Тур проходит через 40 великолепных комнат.

Начинается в западном крыле дворца и проходит через квартиры императора Франца Иосифа и императрицы Елизаветы, в центральной крыле с его внушительными государственных номеров и, наконец, в восточном крыле дворца, где основные моменты включают великолепный аудиенций используется Франца Стефана императором и императрицей Марией Терезией.

Дворец Шенбрунн открыт каждый день - даже в праздничные дни!

15 марта - 30 июня С 8:00 до 17:30

1 июля - 31 августа С 8:00 до 18:30

1 сентября - 31 октября С 8:00 до 17:30

1 ноября - 31 марта С 8:00 до 17:00