Свои знания о любимом древнем городе я объединила с увлечением бегом. За 1,5 часа, пробегая по кромке Дятловых гор, вы увидите больше: и кремль, и Верхне-Волжскую набережную, и уютный район Започаинье. Всё начнется с разминки, а комфортный темп экскурсии подойдет даже бегунам-новичкам. По маршруту много остановок, во время которых я поделюсь хрониками, легендами и судьбами НН.

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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с городом в необычном формате

Уже больше пяти лет я увлеченно бегаю, являюсь участницей шоссейных и трейловых забегов. Приезжая в новые города на соревнования, я не только участвую в забеге, но и знакомлюсь с местной историей, архитектурой и традициями. Так я решила развивать беговой туризм в родном Нижнем Новгороде, популяризировать бег. На экскурсии мы соберемся дружной компанией, разомнемся и затем с отличным настроением побежим по знаковым местам.

Собрать главные достопримечательности НН

Маршрут составлен так, чтобы история нашего города открылась вам наиболее полно. Мы пробежимся по холмам Дятловых гор, на которых расположился Нижний Новгород, и полюбуемся живописными видами. Рассмотрим купеческие усадьбы Верхне-Волжский набережной, посетим сердце города — кремль, заглянем в тихий район Започаинье с уникальной архитектурой. В конце экскурсии предусмотрен совместный поход в кафе, где вы поделитесь впечатлениями и вкусно подкрепитесь после активностей.

Почему стоит посетить мои беговые экскурсии?

🏃🏻‍♀️ Если вы новичок в беге и не знаете, с чего начать, то это отличный старт для регулярных занятий спортом и возможность найти близких по духу людей.

🏃🏻‍♀️ Если вы опытный бегун, то беговые экскурсии помогут по-новому взглянуть на привычные маршруты для тренировок. А еще вы сможете поделиться своим беговым опытом на совместном бранче после экскурсии.

🏃🏻‍♀️ Если вы путешественник, то беговые экскурсии позволят не только познакомьится с историей города, но и завести новые знакомства.

Организационные детали

Протяженность маршрута ~ 5 км

Дополнительно оплачивается питание и напитки в кафе (как у гида у меня есть скидка для всех)

Уровень подготовки

Минимальный. Подойдет для начинающих, т. к. каждые 5-10 минут мы останавливаемся и знакомимся с историей достопримечательности. Темп подстраивается так, чтобы каждому участнику бежалось легко и комфортно.

Что взять с собой

Удобную одежду по погоде, спортивную обувь и бутылочку воды. На время экскурсии вы сможете оставить вещи в автомобиле гида либо в бесплатной камере хранения в музее.