  1. Австрия
  2. Вена
  3. Экскурсии

Вена: билеты в музей шоколада и дегустация

4.8
4 отзыва
GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Вены
Билет 🎫 в венский музей 🖼 шоколада, где вы совершите путешествие по шоколадной истории 📖 — от момента возделывания и обработки какао-бобов до производства изысканных лакомств — и попробуете разные сладости.

А также посетите мастер-класс от шоколатье.
Задать вопрос
  • 🎫Онлайн билеты
  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей

  • €17 за экскурсию

    Купить билеты
Вена: билеты в музей шоколада и дегустация
Вена: билеты в музей шоколада и дегустация

Что вы увидите

  • Музей шоколада
Оцените волшебство и сладость шоколада в венском музее шоколада, расположенном в центре города. Узнайте про загадочную жизнь древних майя и ацтеков – первых людей, которые превратили стручки какао в лакомство. Совершите путешествие в глубь джунглей, где растет какао и узнайте о его выращивании.
Полюбуйтесь красивыми 🤩 и аппетитными шоколадными скульптурами в виде известных деятелей искусства, истории 📖 и развлечений. Посмотрите на вкусные изображения Марии-Антуанетты и Людовика XVI, каждое из которых изготовлено из 350 килограммов чистого шоколада.
Поучаствуйте в интерактивных играх. Посетите мастер-класс и посмотрите, как шоколатье превращает какао в потрясающие творения. Побалуйте ваши вкусовые рецепторы и попробуйте какао-бобы и фирменные конфеты.
Срок действия билета 180 дней со дня покупки.
Подходит для людей на инвалидных креслах.
Принимаются бумажные и мобильные ваучеры.
Что входит
  • Входной билет и дегустация.
  • Оцените великолепную красоту разных видов шоколада.
  • Попробуйте обжаренные какао-бобы и фирменные конфеты.
  • Полюбуйтесь восхитительными скульптурами, которые полностью сделаны из шоколада.
Что не входит
  • Встреча в отеле, транспорт к месту проведения экскурсии
  • Личные расходы туристов
  • Напитки
Начало и место завершения
🚩 Riesenradplatz 5, 1020, Вена, Австрия
Вена: билеты в музей шоколада и дегустация
Вена: билеты в музей шоколада и дегустация
Вена: билеты в музей шоколада и дегустация
Вена: билеты в музей шоколада и дегустация

Выберите дату начала действия билетов

  • Это , всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
GetYourGuide
GetYourGuide
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

4 отзыва оставили туристы

GetYourGuide проводит ещё 2 экскурсии

Вена: Билет с проходом без очереди в зоопарк Шёнбрунн
23
24 часа
Вена: Билет с проходом без очереди в зоопарк Шёнбрунн
10 отзывов
Круиз по Дунаю
25
1.5 часа
Круиз по Дунаю
9 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Вене

Обзорная пешеходная экскурсия по Вене
20
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Вене
380 отзывов
Живая и повседневная Вена
От 125
2 часа
Живая и повседневная Вена
201 отзыв
Почувствовать настроение Вены и создать особенную, свою картину города
История Вены без скучных фактов и дат
скидка15%
160
136
2 часа
История Вены без скучных фактов и дат
179 отзывов
Понять Вену и ее ценности на неформальной обзорной прогулке по знаковым достопримечтальностям
Один день в Вене
160
2 часа
Один день в Вене
109 отзывов
Обзорная экскурсия по известным и не очень местам столицы
Вена для новичков
От 80
2 часа
Вена для новичков
100 отзывов
Сориентироваться в имперском городе и узнать о нравах австрийцев на дружеской прогулке
Первое свидание с имперским городом — обзорная экскурсия
150
2 часа
Первое свидание с имперским городом — обзорная экскурсия
81 отзыв
Знакомство с историей, традициями и главными достопримечательностями города