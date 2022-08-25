ежедневно в 07:00

Приэльбрусье: путешествие в мини-группе из Кисловодска

Бирюзовое озеро Гижгит, перевал Актопрак, Баксанское ущелье и Чегемские водопады за 1 день

Приглашаем вместе исследовать древнюю и самобытную Кабардино-Балкарию! Вы отправитесь в путешествие на комфортабельном минивэне, в группе до 8 человек.

Посетите средневековое село Эльтюбю, прокатитесь по высокогорному перевалу Актопрак и насладитесь панорамами озера Гижгит. А еще мы покажем вам Чегемские водопады и Баксанское ущелье.
Приэльбрусье: путешествие в мини-группе из Кисловодска
Приэльбрусье: путешествие в мини-группе из Кисловодска
Приэльбрусье: путешествие в мини-группе из Кисловодска
Приэльбрусье: путешествие в мини-группе из Кисловодска
Приэльбрусье: путешествие в мини-группе из Кисловодска
Приэльбрусье: путешествие в мини-группе из Кисловодска
Приэльбрусье: путешествие в мини-группе из Кисловодска
Приэльбрусье: путешествие в мини-группе из Кисловодска
Приэльбрусье: путешествие в мини-группе из Кисловодска
Приэльбрусье: путешествие в мини-группе из Кисловодска
Приэльбрусье: путешествие в мини-группе из Кисловодска
Приэльбрусье: путешествие в мини-группе из Кисловодска
Приэльбрусье: путешествие в мини-группе из Кисловодска
Ближайшие даты:
26
авг
27
авг
28
авг
29
авг
30
авг
31
авг
1
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Озеро Гижгит. Вы полюбуетесь загадочным рукотворным водоемом насыщенного бирюзового цвета и раскроете его тайны.

Древнее село Эльтюбю. Мы погрузимся в его многовековую историю, берущую начало в Позднем Средневековье, посетим «город мертвых» Фардык и впечатлимся величественными горами: Кум-Тюбе и Джулу.

Чегемские водопады. Одна из самых известных природных достопримечательностей Кабардино-Балкарии. Вы узнаете, как образовались водопады и какие легенды с ними связаны.

Перевал Актопрак. Мы расскажем, какие кровопролитные сражения здесь происходили, как войска Тамерлана преследовали хана Тохтамыша и какие торговые пути шли через перевал в древности.

Баксанское ущелье. Вы услышите легенду о хвосте дьявола и насладитесь фантастическими горными панорамами.

Организационные детали

  • Вас будет сопровождать профессиональный гид-водитель
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

ежедневно в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Колоннады или места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

👥Групповые🚌На автобусе🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников☃️Зимние☀️ЛетниеГоры🍀Природа и пейзажи🏡Выездные☀️На весь день💧ВодопадыКавказ💦Чегемские водопады🗽Популярные местаГижгитПеревал АктопракПриэльбрусье

Похожие туры в Кисловодске

Путешествие к Озеру Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье с водопадами
11 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
5
26 отзывов
Путешествие к Озеру Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье с водопадами
Кабардино-Балкария - одна из красивейших республик Северного Кавказа
Мы заберём вас от места вашего пребывания
Сегодня
Завтра
27 авг
28 авг
3 200 за 1 человека
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Верхний Чегем
11 часов
🛣 Джиппинг
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Алий
Алий
4.8
20 отзывов
Очень популярно сейчас
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Верхний Чегем
Чегемские водопады и Баксанское ущелье
Забираем по адресу проживания в Кисловодске и КМВ
3 125 за 1 человека
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье
12 часов
🚗 На машине
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Алий
Алий
4.8
18 отзывов
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье
Путешествие в сердце Кабардино-Балкарии в мини-группе
по адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
27 авг
28 авг
29 авг
30 авг
3 000 за 1 человека
Путешествие на внедорожнике - Озеро Гижгит и перевал Актопрак
13 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
до 7 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
5
2 отзыва
Путешествие на внедорожнике - Озеро Гижгит и перевал Актопрак
Посетить чарующее озеро, необычайный перевал, Чегемское ущелье и «город мертвых» за один день
у места вашего проживания в Кисловодске
27 авг
28 авг
3 сен
4 сен
от 3 000 за 1 человека
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье за один день
11 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Эдельвейс
Эдельвейс
3.5
2 отзыва
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье за один день
Вас ждёт незабываемая экскурсия по живописным окрестностям Кабардино-Балкарии
Колоннада у входа в Курортный парк г. Кисловодск
Завтра
27 авг
28 авг
29 авг
3 500 за 1 человека
Великий Эльбрус и Озеро Гижгит в мини-группе
12 часов
🛣 Джиппинг
Мини-группа
до 7 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
4.9
108 отзывов
Великий Эльбрус и Озеро Гижгит в мини-группе
Со мной вы отправитесь в однодневное путешествие к Эльбрусу
пр. Мира, 1 или от вашего места проживания
Завтра
27 авг
28 авг
29 авг
3 200 за 1 человека
Чегемское ущелье + озеро Гижгит в мини-группе
11 часов
🛣 Джиппинг
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
5
13 отзывов
Чегемское ущелье + озеро Гижгит в мини-группе
Интенсив-тур - это путешествие, где программа настолько разнообразна
от Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
Сегодня
Завтра
27 авг
28 авг
4 000 за 1 человека
Перевал Актопрак и озеро Гижгит
12 часов
🛣 Джиппинг
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Артем
Артем
5
5 отзывов
Перевал Актопрак и озеро Гижгит
Вас ждет уникальное путешествие по местам Кабардино-Балкарии
По договоренности
3 200 за 1 человека
Перевал Актопрак и озеро Гижгит
12 часов
🛣 Джиппинг
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Артем
Артем
5
3 отзыва
Перевал Актопрак и озеро Гижгит
Вас ждет уникальное путешествие по местам Кабардино-Балкарии
По договоренности
Сегодня
Завтра
27 авг
28 авг
3 200 за 1 человека
Джип-тур: Былымские озера, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
12 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Максим
Максим
5
2 отзыва
Джип-тур: Былымские озера, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
Расширить представление о красотах Приэльбрусья и познакомиться с летописными событиями края
30 авг
31 авг
20 сен
23 сен
14 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак, озеро Гижгит
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виктор
Виктор
Нет отзывов
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак, озеро Гижгит
Кисловодск
11 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
13 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Denis
Denis
4.8
39 отзывов
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
Исследовать Баксанское и Чегемское ущелья, увидеть озеро Гижгит и искупаться в термальном источнике
в Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске
Завтра
27 авг
28 авг
29 авг
35002 975 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Кисловодске
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ