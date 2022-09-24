Карелия за 1 день из Петербурга в мини-группе

Крепость Корела, водопады Ахинкоски, каньон Рускеала - под рассказы гида о самобытном крае

Добро пожаловать на наш тур, посвященный красоте Карелии — страны озер, скал и сказочных лесов! Вы отправитесь туда на автобусе в группе до 16 человек. Увидите крепость 12 века, пройдете по эко-тропам над бурными водопадами и мраморным каньоном. Заедете на обед в Сортавалу и сможете покататься на лодочке в Рускеале. А наш гид расскажет о природе, истории и эпосе Карелии.
Карелия за 1 день из Петербурга в мини-группе
Карелия за 1 день из Петербурга в мини-группе
Карелия за 1 день из Петербурга в мини-группе
Карелия за 1 день из Петербурга в мини-группе
Карелия за 1 день из Петербурга в мини-группе
Карелия за 1 день из Петербурга в мини-группе
Карелия за 1 день из Петербурга в мини-группе
Карелия за 1 день из Петербурга в мини-группе
Карелия за 1 день из Петербурга в мини-группе
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Описание

Что вас ожидает

Дорога на Север (с остановкой у крепости Корела). Экскурсия начинается в центре Петербурга, поэтому выезжая из города, вы также познакомитесь с главными достопримечательностями по пути. А дорогу по Ленинградской области и Карельскому перешейку наполнят рассказы гида о заповедном крае, который вас ждет. Во время остановки вы также осмотрите снаружи средневековую крепость Корела, которая помнит не одну войну.

Обед в Сортавале и водопады Ахинкоски. Вы заглянете во второй после Петрозаводска туристический центр Карелии, где чувствуется финское наследие. Оттуда отправитесь к равнинным водопадам, где пройдете по эко-тропе над бушующими потоками реки Тохмайоки.

Мрамор и бирюза Рускеалы. В знаменитом горном парке у вас будет три часа: этого времени достаточно, чтобы вдоволь погулять, насладиться красотой мраморных массивов и цветом воды в каньоне, по желанию пролететь над озером на 500-метровом троллее или поплавать на лодочке.

На обратном пути в Петербург запланировано посещение рыбного магазина при форелевом хозяйстве и сувенирных лавок.

Программа

— 07:00 Выезд из центра Петербурга (Площадь Искусств)
— 07:00-10:00 Путевая экскурсия, остановка у крепости Корела
— 12:00 Заезд в город Сортавала, время на обед
— 13:00 Посещение водопадов Ахинкоски
— 14:00-17:00 Посещение горного парка Рускеала (билеты включены)
— 18:00 Остановка на форелевом хозяйстве
— 19:00 Выезд обратно в Петербург
— 23:00 Возвращение в центр Петербурга (Площадь Искусств)

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Mercedes Sprinter в группе до 16 человек
  • Билеты в горный парк Рускеала включены в стоимость. На его территории вы гуляете самостоятельно без гида (наш гид предварительно все расскажет и сориентирует вас).
  • Дополнительные расходы (по желанию): обед и развлечения в Рускеале
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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