Lela проводит ещё 4 экскурсии

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Языческий Уплисцихе, христианские храмы Мцхеты и Кутаиси, музей Сталина и пещеры Прометея

Lela
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Lela – ваш гид
Поездка по священным местам с точки зрения географии никогда не может быть последовательным перемещением во времени.

Многовековые города — как слоеные пироги, а с каждым погружением на уровень ниже открывается более древний культ, на котором основана пирамида национальных традиций и религиозных систем.

Чтобы ясно представить себе духовный путь, который прошла Грузия, в путешествии вы охватите значимые памятники страны, а я постараюсь реконструировать для вас картину эпохальных событий и объясню символику главных объектов экскурсии.
200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 6 человек
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Большое путешествие по сакральным местам Грузии
Большое путешествие по сакральным местам Грузии

Что вас ожидает

Древняя столица Грузии
Путешествие начнется с города, который имеет сакральное и историческое значение для всего грузинского народа. Мцхета существует более 2000 лет, здесь сохранилось множество памятников, благодаря которым древнюю столицу внесли в список ЮНЕСКО. Безопасность города на протяжение веков охраняли горы, а его спокойствие — реки Арагви и Кура: на фоне этих величественных пейзажей вы познакомитесь с достопримечательностями «второго Иерусалима». Посетите кафедральный собор Светицховели — до появления храма Троицы в Тбилиси он был главным собором страны, именно в нем хранится риза Христа. Побываете в одном из старейших монастырей Грузии — Джвари, о котором написал в поэме «Мцыри» Лермонтов. И, конечно, окинете взглядом окрестности с прекрасных панорамных точек.

Пещерный город и музей Сталина
Далее вы перенесетесь на 3 тысячи лет назад и погрузитесь во времена древних жилищ и архаических религиозных культов. Пещерный город, высеченный в скале, станет вратами в языческий мир одного из старейших поселений на территории Грузии. Здесь были заложены основы священных традиций и языческих ритуалов. На стенах Уплисцихе вы обнаружите следы огня, согревавшего обитателей этого некогда процветающего города, расположенного на одном из оживленных караванных путей из Азии в Европу. Познакомитесь со структурой и логикой помещений, узнаете о некогда существовавшем храме Солнца, разрушенном с приходом христианства, и победе Мцхеты в битве за право обладания истинным священным статусом. А после этого вы отправитесь в эпоху гораздо более позднюю, когда пришла пора нового культа. Культа личности. В доме-музее Сталина в Гори поговорим о советском периоде, неоднозначном толковании фигуры вождя и противоречивых оценках его деятельности.

Кутаиси и окрестности: Гелати, Моцамета и пещера Прометея
Отдохнув пару часов в пути, вы прибудете в прекрасный Кутаиси. Здесь вы встретите удивительные золотые фонтаны, огромную бурлящую реку Риони, старинные маленькие улочки и футуристическое здание Парламента Грузии. Я расскажу о главных объектах города и его исторических периодах. А затем вы отправитесь изучать потрясающую архитектуру знаменитого монастыря Гелати. На протяжение веков храм являлся центром культурной и духовной жизни всего региона, и в наши дни он не перестает потрясать воображение своей красотой. Расположенная неподалеку обитель Моцамета, похожая на сказочный замок, утопающий в зелени, увлечет вас печальной историей великих мучеников Давида и Константина. А карстовая пещера Прометея, или пещера Кумистави, особенно понравится детям и любителям необычных мест. Вы осмотрите причудливые геологические образования, а с вершины вам откроется прекрасный вид на Кутаиси и окрестности.

Организационные детали

  • Я встречу вас в Тбилиси и после экскурсии отвезу обратно.
  • Протяженность туристического маршрута в пещере Прометея составляет примерно 1 км, постоянная температура в пещере колеблется между 15–17 градусами, поэтому позаботьтесь об удобной обуви и теплой одежде.
Большое путешествие по сакральным местам Грузии
Большое путешествие по сакральным местам Грузии
Большое путешествие по сакральным местам Грузии
Большое путешествие по сакральным местам Грузии
Большое путешествие по сакральным местам Грузии
Большое путешествие по сакральным местам Грузии
Большое путешествие по сакральным местам Грузии
Большое путешествие по сакральным местам Грузии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Lela
Lela
Добро пожаловать в Грузию! Меня зовут Лела, и, если вы ищете гида по Грузии с машиной, я буду очень рада наполнить ваш отпуск красотами, от которых захватывает дух, яркими запоминающимися моментами и погружением в историю и культуру нашей прекрасной страны. Многие мои клиенты отмечают, что, когда они выбирали отдых в Грузии, для них было важно, чтобы гид был профессионалом своего дела, прошёл соответствующее обучение и сертификацию.
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