Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой» (в группе)
Главные достопримечательности и тайные места столицы Поволжья на автомобильной экскурсии
Расположенный на слиянии Волги и Оки, Нижний Новгород заслуженно снискал славу одного из самых красивых городов страны.
Вы услышите его мифы и легенды, посетите кремль, старинные храмы, проникнетесь купеческим и дворянским духом на колоритных улицах.
Проедете по набережным, побываете в районе ярмарки и насладитесь захватывающими дух панорамами со смотровых площадок.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Ярмарка, купцы и Рождественская улица
На площади Народного единства расскажем, как наш город стал центром сплочения и единения всей страны. На улице Рождественская вспомним о купцах-мукомолах и о знаменитой «соляной афере». А в районе Нижегородской ярмарки объясним суть поговорки «К Макарию съездить, два дела сделать: поторговать и попировать», посетим кафедральный собор Александра Невского и рассмотрим удивительные железные строения Пакгаузы.
Нижний Новгород изнутри
Вы посетите площадь Минина и Пожарского, оцените старейший деревянный дом в городе и увидите остатки древнего вала.
Чкаловская лестница, набережные и удивительные панорамы
Мы оценим живописные Нижне-Волжскую и Верхне-Волжскую набережные, знаменитую Чкаловскую лестницу и студенческий квартал. Рассмотрим купеческие дома, роскошные особняки и собор Пресвятой Богородицы. Прокатимся по метромосту, полюбуемся заволжскими далями и поговорим о том, как из маленькой приграничной крепости Нижний Новгород превратился в современный разнообразный город.
Кремль
Его стены помнят все главные события, которые происходили в нашем городе. Здесь начиналась история Нижнего Новгорода. Гуляя по Кремлю, пройдём через восемь столетий жизни города. Вернёмся в прошлое и заглянем в будущее.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Экскурсия в группе до 15-ти человек пройдёт на минивэне или микроавтобусе. Если группа меньше 4-х человек — на легковом автомобиле
Экскурсия длится 3 часа: 2 часа — по городу и 1 час — по Кремлю
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 2649 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Надежда, я представляю команду профессиональных гидов. Мы все коренные нижегородцы, которые очень любят свой город и гордятся им. С нами вы проведёте время весело и интересно, узнаете много любопытных фактов и увидите всё самое лучшее.