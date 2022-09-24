Добро пожаловать на наш тур, посвященный красоте Карелии — страны озер, скал и сказочных лесов! Вы отправитесь туда на автобусе в группе до 16 человек. Увидите крепость 12 века, пройдете по эко-тропам над бурными водопадами и мраморным каньоном. Заедете на обед в Сортавалу и сможете покататься на лодочке в Рускеале. А наш гид расскажет о природе, истории и эпосе Карелии.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дорога на Север (с остановкой у крепости Корела). Экскурсия начинается в центре Петербурга, поэтому выезжая из города, вы также познакомитесь с главными достопримечательностями по пути. А дорогу по Ленинградской области и Карельскому перешейку наполнят рассказы гида о заповедном крае, который вас ждет. Во время остановки вы также осмотрите снаружи средневековую крепость Корела, которая помнит не одну войну.

Обед в Сортавале и водопады Ахинкоски. Вы заглянете во второй после Петрозаводска туристический центр Карелии, где чувствуется финское наследие. Оттуда отправитесь к равнинным водопадам, где пройдете по эко-тропе над бушующими потоками реки Тохмайоки.

Мрамор и бирюза Рускеалы. В знаменитом горном парке у вас будет три часа: этого времени достаточно, чтобы вдоволь погулять, насладиться красотой мраморных массивов и цветом воды в каньоне, по желанию пролететь над озером на 500-метровом троллее или поплавать на лодочке.

На обратном пути в Петербург запланировано посещение рыбного магазина при форелевом хозяйстве и сувенирных лавок.

Программа

— 07:00 Выезд из центра Петербурга (Площадь Искусств)

— 07:00-10:00 Путевая экскурсия, остановка у крепости Корела

— 12:00 Заезд в город Сортавала, время на обед

— 13:00 Посещение водопадов Ахинкоски

— 14:00-17:00 Посещение горного парка Рускеала (билеты включены)

— 18:00 Остановка на форелевом хозяйстве

— 19:00 Выезд обратно в Петербург

— 23:00 Возвращение в центр Петербурга (Площадь Искусств)

Организационные детали