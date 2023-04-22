Как красиво завершить (а может быть, начать?) день в Северной столице? Конечно, отправиться к разводным мостам! Мы предлагаем сделать это в камерной обстановке, на комфортабельном катере, на который можно взять напитки и еду. Вы проплывёте по главным водным артериям, насладитесь видами ночного Петербурга и запечатлите момент, когда будут разводить мосты.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🌉 Вы проедете на катере по основным водным артериям Города на Неве, оцените архитектуру в ночной подсветке и, конечно, увидите разведение Дворцового и Троицкого мостов. Маршрут может быть скорректирован в соответствии с вашими пожеланиями.

🚤 В вашем распоряжении катер вместимостью до 11 человек, удобные диваны, уборная, тент и столик, где вы можете организовать поздний ужин. По вашему желанию капитан включит музыку или аудиогид c основной информацией о городе.

Маршрут прогулки

Фонтанка — канал Грибоедова — Крюков канал — Мойка — Фонтанка — Нева — Центральная акватория Невы — Фонтанка.

Организационные детали

Прогулка продлится 2 часа. Отправление ежедневно в 00:00.

Сопровождения гида не предполагается: с вами будет капитан катера из нашей команды

Обратите внимание

Прогулка проводится для компаний до 11 человек (включая маленьких детей) — это максимальная вместимость катера. Превышение вместимости водного судна является административным правонарушением и ведёт к санкциям.

Возможны отмены или перенос прогулок из-за погоды или закрытия движения в акватории Невы или на каналах

Использовать пиротехнические изделия на борту запрещено

В обслуживании может быть отказано лицам в алкогольном опьянении

Дополнительные возможности