Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

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На Куршскую косу за фантастическими пейзажами!

Побывать в одном из самых живописных мест страны и узнать его историю на авто-пешеходной экскурсии

Федор
Федор – Гид из Калининграда
Куршская коса запомнится вам песчаными дюнами, «танцующими» деревьями, шикарными морскими видами и чарующими ароматами лесной чащи.

Я расскажу, как она была образована, каких птиц и животных здесь можно встретить и какие легенды c ней связаны.

А также помогу ощутить царящую на косе атмосферу спокойствия и умиротворения.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 500 ₽ за экскурсию

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На Куршскую косу за фантастическими пейзажами!
На Куршскую косу за фантастическими пейзажами!

Что вас ожидает

Невероятная Куршская коса
Вы увидите все главные достопримечательности 🏛️ национального парка. В программе экскурсии:

  • Королевский бор — вы оцените гигантскую тую, узнаете о фауне леса и рассмотрите многовековые деревья 🌳.
  • Орнитологическая станция «Фрингилла» — вы услышите о способах кольцевания птиц и раскроете историю 📖 Птичьего моста.
  • Поселок Лесное — я познакомлю вас с его уютной архитектурой и покажу самую узкую часть косы.
  • Высота Мюллера — вы насладитесь с нее шикарным видом на Куршскую косу и озеро Чайка.
  • Танцующий лес — вы полюбуетесь деревьями с необычными стволами и узнаете, как объясняют их «скрученность» ученые.
  • Дюна Эфа — самая высокая точка национального парка. Поднявшись на нее, вы поймете, из чего состоит Куршская коса на самом деле.
  • Поселок Рыбачий — вы рассмотрите прусские домики и по желанию продегустируете местную рыбу 🐟 с одним литовским напитком.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на Куршскую косу — 300 рублей за автомобиль и 150 рублей с человека, детям до 12 бесплатно, орнитологическая станция — 150 рублей с человека, еда и напитки
  • По желанию мы можем включить в программу музей 🖼 Куршской косы — 100 рублей с человека
  • Я готов скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
На Куршскую косу за фантастическими пейзажами!
На Куршскую косу за фантастическими пейзажами!
На Куршскую косу за фантастическими пейзажами!
На Куршскую косу за фантастическими пейзажами!
На Куршскую косу за фантастическими пейзажами!
На Куршскую косу за фантастическими пейзажами!
На Куршскую косу за фантастическими пейзажами!
На Куршскую косу за фантастическими пейзажами!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Федор
Федор
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Федор. С радостью покажу все самые удивительные места Калининградской области и расскажу о них интересные факты.
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