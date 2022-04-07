В регионе Кавказские Минеральные Воды располагаются два важных монастыря: Второ-Афонский мужской монастырь на горе Бештау вблизи Пятигорска и Свято-Георгиевский женский монастырь недалеко от Ессентуков. Окружающая природа и красота монастырей подарят вам приятные впечатления.
Два монастыря - это, определенно, поездка для души!
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Второ-Афонский мужской монастырь на горе Бештау считается одним из самых прекрасных мест региона. На территории монастыря вы увидите трехэтажные келии в форме цилиндра, поклонный крест, возведенный пятигорскими казаками в честь возрождения храма, редкие иконы и мощи святых из Киево-Печерской лавры. В фойе часто проводятся художественный выставки.
Свято-Георгиевский женский монастырь расположен в урочище Дубровка на высоте около 700 м над уровнем моря. Вокруг монастыря открываются великолепные панорамные виды на горы и леса Кавказа. Монастырь снаружи выглядит роскошным, а внутри - он по-домашнему уютный. Вы увидите две часовни оригинальной формы и купальню.