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Билет во дворец Шёнбрунн

4.6
14 отзывов
Вена-Без-Очереди
Вена-Без-Очереди – Гид из Вены
Пройдитесь по 40 отдельным комнатам и залам летней резиденции австрийских королей.

Замок 🏰 Шёнбрунн – известнейшее место во всей Европе, его часто можно увидеть в кино 🎥.

Внутренняя отделка поражает своей роскошью, а простор комнат кажется грандиозным.

Вы пройдетесь по западному и восточному крылу замка, в том числе посетите Зеркальный зал, где играл маленький Моцарт, а также апартаменты государственных деятелей.

Именно в этом дворце в 1961 году встречались Никита Хрущев и Джон Кеннеди.
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Билет во дворец Шёнбрунн
Билет во дворец Шёнбрунн

Что вы увидите

  • 40 комнат Замка Шёнбрунн (объект всемирного наследия ЮНЕСКО)
Тур проходит через 40 великолепных комнат.
Начинается в западном крыле дворца и проходит через квартиры императора Франца Иосифа и императрицы Елизаветы, в центральной крыле с его внушительными государственных номеров и, наконец, в восточном крыле дворца, где основные моменты включают великолепный аудиенций используется Франца Стефана императором и императрицей Марией Терезией.
Дворец Шенбрунн открыт каждый день - даже в праздничные дни!
15 марта - 30 июня С 8:00 до 17:30
1 июля - 31 августа С 8:00 до 18:30
1 сентября - 31 октября С 8:00 до 17:30
1 ноября - 31 марта С 8:00 до 17:00
Что входит
  • входной билет
  • аудиогид
Что не входит
  • сопровождение гида
  • экскурсия
Начало и место завершения
🚩 Schönbrunner Schlossstrasse, 47
Билет во дворец Шёнбрунн
Билет во дворец Шёнбрунн
Билет во дворец Шёнбрунн
Билет во дворец Шёнбрунн

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  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Вена-Без-Очереди
Вена-Без-Очереди
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14 отзывов оставили туристы

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