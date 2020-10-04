3 отзыва оставили туристы

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Замок Шаакен, Светлогорск и Янтарный: путешествие в мини-группе

За один день познакомиться с тремя брендами Балтийского побережья и отдохнуть в Филинской бухте

5
3 отзыва
Артем
Артем – представитель из Калининграда
Янтарные сокровища, рыцарские замки 🏰 и виды Балтийского побережья — в этом маршруте мы собрали всё, за что стоит полюбить Калининградскую область! Почувствовать себя тевтонцем в замке Шаакен, прогуляться 👣 среди пряничных домиков Светлогорска, открыть секреты солнечного камня в Янтарном и насладиться пейзажами Филинской бухты — вот идеальный сценарий нашего приключения.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • 23001 610 ₽ за человекаскидка30%

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Замок Шаакен, Светлогорск и Янтарный: путешествие в мини-группе
Замок Шаакен, Светлогорск и Янтарный: путешествие в мини-группе

Что вас ожидает

Замок Шаакен: инквизиторы и сыр!
Чтобы задать правильный тон и атмосферу нашему путешествию, сперва мы остановимся в орденском замке Шаакен, основанном на месте прусской крепости Зоке в 13 веке. Сегодня замок 🏰 переживает второе рождение: здесь вы найдете любопытный Музей 🖼 инквизиции, осмотрите экспозицию осадных орудий, сможете сфотографироваться в доспехах, поразить мишень из арбалета и вознаградить себя глинтвейном.
Погрузившись в рыцарскую эпоху, мы отправимся дальше — в крафтовую сыроварню Шаакен Дорф. Вы не только узнаете о ремесленном сыроделии, но и сможете продегустировать лучшие местные сыры.

Цветущий Светлогорск и Филинская бухта
Тихий, живописный и зеленый — вас встретит один из лучших балтийских курортов, уютный Светлогорск. На прогулке 👣 по городскому променаду вы вдохнете ароматы моря 🌊 и хвои, услышите истории 📖 курорта, замерите время по солнечным часам, а еще отыщете Нимфу и Ундину. Не забудем и про символ города — башню грязеводолечебницы начала 20 века. После у вас будет время самостоятельно прогуляться среди пряничных домиков, пообедать или побыть наедине с морем.
А по дороге из города мы заглянем в красивейшую Филинскую бухту, которая просто создана для идеальных кадров на фоне балтийских волн.

Город солнечного камня
Следующая наша цель — Янтарный, единственное в мире место, где северное золото добывается промышленным способом. Вы увидите янтарный карьер и узнаете о способах обработки минерала. Прогуляетесь среди прусских кирпичных домов, рассмотрите кирху 19 века и ощутите довоенную атмосферу в парке 🌳 Морица Беккера. Затем мы выйдем на один из самых широких и чистых пляжей Балтийского побережья и заглянем в роскошный музей «Янтарная палата», экспозицию которого помогали создавать сотрудники Эрмитажа.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На легковом автомобиле 🚘 или минивэне
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Место встречи может быть изменено по согласованию: мы постараемся вас забрать от места вашего проживания или близко к нему
  • На все ваши вопросы, которые появятся до экскурсии 🧭, я обязательно отвечу, но скорее всего вечером: в течение дня часто не могу быть на связи, т. к. веду экскурсию ⛳.

Дополнительные расходы

  • Входной билет 🎫 в замок с экскурсионным сопровождением — 250 рублей/взрослый, 200 рублей/детям до 12 лет
  • Билет в музей янтаря на янтарном комбинате — 350 руб. с человека
  • Возможно также расширить программу и продлить экскурсию (при единогласном согласии всех путешественников)
Начало и место завершения
🚩 в центре Калининграда
Замок Шаакен, Светлогорск и Янтарный: путешествие в мини-группе
Замок Шаакен, Светлогорск и Янтарный: путешествие в мини-группе
Замок Шаакен, Светлогорск и Янтарный: путешествие в мини-группе
Замок Шаакен, Светлогорск и Янтарный: путешествие в мини-группе
Замок Шаакен, Светлогорск и Янтарный: путешествие в мини-группе
Замок Шаакен, Светлогорск и Янтарный: путешествие в мини-группе
Замок Шаакен, Светлогорск и Янтарный: путешествие в мини-группе
Замок Шаакен, Светлогорск и Янтарный: путешествие в мини-группе
Замок Шаакен, Светлогорск и Янтарный: путешествие в мини-группе
Замок Шаакен, Светлогорск и Янтарный: путешествие в мини-группе
Замок Шаакен, Светлогорск и Янтарный: путешествие в мини-группе
Замок Шаакен, Светлогорск и Янтарный: путешествие в мини-группе

Экскурсия проводится в четверг, субботу и воскресенье в 09:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Артем
Артем
Организатор туров и экскурсий по Калининградской области, Литве, Польше. Гид со стажем, местный житель. Представляю команду профессиональных гидов. Мы с удовольствием организуем для вас насыщенный отдых в нашем удивительном Янтарном крае, исходя из ваших пожеланий и возможностей.
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3 отзыва оставили туристы

4 октября 2020
Ездили с гидом Ириной по маршруту Замок Шаакен, Светлогорск и Янтарный. Очень остались довольны. Ирина - классный гид и собеседник. Рассказала все подробно, с удовольствием отвечала на наши вопросы и поддерживала беседу, была отзывчива. Рекомендуем однозначно. Маршрут был насыщенным. Так что если хочется просто провести день у моря - это вариант не подойдет. Для тех, кто собирается много узнать, быстро все посмотреть - отлично.
26 сентября 2020
Очень интересная и насыщенная экскурсия, спасибо большое Ирине за отличную организацию, внимательность и отзывчивость:) Рекомендуем))
21 сентября 2020
Рекомендую данную экскурсию. Очень внимательный и заботливый гид-экскурсовод, комфортный автомобиль, грамотно спланированный маршрут, в который могут гибко внести изменения по пожеланиям. После посещения остались только приятные воспоминания.

Артем проводит ещё 3 экскурсии

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