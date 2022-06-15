Рождество в русской усадьбе. Экскурсионный тур по Ленинградской области

Приглашаем ярко, вкусно и традиционно отпраздновать Рождество

4.7
3 отзыва
Приглашаем ярко, вкусно и традиционно отпраздновать Рождество в русской деревне в усадебном комплексе Заречье! Усадьба Заречье – победители национального этапа конкурса дружественных природе фермерских хозяйств, участники Международной выставки-ярмарки "Агрорусь", участники финала специальной номинации "Лучшая пятерка рекреационных проектов регионов".
Рождество в русской усадьбе. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Рождество в русской усадьбе. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Рождество в русской усадьбе. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Рождество в русской усадьбе. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Рождество в русской усадьбе. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Рождество в русской усадьбе. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Рождество в русской усадьбе. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Рождество в русской усадьбе. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Рождество в русской усадьбе. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Рождество в русской усадьбе. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Рождество в русской усадьбе. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Рождество в русской усадьбе. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Рождество в русской усадьбе. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Рождество в русской усадьбе. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Рождество в русской усадьбе. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Рождество в русской усадьбе. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Ближайшие даты:
05
янв

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • отдых в глубинке – прогулки на свежем воздухе, общение с домашними животными и мастер-классы;
  • посетим Рождественскую службу в Череменецком монастыре;
  • этномотивы – примем участие в Рождественских колядках и фольклорном празднике;
  • культурно-образовательная программа – прогуляемся по окрестностям Череменецкого озера, посетим действующий мужской Череменецкий монастырь, Графские развалины Усадьбы Половцева, Усадьбы Боровое, старинной церкви в д.Голубково;
  • семейное путешествие – экскурсионная программа этого тура также идеально подойдет для семей с детьми.

Программа тура по дням

1 день
Усадьба Заречье, мастер-класс, вечер знакомств

10:00 Отправление от ст.м. Московская.

Приезд в Усадьбу Заречье, размещение в гостевом доме.

Деревня Заречье, где вы будете отдыхать, расположена на берегу маленькой речки Куксы, которая впадает в живописное Череменецкое озеро.

Когда-то, в XII веке, купцы из Старой Руссы переправляли по реке соль, тогда здесь и появились первые жители, которые обрабатывали поля, сажали фруктовые деревья, выращивали скот.

Здесь расположено очень много яблоневых садов, место чрезвычайно красивое.

14:00 Обед из русской печи.

Экскурсия по Усадьбе Заречье, мастер-класс по сельхозработам, кормление животных.

В ходе экскурсии по ферме вам расскажут о семье, с которой начинается история создания хозяйства, познакомят с деталями традиционного русского крестьянского хозяйства.

А также у вас будет уникальная возможность – вы попробуете себя в роли хозяина фермы!

У фермера много забот, а каких именно – узнаете в ходе мастер-класса!

18:00 Ужин из русской печи.

Вечер знакомства, дегустация деревенских напитков, беседа об истории Лужского района, Усадьбы Заречье.

Усадьба Заречье, мастер-класс, вечер знакомствУсадьба Заречье, мастер-класс, вечер знакомствУсадьба Заречье, мастер-класс, вечер знакомствУсадьба Заречье, мастер-класс, вечер знакомств
2 день
Экскурсия по окрестностям Череменецкого озера, мастер-классы

Завтрак.

Экскурсия по окрестностям Череменецкого озера, посещение действующего мужского Череменецкого монастыря, Графских развалин Усадьбы Половцева, Усадьбы Боровое, старинной церкви в д.Голубково. Рассказ о выдающихся жителях нашего края.

14:00 Обед из русской печи.

Русская баня на дровах.

Пока топится баня, для вас будет проведен мастер-класс по вязанию веников.

19:00 Ужин из русской печи.

Мастер-класс по сыроварению, дегустация сыров

23:00 Рождественская служба в Череменецком монастыре.

Экскурсия по окрестностям Череменецкого озера, мастер-классыЭкскурсия по окрестностям Череменецкого озера, мастер-классыЭкскурсия по окрестностям Череменецкого озера, мастер-классыЭкскурсия по окрестностям Череменецкого озера, мастер-классы
3 день
Катание на лошадях, колядки, Калгановский завод

Завтрак.

Катание на лошади, фотосессия с животными.

Рождественские колядки.

Фольклорный праздник.

Обед из русской печи.

Посещение Калгановского конного завода и музей истории завода

19:00 Ужин из русской печи.

Катание на лошадях, колядки, Калгановский заводКатание на лошадях, колядки, Калгановский заводКатание на лошадях, колядки, Калгановский заводКатание на лошадях, колядки, Калгановский завод
4 день
Прогулка в санях по окрестностям, отъезд

Завтрак.

Прогулка в санях по окрестностям.

Чаепитие и приобретение продуктов фермы

13:00 Отъезд, возвращение в Санкт-Петербург, ориентировочное возвращение в 17:30.

Прогулка в санях по окрестностям, отъездПрогулка в санях по окрестностям, отъездПрогулка в санях по окрестностям, отъездПрогулка в санях по окрестностям, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
  • двухместное – 23 950 руб.;
  • одноместное – 31 450 руб.

Детям до 7 лет предоставляется скидка – 6 000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание в гостевом доме в двухместных номерах, удобства на этаже
  • Питание, указанное в программе
  • Экскурсионное обслуживание
  • Мастер-классы
  • Развлекательные программы
  • Услуги сопровождающего
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Приобретение продуктов фермы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • С собой взять комплект одежды для посещения леса, рыбалки, работы на ферме.
  • Для посещения бани взять банные тапки, банные полотенца, мочалку, гель для душа, шампунь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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2
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Е
15 июня 2022
Я уже дома, и приходит осознание, что наш незабываемый и удивительный тур «Жемчужина Кавказа» закончился. Экскурсия по Дагестану превзошла все мои ожидания! Хочу отметить высокий профессионализм нашего гида Романа Обухова и водителя Али. Благодаря нашему гиду мы покорили все вершины нашего тура. Программа насыщенная, музеи, познавательные переезды по дорогам и бездорожью, подъёмы в горы, вкусная еда и гостеприимство местных жителей. Сразу становится ясно как широка и многогранна наша Родина и какие замечательные люди в ней живут. Заряд энергии, волшебная природа, масса интересных, мощных, заповедных мест Дагестана. Впечатлений через край!!!
А какая у нас была группа ❤ полное взаимопонимание и взаимовыручка. Спасибо Всем за компанию!!! Эмоции зашкаливают. Мы такие разные, рада, что эти дни мы были сплочённой Командой!
С огромной Благодарностью, Екатерина из Москвы.
А
6 мая 2022
Не удалось сразу оплатить тур, пришлось ждать набора группы, хотя времени оставалось немного для получения туристического кешбэка.
Е
5 мая 2022
Большое спасибо организатором тура. На все вопросы быстро давали ответы.

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