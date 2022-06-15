Преимущества этого путешествия:
10:00 Отправление от ст.м. Московская.
Приезд в Усадьбу Заречье, размещение в гостевом доме.
Деревня Заречье, где вы будете отдыхать, расположена на берегу маленькой речки Куксы, которая впадает в живописное Череменецкое озеро.
Когда-то, в XII веке, купцы из Старой Руссы переправляли по реке соль, тогда здесь и появились первые жители, которые обрабатывали поля, сажали фруктовые деревья, выращивали скот.
Здесь расположено очень много яблоневых садов, место чрезвычайно красивое.
14:00 Обед из русской печи.
Экскурсия по Усадьбе Заречье, мастер-класс по сельхозработам, кормление животных.
В ходе экскурсии по ферме вам расскажут о семье, с которой начинается история создания хозяйства, познакомят с деталями традиционного русского крестьянского хозяйства.
А также у вас будет уникальная возможность – вы попробуете себя в роли хозяина фермы!
У фермера много забот, а каких именно – узнаете в ходе мастер-класса!
18:00 Ужин из русской печи.
Вечер знакомства, дегустация деревенских напитков, беседа об истории Лужского района, Усадьбы Заречье.
Завтрак.
Экскурсия по окрестностям Череменецкого озера, посещение действующего мужского Череменецкого монастыря, Графских развалин Усадьбы Половцева, Усадьбы Боровое, старинной церкви в д.Голубково. Рассказ о выдающихся жителях нашего края.
14:00 Обед из русской печи.
Русская баня на дровах.
Пока топится баня, для вас будет проведен мастер-класс по вязанию веников.
19:00 Ужин из русской печи.
Мастер-класс по сыроварению, дегустация сыров
23:00 Рождественская служба в Череменецком монастыре.
Завтрак.
Катание на лошади, фотосессия с животными.
Рождественские колядки.
Фольклорный праздник.
Обед из русской печи.
Посещение Калгановского конного завода и музей истории завода
19:00 Ужин из русской печи.
Завтрак.
Прогулка в санях по окрестностям.
Чаепитие и приобретение продуктов фермы
13:00 Отъезд, возвращение в Санкт-Петербург, ориентировочное возвращение в 17:30.
Тур предусматривает проживание в гостевом доме.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
Детям до 7 лет предоставляется скидка – 6 000 руб.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».