Оцените волшебство и сладость шоколада в венском музее шоколада, расположенном в центре города. Узнайте про загадочную жизнь древних майя и ацтеков – первых людей, которые превратили стручки какао в лакомство. Совершите путешествие в глубь джунглей, где растет какао и узнайте о его выращивании.

Полюбуйтесь красивыми 🤩 и аппетитными шоколадными скульптурами в виде известных деятелей искусства, истории 📖 и развлечений. Посмотрите на вкусные изображения Марии-Антуанетты и Людовика XVI, каждое из которых изготовлено из 350 килограммов чистого шоколада.

Поучаствуйте в интерактивных играх. Посетите мастер-класс и посмотрите, как шоколатье превращает какао в потрясающие творения. Побалуйте ваши вкусовые рецепторы и попробуйте какао-бобы и фирменные конфеты.

Срок действия билета 180 дней со дня покупки.

Подходит для людей на инвалидных креслах.

Принимаются бумажные и мобильные ваучеры.