на берегу реки, поиграть в активные игры и покушать вкусный обед из фермерских продуктов.

Во второй части тура вы познакомитесь с историей интереснейших мест Калининградской области. Совершите прогулку к кирхе Велау, а так же посмотрите на замок рыцарей Тевтонского ордена Тапиау.

Программа