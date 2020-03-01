Lela проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Древняя столица Грузии

Путешествие начнется с города, который имеет сакральное и историческое значение для всего грузинского народа. Мцхета существует более 2000 лет, здесь сохранилось множество памятников, благодаря которым древнюю столицу внесли в список ЮНЕСКО. Безопасность города на протяжение веков охраняли горы, а его спокойствие — реки Арагви и Кура: на фоне этих величественных пейзажей вы познакомитесь с достопримечательностями «второго Иерусалима». Посетите кафедральный собор Светицховели — до появления храма Троицы в Тбилиси он был главным собором страны, именно в нем хранится риза Христа. Побываете в одном из старейших монастырей Грузии — Джвари, о котором написал в поэме «Мцыри» Лермонтов. И, конечно, окинете взглядом окрестности с прекрасных панорамных точек.

Пещерный город и музей Сталина

Далее вы перенесетесь на 3 тысячи лет назад и погрузитесь во времена древних жилищ и архаических религиозных культов. Пещерный город, высеченный в скале, станет вратами в языческий мир одного из старейших поселений на территории Грузии. Здесь были заложены основы священных традиций и языческих ритуалов. На стенах Уплисцихе вы обнаружите следы огня, согревавшего обитателей этого некогда процветающего города, расположенного на одном из оживленных караванных путей из Азии в Европу. Познакомитесь со структурой и логикой помещений, узнаете о некогда существовавшем храме Солнца, разрушенном с приходом христианства, и победе Мцхеты в битве за право обладания истинным священным статусом. А после этого вы отправитесь в эпоху гораздо более позднюю, когда пришла пора нового культа. Культа личности. В доме-музее Сталина в Гори поговорим о советском периоде, неоднозначном толковании фигуры вождя и противоречивых оценках его деятельности.

Кутаиси и окрестности: Гелати, Моцамета и пещера Прометея

Отдохнув пару часов в пути, вы прибудете в прекрасный Кутаиси. Здесь вы встретите удивительные золотые фонтаны, огромную бурлящую реку Риони, старинные маленькие улочки и футуристическое здание Парламента Грузии. Я расскажу о главных объектах города и его исторических периодах. А затем вы отправитесь изучать потрясающую архитектуру знаменитого монастыря Гелати. На протяжение веков храм являлся центром культурной и духовной жизни всего региона, и в наши дни он не перестает потрясать воображение своей красотой. Расположенная неподалеку обитель Моцамета, похожая на сказочный замок, утопающий в зелени, увлечет вас печальной историей великих мучеников Давида и Константина. А карстовая пещера Прометея, или пещера Кумистави, особенно понравится детям и любителям необычных мест. Вы осмотрите причудливые геологические образования, а с вершины вам откроется прекрасный вид на Кутаиси и окрестности.