Алексей проводит ещё 1 экскурсию

История в лицах Старинное Бугровское кладбище — концентрированное воплощение истории 📖 города. Я расскажу о строительстве кладбища, купчихе Варваре Рукавишниковой и промышленнике Бугрове, а после проведу вас к церкви Успения Божьей Матери. На прогулке 👣 вам откроются яркие страницы биографий людей, что оставили свои имена на улицах и площадях Нижнего Новгорода. Вы увидите памятники, которым более 100 лет, могилы композитора Касьянова, полковника и писателя Бринского, генерала Ивлиева, политиков Склярова и Чугунова, архитектора Харитонова и конструктора Алексеева. Поговорим о военных годах и сталинских репрессиях, работниках телефонного завода и полярных летчиках.
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Начало и место завершения
🚩 у остановки «Университет»
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Алексей, я первый и единственный гид-перформансье в Нижнем Новгороде. Судьба одарила меня талантом рассказчика и невероятно красивым местом для жизни. Я много путешествую автостопом, люблю делиться знаниями и легко и весело общаться с гостями из разных стран и городов!