Аудиогид
Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
Познакомиться с эпохами города с помощью аудиовизуального погружения в прошлое
Начало: На Рябиновой аллее
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
от 6300 ₽ за всё до 27 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Мурманск и кино: иммерсивный спектакль-экскурсия
Погрузиться в историю кинопроизводства и жизни края на прогулке в наушниках
Начало: На Рябиновой аллее
Сегодня в 14:30
Завтра в 12:00
от 4800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Машина времени: прогулка по Мурманску с VR/AR
Погрузиться в историю города благодаря уникальной программе с дополненной и виртуальной реальностью
Начало: Около Областной научной библиотеки
11 окт в 09:00
12 окт в 09:00
от 7990 ₽ за всё до 10 чел.
