Ночная прогулка на катере к разводным мостам

Проплыть по рекам и каналам Петербурга только со своей компанией и увидеть центр города с воды

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Как красиво завершить (а может быть, начать?) день в Северной столице? Конечно, отправиться к разводным мостам! Мы предлагаем сделать это в камерной обстановке, на комфортабельном катере, на который можно взять напитки и еду.

Вы проплывёте по главным водным артериям, насладитесь видами ночного Петербурга и запечатлите момент, когда будут разводить мосты.
Ночная прогулка на катере к разводным мостам
Ночная прогулка на катере к разводным мостам
Ночная прогулка на катере к разводным мостам
Ночная прогулка на катере к разводным мостам
Ночная прогулка на катере к разводным мостам
Ночная прогулка на катере к разводным мостам
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🌉 Вы проедете на катере по основным водным артериям Города на Неве, оцените архитектуру в ночной подсветке и, конечно, увидите разведение Дворцового и Троицкого мостов. Маршрут может быть скорректирован в соответствии с вашими пожеланиями.

🚤 В вашем распоряжении катер вместимостью до 11 человек, удобные диваны, уборная, тент и столик, где вы можете организовать поздний ужин. По вашему желанию капитан включит музыку или аудиогид c основной информацией о городе.

Маршрут прогулки

Фонтанка — канал Грибоедова — Крюков канал — Мойка — Фонтанка — Нева — Центральная акватория Невы — Фонтанка.

Организационные детали

  • Прогулка продлится 2 часа. Отправление ежедневно в 00:00.
  • Сопровождения гида не предполагается: с вами будет капитан катера из нашей команды

Обратите внимание

  • Прогулка проводится для компаний до 11 человек (включая маленьких детей) — это максимальная вместимость катера. Превышение вместимости водного судна является административным правонарушением и ведёт к санкциям.
  • Возможны отмены или перенос прогулок из-за погоды или закрытия движения в акватории Невы или на каналах
  • Использовать пиротехнические изделия на борту запрещено
  • В обслуживании может быть отказано лицам в алкогольном опьянении

Дополнительные возможности

  • Вы можете организовать ужин/перекус на борту судна — заранее согласовав это в переписке. Уборка экипажем не предусмотрена, поэтому просим позаботиться о чистоте после себя.
  • На катере есть пледы-халаты, в которые можно закутаться. Однако в любом случае рекомендуем взять с собой тёплую одежду — ночью на воде прохладно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
рядом с Большим драматическим театром
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Ночные
По рекам и каналам
Развод мостов
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Вечерние
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