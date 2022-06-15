10:00 Отправление от ст.м. Московская.

Приезд в Усадьбу Заречье, размещение в гостевом доме.

Деревня Заречье, где вы будете отдыхать, расположена на берегу маленькой речки Куксы, которая впадает в живописное Череменецкое озеро.

Когда-то, в XII веке, купцы из Старой Руссы переправляли по реке соль, тогда здесь и появились первые жители, которые обрабатывали поля, сажали фруктовые деревья, выращивали скот.

Здесь расположено очень много яблоневых садов, место чрезвычайно красивое.

14:00 Обед из русской печи.

Экскурсия по Усадьбе Заречье, мастер-класс по сельхозработам, кормление животных.

В ходе экскурсии по ферме вам расскажут о семье, с которой начинается история создания хозяйства, познакомят с деталями традиционного русского крестьянского хозяйства.

А также у вас будет уникальная возможность – вы попробуете себя в роли хозяина фермы!

У фермера много забот, а каких именно – узнаете в ходе мастер-класса!

18:00 Ужин из русской печи.

Вечер знакомства, дегустация деревенских напитков, беседа об истории Лужского района, Усадьбы Заречье.