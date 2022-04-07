Два монастыря

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.
Два монастыря
Два монастыря
Два монастыря
Два монастыря

Что вас ожидает 🤩

  • Гора Бештау
  • Второ-Афонский мужской монастырь
  • Свято-Георгиевский женский монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

В регионе Кавказские Минеральные Воды располагаются два важных монастыря: Второ-Афонский мужской монастырь на горе Бештау вблизи Пятигорска и Свято-Георгиевский женский монастырь недалеко от Ессентуков. Окружающая природа и красота монастырей подарят вам приятные впечатления.

Два монастыря - это, определенно, поездка для души!

Позаботьтесь о подходящей для посещения святых мест одежде!

Программа

  • Гора Бештау. Подъем на гору Бештау - главную достопримечательность Кавказских Минеральных Вод, самую высокую точку региона. Дорога асфальтированная, поэтому восхождение на гору будет несложным. По пути вы увидите высеченные на скалах библейские цитаты и крест, насладитесь свежим воздухом и выпьете воды из источников с целебной минеральной водой. Вас впечатлят реликтовый лес, разнообразие флоры и фауны этого священного места, необычный ландшафт и панорамные виды.

  • Второ-Афонский мужской монастырь на горе Бештау считается одним из самых прекрасных мест региона. На территории монастыря вы увидите трехэтажные келии в форме цилиндра, поклонный крест, возведенный пятигорскими казаками в честь возрождения храма, редкие иконы и мощи святых из Киево-Печерской лавры. В фойе часто проводятся художественный выставки.

  • Свято-Георгиевский женский монастырь расположен в урочище Дубровка на высоте около 700 м над уровнем моря. Вокруг монастыря открываются великолепные панорамные виды на горы и леса Кавказа. Монастырь снаружи выглядит роскошным, а внутри - он по-домашнему уютный. Вы увидите две часовни оригинальной формы и купальню.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Когда и сколько длится
Когда: Пятница в 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Пятница в 14:00

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