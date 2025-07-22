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Аренда катера к Лахта-Центру – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Аренда катера к Лахта-Центру» в Санкт-Петербурге, цены от 5490 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Прогулка на катере Толстый с капитаном - комфортно и недорого
На катере
1 час
81 отзыв
Водная прогулка
Прогулка на катере Толстый с капитаном - комфортно и недорого
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 11а
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 00:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5490 ₽ за всё до 3 чел.
Большой катер Король вечеринок для мероприятий и экскурсий
На катере
1 час
5 отзывов
Водная прогулка
Большой катер Король вечеринок для мероприятий и экскурсий
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11 а
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 23:00
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
10 990 ₽ за всё до 11 чел.
Прогулка по Неве и Финскому заливу на индивидуальном катере
На катере
1 час
38 отзывов
Водная прогулка
Прогулка по Неве и Финскому заливу на индивидуальном катере
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 23:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7490 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    22 июля 2025
    Прогулка по Неве и Финскому заливу на индивидуальном катере
    Все было отлично! Спасибо за прогулку!
  • К
    Кристина
    18 июля 2025
    Прогулка на катере Толстый с капитаном - комфортно и недорого
    Прекрасная прогулка по красивым местам и достопримечательностям, очень рекомендуем! На месте выбрали катер побольше с доплатой, не пожалели ни разу! Спасибо за эмоции, вернемся обязательно)
  • Е
    Елена
    10 июля 2025
    Прогулка на катере Толстый с капитаном - комфортно и недорого
    Замечательная прогулка на катере всей семьёй! Море эмоций! Особенно понравилось детям! У меня два мальчика-подростка, найти для них действительно что-то
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    интересное сложно. Но эта экскурсия впечатлила обоих! Брали экскурсию с выходом в Финский залив с капитаном. Капитану Олегу, огромное спасибо! Всё супер!!!

  • Н
    Наталья
    8 июля 2025
    Прогулка на катере Толстый с капитаном - комфортно и недорого
    Прекрасная поездка! Покатались весело с ветерком:) Особая благодарность капитану Олегу. Красивые виды, подвез к Лахте сфотографировал. Было весело:)
  • В
    Василий
    23 июня 2025
    Прогулка по Неве и Финскому заливу на индивидуальном катере
    Отличная водная прогулка, особое спасибо капитану Якову)
  • А
    Андрей
    11 июня 2025
    Прогулка на мини-катере «Толстый» с капитаном во время разведения мостов
    Вчера смотрели на разводные мосты с помощью вашей организации. Особенно хочется отметить капитана Елену, чей профессионализм позволил нам безопасно и
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    качественно понаблюдать за разводными мостами. Лёгкая прогулка до залива и исторические факты скрасили время до самого мостового шоу. Елена учтиво и заботливо провела экскурсию, благодаря чему в коллекцию попали невероятные снимки. Сердечно Благодарю Елену за внимание, заботу, профессионализм и приятную компанию. Без неё не знаю, как бы смогли посмотреть так близко и так безопасно разводные мосты, когда кругом было полно других катеров. Москитный рой лучше всех 🫶

  • А
    Анастасия
    8 июня 2025
    Прогулка на мини-катере «Толстый» с капитаном во время разведения мостов
    Благодарим компанию за отличный сервис. Капитан Елена помогла с нашими просьбами, рассказала много интересного, выручила. Вы сделали наш вечер, спасибо!
  • А
    Александра
    30 мая 2025
    Прогулка на мини-катере «Толстый» с капитаном во время разведения мостов
    Наша семья благодарит капитана Ольгу за прогулку! Было прохладно, но не смотря на это, впечатления остались не забываемые. С Ольгой было очень комфортно,а главное спокойно и безопасно! Приехав в Санкт-Петербург обязательно нужно увидеть развод мостов! Однозначно рекомендуем выбор данной прогулки!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Аренда катера к Лахта-Центру»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка на катере Толстый с капитаном - комфортно и недорого
  2. Большой катер Король вечеринок для мероприятий и экскурсий
  3. Прогулка по Неве и Финскому заливу на индивидуальном катере
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  2. Набережная
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  6. Петропавловская крепость
  7. Зимний дворец
  8. Медный всадник
  9. Финский Залив
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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июле 2025
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