Русский ДавосОсобенным этот город 🏙️ делают не эпитеты, которые люди в разное время, давали Кисловодску, а судьбы людей, здесь живших и бывавших: Шаляпин, Дягилев, Рахманинов, балерина Кшесинская и кондитеры Финкейзеры, нефтяные магнаты Манташевы и всемирно известные Нобели — это далеко не полный перечень имен, навсегда оставшихся в истории 📖 Кисловодска. Что вас ожидает:Во время неспешной прогулки по старинным улочкам города-курорта Кисловодска, вы узнаете много интересного о истории этого места, известных людях живших здесь или посещавших этот чудный южный город.

Со мной, вы узнаете, почему Кисловодск называли «Русским Давосом», какова связь города-курорта и Букингемского дворца, кто из прославляемых ныне святых имеет «корни» в Кисловодске, и как Кисловодск повлиял на становление бренда Chanel.

Каждая судьба — живое свидетельство своей эпохи, отдельная веха в истории города, след в памяти. По этим следам я и предлагаю вам пройти!

Организационные детали: