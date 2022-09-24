Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Дорога на Север (с остановкой у крепости Корела). Экскурсия начинается в центре Петербурга, поэтому выезжая из города, вы также познакомитесь с главными достопримечательностями по пути. А дорогу по Ленинградской области и Карельскому перешейку наполнят рассказы гида о заповедном крае, который вас ждет. Во время остановки вы также осмотрите снаружи средневековую крепость Корела, которая помнит не одну войну.
Обед в Сортавале и водопады Ахинкоски. Вы заглянете во второй после Петрозаводска туристический центр Карелии, где чувствуется финское наследие. Оттуда отправитесь к равнинным водопадам, где пройдете по эко-тропе над бушующими потоками реки Тохмайоки.
Мрамор и бирюза Рускеалы. В знаменитом горном парке у вас будет три часа: этого времени достаточно, чтобы вдоволь погулять, насладиться красотой мраморных массивов и цветом воды в каньоне, по желанию пролететь над озером на 500-метровом троллее или поплавать на лодочке.
На обратном пути в Петербург запланировано посещение рыбного магазина при форелевом хозяйстве и сувенирных лавок.
Программа
— 07:00 Выезд из центра Петербурга (Площадь Искусств) — 07:00-10:00 Путевая экскурсия, остановка у крепости Корела — 12:00 Заезд в город Сортавала, время на обед — 13:00 Посещение водопадов Ахинкоски — 14:00-17:00 Посещение горного парка Рускеала (билеты включены) — 18:00 Остановка на форелевом хозяйстве — 19:00 Выезд обратно в Петербург — 23:00 Возвращение в центр Петербурга (Площадь Искусств)
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Mercedes Sprinter в группе до 16 человек
Билеты в горный парк Рускеала включены в стоимость. На его территории вы гуляете самостоятельно без гида (наш гид предварительно все расскажет и сориентирует вас).
Дополнительные расходы (по желанию): обед и развлечения в Рускеале
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на Площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела 3379 экскурсий для 5957 туристов
Уже 14 лет мы организуем эксклюзивные экскурсии по Санкт-Петербургу в мини-группах. Гости всегда признательны нам за возможность забронировать такой продукт — тур в небольшой группе, так как это идеальный вариант для тех, кто не желает или не может ехать на экскурсию в больших автобусах. Для тех, кто не хочет быть в группе из 50 человек, когда невозможно задать вопросы и получить персональное внимание. С нами вас ждут харизматичные, увлеченные гиды с легкой и в то же время глубокой подачей информации; индивидуальный сервис по цене группового и современный новый транспорт. Ждем вас в Северной столице!