Водная прогулка
Прогулка на катере Толстый с капитаном - комфортно и недорого
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 11а
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 00:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5490 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Большой катер Король вечеринок для мероприятий и экскурсий
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11 а
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 23:00
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
10 990 ₽ за всё до 11 чел.
Водная прогулка
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 23:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7490 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда22 июля 2025Все было отлично! Спасибо за прогулку!
- ККристина18 июля 2025Прекрасная прогулка по красивым местам и достопримечательностям, очень рекомендуем! На месте выбрали катер побольше с доплатой, не пожалели ни разу! Спасибо за эмоции, вернемся обязательно)
- ЕЕлена10 июля 2025Замечательная прогулка на катере всей семьёй! Море эмоций! Особенно понравилось детям! У меня два мальчика-подростка, найти для них действительно что-то
- ННаталья8 июля 2025Прекрасная поездка! Покатались весело с ветерком:) Особая благодарность капитану Олегу. Красивые виды, подвез к Лахте сфотографировал. Было весело:)
- ВВасилий23 июня 2025Отличная водная прогулка, особое спасибо капитану Якову)
- ААндрей11 июня 2025Прогулка на мини-катере «Толстый» с капитаном во время разведения мостовВчера смотрели на разводные мосты с помощью вашей организации. Особенно хочется отметить капитана Елену, чей профессионализм позволил нам безопасно и
- ААнастасия8 июня 2025Прогулка на мини-катере «Толстый» с капитаном во время разведения мостовБлагодарим компанию за отличный сервис. Капитан Елена помогла с нашими просьбами, рассказала много интересного, выручила. Вы сделали наш вечер, спасибо!
- ААлександра30 мая 2025Прогулка на мини-катере «Толстый» с капитаном во время разведения мостовНаша семья благодарит капитана Ольгу за прогулку! Было прохладно, но не смотря на это, впечатления остались не забываемые. С Ольгой было очень комфортно,а главное спокойно и безопасно! Приехав в Санкт-Петербург обязательно нужно увидеть развод мостов! Однозначно рекомендуем выбор данной прогулки!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Аренда катера к Лахта-Центру»
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