Во время увлекательной прогулки с профессиональным гидом по старой части столицы Австрии вы окунетесь в историю и узнаете много интересного о жизни и традициях Вены еще со времен Священной Римской империи.

Экскурсия проходит через зимнюю императорскую резиденцию династии Габсбургов (в настоящее время резиденция президента Австрийской Республики) – дворец Хофбург. Вы побываете на месте, с которого начиналась Вена, увидите музыкальные часы «Анкер» с двенадцатью позолоченными фигурами и гербами известных династий вместо цифр, Капуцинеркирхе с императорской усыпальницей (место захоронения членов династии Габсбургов) и многое другое.

Кульминационным моментом экскурсии станет посещение собора Святого Штефана – главной достопримечательности города, символа Вены и резиденции австрийского архиепископа.

В рамках индивидуальной экскурсии наш профессиональный русскоговорящий гид с удовольствием ответит на любые Ваши вопросы, даст рекомендации и советы, поможет спланировать Ваш отдых в Вене.

Место встречи с гидом: в отеле или по адресу в пределах городской черты (требуется указать при бронировании).