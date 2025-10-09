Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Городские экскурсии» в Мурманске, цены от 4800 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
Пешая
2 часа
41 отзыв
Аудиогид
Познакомиться с эпохами города с помощью аудиовизуального погружения в прошлое
Начало: На Рябиновой аллее
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
от 6300 ₽ за всё до 27 чел.
Мурманск и кино: иммерсивный спектакль-экскурсия
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Погрузиться в историю кинопроизводства и жизни края на прогулке в наушниках
Начало: На Рябиновой аллее
Сегодня в 14:30
Завтра в 12:00
от 4800 ₽ за всё до 10 чел.
Машина времени: прогулка по Мурманску с VR/AR
Пешая
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Погрузиться в историю города благодаря уникальной программе с дополненной и виртуальной реальностью
Начало: Около Областной научной библиотеки
11 окт в 09:00
12 окт в 09:00
от 7990 ₽ за всё до 10 чел.

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
  2. Мурманск и кино: иммерсивный спектакль-экскурсия
  3. Машина времени: прогулка по Мурманску с VR/AR
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Памятник Ждущей
  6. Кольский мост
  7. Площадь пяти углов
  8. Набережная
  9. Морской вокзал
  10. Долина Славы
