Вас ждет поход по воде, от которого вы получите массу позитивных эмоций, драйва и адреналина

Вас ждет поход по воде, от которого вы получите массу позитивных эмоций, драйва и адреналина.

Сплав проходит в уникальном месте — устье реки Лава, где вы увидите шикарный водопад и насладитесь природными и историческими красотами.

После сплава вы можете отдохнуть на берегу реки, поиграть в активные игры и покушать вкусный обед из фермерских продуктов.

Так же вы познакомитесь с историей интереснейших мест Калининградской области, совершите прогулку к кирхе Велау и посмотрите на замок рыцарей Тевтонского ордена Тапиау.
Сафари на сап-досках
Сафари на сап-досках
Сафари на сап-досках
Сафари на сап-досках
Сафари на сап-досках
Сафари на сап-досках
Сафари на сап-досках

Что вы увидите 🤩

  • Устье реки Лава
  • Водопад
  • Кирха Велау 13 века
  • Замок рыцарей Тевтонского ордена Тапиау.
Об экскурсии
Поход по воде, от которого вы получите массу позитивных эмоций, драйва и адреналина. Сплав проходит в уникальном месте — устье реки Лава, где она сливается с Преголей, там вы увидите шикарный водопад и насладитесь природными и историческими красотами.
После сплава вы можете отдохнуть на берегу реки, поиграть в активные игры и покушать вкусный обед из фермерских продуктов.
Во второй части тура вы познакомитесь с историей интереснейших мест Калининградской области. Совершите прогулку к кирхе Велау, а так же посмотрите на замок рыцарей Тевтонского ордена Тапиау.
Программа
  • Начало тура в 10.00;
  • Сплав;
  • Вкусный обед;
  • Прогулка по Знаменску и Гвардейску;
  • Окончание тура приблизительно в 17-00.

Цены на экскурсию

Для группы 5-30 человек
Стандартный
2 200 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из Калининграда и обратно
  • Прокат сап-досок и оборудование
  • Прогулка по историческим местам.
Что не входит
  • Дополнительно
  • по желанию
  • оплачивается комплексный обед 500 рублей с человека (овощной салат, борщ, плов, приготовленный на костре, компот).
Место начала и завершения
Центральная пл., д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия выполняется в любой день в 10.00 под запрос.
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Экскурсия выполняется в любой день в 10.00 под запрос.

Екатерина С.
Екатерина С.
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