3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Замок Шаакен: инквизиторы и сыр!

Чтобы задать правильный тон и атмосферу нашему путешествию, сперва мы остановимся в орденском замке Шаакен, основанном на месте прусской крепости Зоке в 13 веке. Сегодня замок 🏰 переживает второе рождение: здесь вы найдете любопытный Музей 🖼 инквизиции, осмотрите экспозицию осадных орудий, сможете сфотографироваться в доспехах, поразить мишень из арбалета и вознаградить себя глинтвейном.

Погрузившись в рыцарскую эпоху, мы отправимся дальше — в крафтовую сыроварню Шаакен Дорф. Вы не только узнаете о ремесленном сыроделии, но и сможете продегустировать лучшие местные сыры.

Цветущий Светлогорск и Филинская бухта

Тихий, живописный и зеленый — вас встретит один из лучших балтийских курортов, уютный Светлогорск. На прогулке 👣 по городскому променаду вы вдохнете ароматы моря 🌊 и хвои, услышите истории 📖 курорта, замерите время по солнечным часам, а еще отыщете Нимфу и Ундину. Не забудем и про символ города — башню грязеводолечебницы начала 20 века. После у вас будет время самостоятельно прогуляться среди пряничных домиков, пообедать или побыть наедине с морем.

А по дороге из города мы заглянем в красивейшую Филинскую бухту, которая просто создана для идеальных кадров на фоне балтийских волн.

Город солнечного камня

Следующая наша цель — Янтарный, единственное в мире место, где северное золото добывается промышленным способом. Вы увидите янтарный карьер и узнаете о способах обработки минерала. Прогуляетесь среди прусских кирпичных домов, рассмотрите кирху 19 века и ощутите довоенную атмосферу в парке 🌳 Морица Беккера. Затем мы выйдем на один из самых широких и чистых пляжей Балтийского побережья и заглянем в роскошный музей «Янтарная палата», экспозицию которого помогали создавать сотрудники Эрмитажа.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На легковом автомобиле 🚘 или минивэне

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Место встречи может быть изменено по согласованию: мы постараемся вас забрать от места вашего проживания или близко к нему

На все ваши вопросы, которые появятся до экскурсии 🧭, я обязательно отвечу, но скорее всего вечером: в течение дня часто не могу быть на связи, т. к. веду экскурсию ⛳.

Дополнительные расходы