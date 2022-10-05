Уже больше пяти лет я увлеченно бегаю, являюсь участницей шоссейных и трейловых забегов. Приезжая в новые города на соревнования, я не только участвую в забеге, но и знакомлюсь с местной историей, архитектурой и традициями. Так я решила развивать беговой туризм в родном Нижнем Новгороде, популяризировать бег. На экскурсии мы соберемся дружной компанией, разомнемся и затем с отличным настроением побежим по знаковым местам.
Маршрут составлен так, чтобы история нашего города открылась вам наиболее полно. Мы пробежимся по холмам Дятловых гор, на которых расположился Нижний Новгород, и полюбуемся живописными видами. Рассмотрим купеческие усадьбы Верхне-Волжский набережной, посетим сердце города — кремль, заглянем в тихий район Започаинье с уникальной архитектурой. В конце экскурсии предусмотрен совместный поход в кафе, где вы поделитесь впечатлениями и вкусно подкрепитесь после активностей.
🏃🏻♀️ Если вы новичок в беге и не знаете, с чего начать, то это отличный старт для регулярных занятий спортом и возможность найти близких по духу людей.
🏃🏻♀️ Если вы опытный бегун, то беговые экскурсии помогут по-новому взглянуть на привычные маршруты для тренировок. А еще вы сможете поделиться своим беговым опытом на совместном бранче после экскурсии.
🏃🏻♀️ Если вы путешественник, то беговые экскурсии позволят не только познакомьится с историей города, но и завести новые знакомства.
Минимальный. Подойдет для начинающих, т. к. каждые 5-10 минут мы останавливаемся и знакомимся с историей достопримечательности. Темп подстраивается так, чтобы каждому участнику бежалось легко и комфортно.
Удобную одежду по погоде, спортивную обувь и бутылочку воды. На время экскурсии вы сможете оставить вещи в автомобиле гида либо в бесплатной камере хранения в музее.