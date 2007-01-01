Наталья проводит ещё 4 экскурсии

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Из Нижнего Новгорода — в Ичалковские пещеры

Исследовать нерукотворное царство причудливых форм и почувствовать романтику спелеологии

Наталья
Наталья – экскурсионное агентство из Нижнего Новгорода
Поход к пещерам и карстовым провалам в реликтовом горно-таежном бору на берегу реки Пьяна — один из самых красивых 🤩 и запоминающихся маршрутов в регионе.

Вы посетите живописный природный заказник, познакомитесь с гипотезами происхождения древнейших образований, а также услышите легенды о старцах-отшельниках, разбойниках и местах, где исполняются желания.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 12 000 ₽ за экскурсию

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Из Нижнего Новгорода — в Ичалковские пещеры
Из Нижнего Новгорода — в Ичалковские пещеры

Что вас ожидает

Природные богатства области
Мы встретимся в Нижнем Новгороде и отправимся в южном направлении, к селу Ичалки, в окрестностях которого и находится живописная природная достопримечательность 🏛️ Нижегородчины. По пути вы узнаете о геологических гипотезах происхождения пещер, которые по-разному объясняют время и условия их образования. А также услышите о природе края с его богатым растительным и животным миром, включающим редкие виды, занесенные в Красную книгу.

Царство Ичалковских пещер
Вы исследуете хвойно-лиственную лесную чащу, изрезанную скалистыми обнажениями известняка и карстовыми образованиями в форме провалов (их здесь около 1000!) и гротов, некоторые из которых напоминают развалины средневековых замков. Увидите многочисленные воронки диаметром до 50-60 м и глубиной до 25-30 м, желоба в виде вытянутых впадин, пропасти с отвесными скалами, рвы и лога, сосредоточенные в южной части бора на площади около 300 га. Рассмотрите самые знаменитые пещеры и узнаете, какие легенды и предания связаны с некоторыми из них.

Кому подходит экскурсия

Специальной подготовки не требуется, но будьте готовы к 3-4-часовым прогулкам по лесным тропам и каменистому рельефу.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: обед после экскурсии 🧭 (по желанию) — 350 руб. /человека
  • Дорога до пещер займет 2, 5-3 часа в одну сторону
  • Можно начать экскурсию ⛳ из Дзержинска, Кстова, Бора и других городов области — стоимость уточняйте при бронировании
Начало и место завершения
🚩 в Нижнем Новгороде
Из Нижнего Новгорода — в Ичалковские пещеры
Из Нижнего Новгорода — в Ичалковские пещеры
Из Нижнего Новгорода — в Ичалковские пещеры
Из Нижнего Новгорода — в Ичалковские пещеры
Из Нижнего Новгорода — в Ичалковские пещеры
Из Нижнего Новгорода — в Ичалковские пещеры
Из Нижнего Новгорода — в Ичалковские пещеры
Из Нижнего Новгорода — в Ичалковские пещеры

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталья
Наталья
Добрый день, дорогие путешественники! Мы — официальная туристическая компания, работающая с 2007 года. Наши лицензированные опытные гиды покажут вам знаковые и неизведанные места Нижнего Новгорода и расскажут о городе все самое важное и интересное. С нами вам точно не будет скучно!
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