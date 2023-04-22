Проплыть по рекам и каналам Петербурга только со своей компанией и увидеть центр города с воды
Как красиво завершить (а может быть, начать?) день в Северной столице? Конечно, отправиться к разводным мостам! Мы предлагаем сделать это в камерной обстановке, на комфортабельном катере, на который можно взять напитки и еду.
Вы проплывёте по главным водным артериям, насладитесь видами ночного Петербурга и запечатлите момент, когда будут разводить мосты.
Вы проплывёте по главным водным артериям, насладитесь видами ночного Петербурга и запечатлите момент, когда будут разводить мосты.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
🌉 Вы проедете на катере по основным водным артериям Города на Неве, оцените архитектуру в ночной подсветке и, конечно, увидите разведение Дворцового и Троицкого мостов. Маршрут может быть скорректирован в соответствии с вашими пожеланиями.
🚤 В вашем распоряжении катер вместимостью до 11 человек, удобные диваны, уборная, тент и столик, где вы можете организовать поздний ужин. По вашему желанию капитан включит музыку или аудиогид c основной информацией о городе.
Маршрут прогулки
Фонтанка — канал Грибоедова — Крюков канал — Мойка — Фонтанка — Нева — Центральная акватория Невы — Фонтанка.
Организационные детали
- Прогулка продлится 2 часа. Отправление ежедневно в 00:00.
- Сопровождения гида не предполагается: с вами будет капитан катера из нашей команды
Обратите внимание
- Прогулка проводится для компаний до 11 человек (включая маленьких детей) — это максимальная вместимость катера. Превышение вместимости водного судна является административным правонарушением и ведёт к санкциям.
- Возможны отмены или перенос прогулок из-за погоды или закрытия движения в акватории Невы или на каналах
- Использовать пиротехнические изделия на борту запрещено
- В обслуживании может быть отказано лицам в алкогольном опьянении
Дополнительные возможности
- Вы можете организовать ужин/перекус на борту судна — заранее согласовав это в переписке. Уборка экипажем не предусмотрена, поэтому просим позаботиться о чистоте после себя.
- На катере есть пледы-халаты, в которые можно закутаться. Однако в любом случае рекомендуем взять с собой тёплую одежду — ночью на воде прохладно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- рядом с Большим драматическим театром
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Афина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела 15508 экскурсий для 23392 туристов
Меня зовут Афина, я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим туры для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.Задать вопрос
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