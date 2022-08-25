ежедневно в 07:00

Приглашаем вместе исследовать древнюю и самобытную Кабардино-Балкарию! Вы отправитесь в путешествие на комфортабельном минивэне, в группе до 8 человек. Посетите средневековое село Эльтюбю, прокатитесь по высокогорному перевалу Актопрак и насладитесь панорамами озера Гижгит. А еще мы покажем вам Чегемские водопады и Баксанское ущелье.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Озеро Гижгит. Вы полюбуетесь загадочным рукотворным водоемом насыщенного бирюзового цвета и раскроете его тайны.

Древнее село Эльтюбю. Мы погрузимся в его многовековую историю, берущую начало в Позднем Средневековье, посетим «город мертвых» Фардык и впечатлимся величественными горами: Кум-Тюбе и Джулу.

Чегемские водопады. Одна из самых известных природных достопримечательностей Кабардино-Балкарии. Вы узнаете, как образовались водопады и какие легенды с ними связаны.

Перевал Актопрак. Мы расскажем, какие кровопролитные сражения здесь происходили, как войска Тамерлана преследовали хана Тохтамыша и какие торговые пути шли через перевал в древности.

Баксанское ущелье. Вы услышите легенду о хвосте дьявола и насладитесь фантастическими горными панорамами.

Организационные детали