Алексей проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

История в лицах

Старинное Бугровское кладбище — концентрированное воплощение истории 📖 города. Я расскажу о строительстве кладбища, купчихе Варваре Рукавишниковой и промышленнике Бугрове, а после проведу вас к церкви Успения Божьей Матери. На прогулке 👣 вам откроются яркие страницы биографий людей, что оставили свои имена на улицах и площадях Нижнего Новгорода. Вы увидите памятники, которым более 100 лет, могилы композитора Касьянова, полковника и писателя Бринского, генерала Ивлиева, политиков Склярова и Чугунова, архитектора Харитонова и конструктора Алексеева. Поговорим о военных годах и сталинских репрессиях, работниках телефонного завода и полярных летчиках.

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.