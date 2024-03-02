Во времена холодной войны активно строились противоатомные бункеры, однако по прямому назначению они не использовались. А что происходит с ними сейчас? Об этом — на экскурсии по бомбоубежищу, построенном при социализме.



Вы погрузитесь в нюансы гражданской обороны, увидите советский антураж почти в неизменном виде и прикоснётесь к подлинным артефактам.