Прокатиться по Барселоне на кабриолете — словно исполнить детскую мечту. Ветер развевает волосы, пешеходы с восхищением смотрят вслед, а вы проезжаете по улицам самого красивого в мире города и чувствуете, что жизнь удалась!

Именно так всё и будет, когда вы закажете поездку по Барселоне на кабриолете. Профессиональный водитель 🚗 заберёт вас в любой точке Барселоны, и вы погрузитесь в истинную viva la vida loca: два часа наслаждения от города вперемешку с красивыми 🤩 видами, отличной музыкой и превосходным настроением.

Маршруты (выбирайте любой из них или закажите по очереди каждый):

Триумфальная арка — Парк 🌳 Цитадель — Барселонета — Старый порт — Колумб — Монжуик.

Олимпийский порт — Борн — Рамбла — Пассеидж де Грасиа.

Диагональ — Королевские сады — Саграда Фамилия — Парк Гуэль.

Грасиа — Парк Лабиринт — Тибидабо.

Вы сами не заметили, как пролетели два часа, а кабриолет уже доставляет вас в отель 🏨 или к любому из ресторанов города. Улыбка не сходит с лица, фотоаппарат полон карточек, сделанных во время стоянок или прямо на ходу: ещё бы, такие виды, и никакие стёкла не мешают их снимать. При желании можно устроить целую фотосессию

ПРИЯТНЫЙ БОНУС🤩😋😋

Кто берет 3х часовую экскурсию ⛳ море 🌊 продуктов с безлимитным выбором еды и напитков БЕСПЛАТНО В ПОДАРОК!

Подсказка😉

Такую поездку можно подарить подруге на день рождения или любимому в годовщину ваших отношений. А можно скинуться, заказать на троих и хохотать два часа от счастья.

Подробный пример маршрута

Кабриолет забирает вас из отеля или любого другого удобного вам места.

Вы доезжаете до Триумфальной арки, там, по желанию, фотографируетесь, и едете дальше, вдоль парка Цитадель.

От парка доезжаете до Барселонеты, вдоль линии моря и старого порта, мимо пляжей и прибрежных баров. Останавливаетесь, фотографируетесь, пьёте кофе в одной из пляжных кафешек.

Делаете круг почёта у статуи Колумба и следуете до самой горы ⛰️ Монжуик.

На Монжуике любуетесь видом на фонтаны, многолюдную цветную Рамблу в лучах утреннего или закатного солнца.

Возвращаетесь в город 🏙️, довольные и счастливые! =)

Обратите внимание: