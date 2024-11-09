Расположенный на слиянии Волги и Оки, Нижний Новгород заслуженно снискал славу одного из самых красивых городов страны. Вы услышите его мифы и легенды, посетите кремль, старинные храмы, проникнетесь купеческим и дворянским духом на колоритных улицах. Проедете по набережным, побываете в районе ярмарки и насладитесь захватывающими дух панорамами со смотровых площадок.

Описание экскурсии

Ярмарка, купцы и Рождественская улица

На площади Народного единства расскажем, как наш город стал центром сплочения и единения всей страны. На улице Рождественская вспомним о купцах-мукомолах и о знаменитой «соляной афере». А в районе Нижегородской ярмарки объясним суть поговорки «К Макарию съездить, два дела сделать: поторговать и попировать», посетим кафедральный собор Александра Невского и рассмотрим удивительные железные строения Пакгаузы.

Нижний Новгород изнутри

Вы посетите площадь Минина и Пожарского, оцените старейший деревянный дом в городе и увидите остатки древнего вала.

Чкаловская лестница, набережные и удивительные панорамы

Мы оценим живописные Нижне-Волжскую и Верхне-Волжскую набережные, знаменитую Чкаловскую лестницу и студенческий квартал. Рассмотрим купеческие дома, роскошные особняки и собор Пресвятой Богородицы. Прокатимся по метромосту, полюбуемся заволжскими далями и поговорим о том, как из маленькой приграничной крепости Нижний Новгород превратился в современный разнообразный город.

Кремль

Его стены помнят все главные события, которые происходили в нашем городе. Здесь начиналась история Нижнего Новгорода. Гуляя по Кремлю, пройдём через восемь столетий жизни города. Вернёмся в прошлое и заглянем в будущее.

Организационные детали