ежедневно в 07:00

Озеро Гижгит. Вы полюбуетесь загадочным рукотворным водоемом насыщенного бирюзового цвета и раскроете его тайны.
Древнее село Эльтюбю. Мы погрузимся в его многовековую историю, берущую начало в Позднем Средневековье, посетим «город мертвых» Фардык и впечатлимся величественными горами: Кум-Тюбе и Джулу.
Чегемские водопады. Одна из самых известных природных достопримечательностей Кабардино-Балкарии. Вы узнаете, как образовались водопады и какие легенды с ними связаны.
Перевал Актопрак. Мы расскажем, какие кровопролитные сражения здесь происходили, как войска Тамерлана преследовали хана Тохтамыша и какие торговые пути шли через перевал в древности.
Баксанское ущелье. Вы услышите легенду о хвосте дьявола и насладитесь фантастическими горными панорамами.