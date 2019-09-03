Пешеходная экскурсия по Вене

Пешеходная

5
2 отзыва
Индивидуальная
Пешеходная.

Общее время экскурсии включает время, необходимое для проезда к месту начала экскурсии.

Гид будет сопровождать Вас в пути к месту начала экскурсии.
Пешеходная экскурсия по Вене
Пешеходная экскурсия по Вене
Пешеходная экскурсия по Вене
Пешеходная экскурсия по Вене

Что вас ожидает 🤩

  • Хофбург
  • Венская Опера
  • Ринг
  • Чумная колонна
  • Грабен
  • Собор Св. Стефана
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Во время увлекательной прогулки с профессиональным гидом по старой части столицы Австрии вы окунетесь в историю и узнаете много интересного о жизни и традициях Вены еще со времен Священной Римской империи.

Экскурсия проходит через зимнюю императорскую резиденцию династии Габсбургов (в настоящее время резиденция президента Австрийской Республики) – дворец Хофбург. Вы побываете на месте, с которого начиналась Вена, увидите музыкальные часы «Анкер» с двенадцатью позолоченными фигурами и гербами известных династий вместо цифр, Капуцинеркирхе с императорской усыпальницей (место захоронения членов династии Габсбургов) и многое другое.

Кульминационным моментом экскурсии станет посещение собора Святого Штефана – главной достопримечательности города, символа Вены и резиденции австрийского архиепископа.

В рамках индивидуальной экскурсии наш профессиональный русскоговорящий гид с удовольствием ответит на любые Ваши вопросы, даст рекомендации и советы, поможет спланировать Ваш отдых в Вене.

Место встречи с гидом: в отеле или по адресу в пределах городской черты (требуется указать при бронировании).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 11:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
3 сен 2019
понравился экскурсовод Наталья и ведение самой экскурсии. спасибо за 2 часа погружения в прекрасную Вену.
Н
20 мар 2014
Очень приятно, что появилась возможность купить качественную экскурсию за вменяемые деньги. Мы с подругой записались на пешеходную экскурсию по Вене и остались очень довольны. Гид Катя была просто великолепна. Мы уже давно не слышали такого увлекательного рассказа о городе. Огромное ей спасибо также за рекомендации, которые она дала касательно достопримечательностей, музеев.

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