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Обзорная прогулка по Кисловодску — жизнь города глазами горожан

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25 отзывов
Роман Г.
Роман Г. – Гид из Кисловодска
Сегодня за впечатлениями в Кисловодск приезжают за чистым воздухом, горными ⛰️ пейзажами и целебной минеральной водой, но забывают, что Кисловодск — настоящая курортная жемчужина.

Я предлагаю погрузиться именно в атмосферу курортной столицы ⭐️ Российской империи, где когда-то проводили время великие князья, Антон Чехов, любовница императора и другие гости.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 📜История и культура
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 700 ₽ за человека

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Обзорная прогулка по Кисловодску — жизнь города глазами горожан
Обзорная прогулка по Кисловодску — жизнь города глазами горожан

Что вы увидите

  • Визитные карточки Кисловодска:
  • Курортный парк
  • Каскадная лестница
  • Нарзанная галерея
  • Усадьба Ярошенко
  • Особняки знати и крепость
  • Дома, в котором родился Александр Солженицын
  • многое другое
Русский ДавосОсобенным этот город 🏙️ делают не эпитеты, которые люди в разное время, давали Кисловодску, а судьбы людей, здесь живших и бывавших: Шаляпин, Дягилев, Рахманинов, балерина Кшесинская и кондитеры Финкейзеры, нефтяные магнаты Манташевы и всемирно известные Нобели — это далеко не полный перечень имен, навсегда оставшихся в истории 📖 Кисловодска. Что вас ожидает:Во время неспешной прогулки по старинным улочкам города-курорта Кисловодска, вы узнаете много интересного о истории этого места, известных людях живших здесь или посещавших этот чудный южный город.
Со мной, вы узнаете, почему Кисловодск называли «Русским Давосом», какова связь города-курорта и Букингемского дворца, кто из прославляемых ныне святых имеет «корни» в Кисловодске, и как Кисловодск повлиял на становление бренда Chanel.
Каждая судьба — живое свидетельство своей эпохи, отдельная веха в истории города, след в памяти. По этим следам я и предлагаю вам пройти!

Организационные детали:

  • Экскурсию проведет один из гидов нашей команды.
  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
  • Вход в усадьбу Ярошенко (по желанию): 30 руб. /чел.
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Обзорная прогулка по Кисловодску — жизнь города глазами горожан
Обзорная прогулка по Кисловодску — жизнь города глазами горожан
Обзорная прогулка по Кисловодску — жизнь города глазами горожан
Обзорная прогулка по Кисловодску — жизнь города глазами горожан

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Роман Г.
Роман Г.
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25 отзывов оставили туристы

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