Во время этой увлекательной экскурсии 🧭 по наикрасивейшим дунайским местам на территории Австрии Вы проедете через Долину Вахау — одну из самых известных и живописных винных долин Европы, где творения рук человеческих органично переплетаются с величием природных сил.

Среди живописных пейзажей, среди склонов холмов, усыпанных виноградниками, Вы увидите прекрасно сохранившийся городок Дюрнштайн с его средневековыми улочками, августинский монастырь, где побывал с визитом бывший Патриарх Всея Руси Алексий Второй, а также руины одноименного замка Дюрнштайн, с которым связана захватывающая легенда о заточении короля Англии — Ричарда Львиное Сердце.

На следующем этапе экскурсии Вас ждет бенедектинский монастырь Мельк, занесенный в список всемирного наследия «Юнеско», известный также, как «колыбель Австрии», ведь именно здесь в конце 10-го века зародилось государство Австрийское. После посещения музея, повествующего о разных этапах существования бенедиктского ордена и удивляющего собранными в нем редчайшими экспонатами, Вы окажетесь в богатейшей, известной далеко за пределами Австрии библиотеке, а также сможете посетить одну из самых красивых 🤩 по своему внутреннему убранству церквей мира.

Долина Вахау также знаменита своими очень ароматными, сладкими абрикосами. Именно во время этой экскурсии у Вас появится потрясающая возможность попробовать различные сорта традиционных напитков, изготовленных на основе абрикосов, а также приобрести их в местных винотеках.

А завершить поездку Вы сможете (по желанию) прогулкой по Дунаю на борту туристического корабля, откуда Вам откроется великолепный вид на долину Вахау.