На Рождество – экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 4 экскурсии в категории «На Рождество» в Нижнем Новгороде, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
На автобусе
211 отзывов
3 часа
Групповая
Путешествие по историческим местам города
Групповая автобусная экскурсия по Нижнему Новгороду для группы до 30 человек. Посетите главные достопримечательности и узнайте историю города
Начало: На Большой Покровской или на пл. Ленина
Сегодня в 13:30
Завтра в 11:30
900 за человека
Здравствуй, Нижний Новгород
Пешая
362 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Здравствуй, Нижний Новгород: индивидуальная экскурсия
За 800 лет Нижний Новгород накопил множество удивительных историй. Погрузитесь в его прошлое, расшифруйте архитектуру и насладитесь видами на заволжские дали
Начало: У памятника Чкалову
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
4 000 за всё до 6 чел.
Нижний Новгород сквозь века
Пешая
249 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторический Нижний: путеводитель по векам
Откройте для себя уникальную историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улицам и кремлю
Начало: На пл. Минина и Пожарского
Завтра в 05:00
9 сен в 05:00
4 700 за всё до 4 чел.
Нижний Новгород с нуля
На машине
52 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Нижний Новгород с нуля
Главные достопримечательности города на обзорной автомобильной экскурсии
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
9 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    6 сентября 2024
    Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
    Экскурсия по Нижнему Новгороду очень понравилась, много интересного узнали, проводил её экскурсовод Сергей, рекомендую!
  • Л
    Леонид
    5 сентября 2024
    Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
    Неплохо, но мало.
  • А
    Анна
    5 сентября 2024
    Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
    Огромное спасибо экскурсоводу Сергею за познавательную и интересную экскурсию, экспрессивную подачу материала, соблюдение тайминга и терпение к бесконечным вопросам.
  • В
    Владимир
    5 сентября 2024
    Нижний Новгород сквозь века
    Спасибо большое за интересную экскурсию!
  • В
    Владимир
    4 сентября 2024
    Здравствуй, Нижний Новгород
    Очень довольны экскурсией! Наш гид Евгений встретил нас у отеля и мы начали изучать город,узнали много истории и архитектуру города,сделали
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    много красивых фото. Евгений очень любит свою профессию и город,это чувствуется по его отношению к работе. Мы тоже полюбили этот город и вернёмся ещё для его изучения! 👍

    Очень довольны экскурсией! Наш гид Евгений встретил нас у отеля и мы начали изучать город,узнали многоОчень довольны экскурсией! Наш гид Евгений встретил нас у отеля и мы начали изучать город,узнали многоОчень довольны экскурсией! Наш гид Евгений встретил нас у отеля и мы начали изучать город,узнали многоОчень довольны экскурсией! Наш гид Евгений встретил нас у отеля и мы начали изучать город,узнали многоОчень довольны экскурсией! Наш гид Евгений встретил нас у отеля и мы начали изучать город,узнали много
  • С
    СЕРГЕЙ
    4 сентября 2024
    Здравствуй, Нижний Новгород
    Экскурсию, нам провела Ирина. Она замечательный и очень профессиональный гид. Всём рекомендую
  • Е
    Елена
    4 сентября 2024
    Здравствуй, Нижний Новгород
    Благодарю за прекрасную экскурсию Евгения по Кремлю и по ул. Рождественская: были исторические факты, много интересных историй про купцов, их жизни и их роли в становлении города.
  • Т
    Татьяна
    2 сентября 2024
    Нижний Новгород с нуля
    Интересная легкая приятная экскурсия. Очень понравилось! Великолепно для первого знакомства с городом)))
  • А
    Антонина
    29 августа 2024
    Нижний Новгород сквозь века
    Экскурсия просто бесподобна 👏 часы пролетели незаметно, сколько всего интересного мы увидели и узнали. Со мной были местные и даже они были в восторге, потому что не знали столько о своем городе. Петр, вам огромное спасибо 👏
    Экскурсия просто бесподобна 👏 часы пролетели незаметно, сколько всего интересного мы увидели и узнали. Со мнойЭкскурсия просто бесподобна 👏 часы пролетели незаметно, сколько всего интересного мы увидели и узнали. Со мнойЭкскурсия просто бесподобна 👏 часы пролетели незаметно, сколько всего интересного мы увидели и узнали. Со мной
  • Т
    Татьяна
    27 августа 2024
    Нижний Новгород с нуля
    Шикарная экскурсия! Татьяна - эрудированный и харизматичный рассказчик, 3 часа пролетели за 1 миг! Увидели очень много знаковых мест с самых лучших ракурсов! Смело бронируйте экскурсию и вы искренне полюбите Нижний Новгород ❤️
    Шикарная экскурсия! Татьяна - эрудированный и харизматичный рассказчик, 3 часа пролетели за 1 миг! Увидели оченьШикарная экскурсия! Татьяна - эрудированный и харизматичный рассказчик, 3 часа пролетели за 1 миг! Увидели оченьШикарная экскурсия! Татьяна - эрудированный и харизматичный рассказчик, 3 часа пролетели за 1 миг! Увидели оченьШикарная экскурсия! Татьяна - эрудированный и харизматичный рассказчик, 3 часа пролетели за 1 миг! Увидели очень

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
  2. Здравствуй, Нижний Новгород
  3. Нижний Новгород сквозь века
  4. Нижний Новгород с нуля
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Нижегородский Кремль
  3. Рождественская улица
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Кремль
  7. Набережная
  8. Верхневолжская Набережная
  9. Старый город
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в сентябре 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 900 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 874 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Нижнем Новгороде на 2024 год на рождество, 874 ⭐ отзыва, цены от 900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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