Алексей проводит ещё 1 экскурсию

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Бугровское кладбище

Рассмотреть надгробия старейшего нижегородского некрополя и услышать истории о знаменитых горожанах

Алексей
Алексей – Гид из Нижнего Новгорода
Красное, Бугровское, Новое городское кладбище, Старое кладбище, Кладбище по ул.

Пушкина, кладбище у Марьиной рощи — как только ни называют этот музей 🖼 под открытым небом.

Мы пройдемся по тенистым тихим тропинкам и поговорим о кумирах прошлого, имена которых выгравированы в вечности.
Задать вопросОбычно отвечает за 22 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 500 ₽ за экскурсию

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Бугровское кладбище
Бугровское кладбище

Что вас ожидает

История в лицах
Старинное Бугровское кладбище — концентрированное воплощение истории 📖 города. Я расскажу о строительстве кладбища, купчихе Варваре Рукавишниковой и промышленнике Бугрове, а после проведу вас к церкви Успения Божьей Матери. На прогулке 👣 вам откроются яркие страницы биографий людей, что оставили свои имена на улицах и площадях Нижнего Новгорода. Вы увидите памятники, которым более 100 лет, могилы композитора Касьянова, полковника и писателя Бринского, генерала Ивлиева, политиков Склярова и Чугунова, архитектора Харитонова и конструктора Алексеева. Поговорим о военных годах и сталинских репрессиях, работниках телефонного завода и полярных летчиках.

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 у остановки «Университет»
Бугровское кладбище
Бугровское кладбище
Бугровское кладбище
Бугровское кладбище
Бугровское кладбище
Бугровское кладбище
Бугровское кладбище
Бугровское кладбище
Бугровское кладбище
Бугровское кладбище
Бугровское кладбище
Бугровское кладбище
Бугровское кладбище
Бугровское кладбище
Бугровское кладбище

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Алексей, я первый и единственный гид-перформансье в Нижнем Новгороде. Судьба одарила меня талантом рассказчика и невероятно красивым местом для жизни. Я много путешествую автостопом, люблю делиться знаниями и легко и весело общаться с гостями из разных стран и городов!
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Алексей проводит ещё 1 экскурсию

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