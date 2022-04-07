В регионе Кавказские Минеральные Воды располагаются два важных монастыря: Второ-Афонский мужской монастырь на горе Бештау вблизи Пятигорска и Свято-Георгиевский женский монастырь недалеко от Ессентуков. Окружающая природа и красота монастырей подарят вам приятные впечатления.

Два монастыря - это, определенно, поездка для души!

Позаботьтесь о подходящей для посещения святых мест одежде!