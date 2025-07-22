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качественно понаблюдать за разводными мостами. Лёгкая прогулка до залива и исторические факты скрасили время до самого мостового шоу. Елена учтиво и заботливо провела экскурсию, благодаря чему в коллекцию попали невероятные снимки. Сердечно Благодарю Елену за внимание, заботу, профессионализм и приятную компанию. Без неё не знаю, как бы смогли посмотреть так близко и так безопасно разводные мосты, когда кругом было полно других катеров. Москитный рой лучше всех 🫶