Т Татьяна Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе Экскурсия по Нижнему Новгороду очень понравилась, много интересного узнали, проводил её экскурсовод Сергей, рекомендую!

Л Леонид Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе Неплохо, но мало.

А Анна Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе Огромное спасибо экскурсоводу Сергею за познавательную и интересную экскурсию, экспрессивную подачу материала, соблюдение тайминга и терпение к бесконечным вопросам.

В Владимир Нижний Новгород сквозь века Спасибо большое за интересную экскурсию!

В Владимир Здравствуй, Нижний Новгород читать дальше много красивых фото. Евгений очень любит свою профессию и город,это чувствуется по его отношению к работе. Мы тоже полюбили этот город и вернёмся ещё для его изучения! 👍 Очень довольны экскурсией! Наш гид Евгений встретил нас у отеля и мы начали изучать город,узнали много истории и архитектуру города,сделали

С СЕРГЕЙ Здравствуй, Нижний Новгород Экскурсию, нам провела Ирина. Она замечательный и очень профессиональный гид. Всём рекомендую

Е Елена Здравствуй, Нижний Новгород Благодарю за прекрасную экскурсию Евгения по Кремлю и по ул. Рождественская: были исторические факты, много интересных историй про купцов, их жизни и их роли в становлении города.

Т Татьяна Нижний Новгород с нуля Интересная легкая приятная экскурсия. Очень понравилось! Великолепно для первого знакомства с городом)))

А Антонина Нижний Новгород сквозь века Экскурсия просто бесподобна 👏 часы пролетели незаметно, сколько всего интересного мы увидели и узнали. Со мной были местные и даже они были в восторге, потому что не знали столько о своем городе. Петр, вам огромное спасибо 👏