Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Невероятная Куршская коса Вы увидите все главные достопримечательности 🏛️ национального парка. В программе экскурсии:
Королевский бор — вы оцените гигантскую тую, узнаете о фауне леса и рассмотрите многовековые деревья 🌳.
Орнитологическая станция «Фрингилла» — вы услышите о способах кольцевания птиц и раскроете историю 📖 Птичьего моста.
Поселок Лесное — я познакомлю вас с его уютной архитектурой и покажу самую узкую часть косы.
Высота Мюллера — вы насладитесь с нее шикарным видом на Куршскую косу и озеро Чайка.
Танцующий лес — вы полюбуетесь деревьями с необычными стволами и узнаете, как объясняют их «скрученность» ученые.
Дюна Эфа — самая высокая точка национального парка. Поднявшись на нее, вы поймете, из чего состоит Куршская коса на самом деле.
Поселок Рыбачий — вы рассмотрите прусские домики и по желанию продегустируете местную рыбу 🐟 с одним литовским напитком.
Организационные детали
Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на Куршскую косу — 300 рублей за автомобиль и 150 рублей с человека, детям до 12 бесплатно, орнитологическая станция — 150 рублей с человека, еда и напитки
По желанию мы можем включить в программу музей 🖼 Куршской косы — 100 рублей с человека
Я готов скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.