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1 отзыв
AVS V.
AVS V. – Гид из Вены
Наша экскурсия ⛳ охватит сразу несколько локаций.

Вы побываете в небольшом городке Дюрнштайн — прогуляетесь 👣 по его средневековым улочкам и увидите замок 🏰, в котором сидел в заточении король Англии — Ричард Львиное Сердце.

Вы побываете в месте, которое считается «колыбелью Австрии», а также попробуете вкуснейшие местные абрикосы и всевозможные напитки из них.

А завершить путешествие по долине вы сможете на борту корабля, наслаждаясь роскошными видами долины Вахау.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €75 за человека

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Долина Вахау
Долина Вахау

Что вы увидите

  • Долина Вахау и ее окрестности
  • Город Дюрнштайн
  • Августинский монастырь
  • Монастырь Мельк
Во время этой увлекательной экскурсии 🧭 по наикрасивейшим дунайским местам на территории Австрии Вы проедете через Долину Вахау — одну из самых известных и живописных винных долин Европы, где творения рук человеческих органично переплетаются с величием природных сил.
Среди живописных пейзажей, среди склонов холмов, усыпанных виноградниками, Вы увидите прекрасно сохранившийся городок Дюрнштайн с его средневековыми улочками, августинский монастырь, где побывал с визитом бывший Патриарх Всея Руси Алексий Второй, а также руины одноименного замка Дюрнштайн, с которым связана захватывающая легенда о заточении короля Англии — Ричарда Львиное Сердце.
На следующем этапе экскурсии Вас ждет бенедектинский монастырь Мельк, занесенный в список всемирного наследия «Юнеско», известный также, как «колыбель Австрии», ведь именно здесь в конце 10-го века зародилось государство Австрийское. После посещения музея, повествующего о разных этапах существования бенедиктского ордена и удивляющего собранными в нем редчайшими экспонатами, Вы окажетесь в богатейшей, известной далеко за пределами Австрии библиотеке, а также сможете посетить одну из самых красивых 🤩 по своему внутреннему убранству церквей мира.
Долина Вахау также знаменита своими очень ароматными, сладкими абрикосами. Именно во время этой экскурсии у Вас появится потрясающая возможность попробовать различные сорта традиционных напитков, изготовленных на основе абрикосов, а также приобрести их в местных винотеках.
А завершить поездку Вы сможете (по желанию) прогулкой по Дунаю на борту туристического корабля, откуда Вам откроется великолепный вид на долину Вахау.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты в монастырь Мельк (примерная стоимость:12€ с чел. )
  • Опционально билет на поездку на теплоходе (примерная стоимость:25€ с чел. )
Начало и место завершения
🚩 Albertinaplatz
Долина Вахау
Долина Вахау
Долина Вахау
Долина Вахау

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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AVS V.
AVS V.
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