3 часа
Групповая
Путешествие по историческим местам города
Групповая автобусная экскурсия по Нижнему Новгороду для группы до 30 человек. Посетите главные достопримечательности и узнайте историю города
Начало: На Большой Покровской или на пл. Ленина
Сегодня в 13:30
Завтра в 11:30
900₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборЗдравствуй, Нижний Новгород: индивидуальная экскурсия
За 800 лет Нижний Новгород накопил множество удивительных историй. Погрузитесь в его прошлое, расшифруйте архитектуру и насладитесь видами на заволжские дали
Начало: У памятника Чкалову
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторический Нижний: путеводитель по векам
Откройте для себя уникальную историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улицам и кремлю
Начало: На пл. Минина и Пожарского
Завтра в 05:00
9 сен в 05:00
4 700₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Нижний Новгород с нуля
Главные достопримечательности города на обзорной автомобильной экскурсии
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна6 сентября 2024Экскурсия по Нижнему Новгороду очень понравилась, много интересного узнали, проводил её экскурсовод Сергей, рекомендую!
- ЛЛеонид5 сентября 2024Неплохо, но мало.
- ААнна5 сентября 2024Огромное спасибо экскурсоводу Сергею за познавательную и интересную экскурсию, экспрессивную подачу материала, соблюдение тайминга и терпение к бесконечным вопросам.
- ВВладимир5 сентября 2024Спасибо большое за интересную экскурсию!
- ВВладимир4 сентября 2024Очень довольны экскурсией! Наш гид Евгений встретил нас у отеля и мы начали изучать город,узнали много истории и архитектуру города,сделали
- ССЕРГЕЙ4 сентября 2024Экскурсию, нам провела Ирина. Она замечательный и очень профессиональный гид. Всём рекомендую
- ЕЕлена4 сентября 2024Благодарю за прекрасную экскурсию Евгения по Кремлю и по ул. Рождественская: были исторические факты, много интересных историй про купцов, их жизни и их роли в становлении города.
- ТТатьяна2 сентября 2024Интересная легкая приятная экскурсия. Очень понравилось! Великолепно для первого знакомства с городом)))
- ААнтонина29 августа 2024Экскурсия просто бесподобна 👏 часы пролетели незаметно, сколько всего интересного мы увидели и узнали. Со мной были местные и даже они были в восторге, потому что не знали столько о своем городе. Петр, вам огромное спасибо 👏
- ТТатьяна27 августа 2024Шикарная экскурсия! Татьяна - эрудированный и харизматичный рассказчик, 3 часа пролетели за 1 миг! Увидели очень много знаковых мест с самых лучших ракурсов! Смело бронируйте экскурсию и вы искренне полюбите Нижний Новгород ❤️
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «На Рождество»
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Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 900 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 874 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Нижнем Новгороде на 2024 год на рождество, 874 ⭐ отзыва, цены от 900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь