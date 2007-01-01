Наталья проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Природные богатства области

Мы встретимся в Нижнем Новгороде и отправимся в южном направлении, к селу Ичалки, в окрестностях которого и находится живописная природная достопримечательность 🏛️ Нижегородчины. По пути вы узнаете о геологических гипотезах происхождения пещер, которые по-разному объясняют время и условия их образования. А также услышите о природе края с его богатым растительным и животным миром, включающим редкие виды, занесенные в Красную книгу.

Царство Ичалковских пещер

Вы исследуете хвойно-лиственную лесную чащу, изрезанную скалистыми обнажениями известняка и карстовыми образованиями в форме провалов (их здесь около 1000!) и гротов, некоторые из которых напоминают развалины средневековых замков. Увидите многочисленные воронки диаметром до 50-60 м и глубиной до 25-30 м, желоба в виде вытянутых впадин, пропасти с отвесными скалами, рвы и лога, сосредоточенные в южной части бора на площади около 300 га. Рассмотрите самые знаменитые пещеры и узнаете, какие легенды и предания связаны с некоторыми из них.

Кому подходит экскурсия

Специальной подготовки не требуется, но будьте готовы к 3-4-часовым прогулкам по лесным тропам и каменистому рельефу.

Организационные детали