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Обзорная экскурсия на кабриолете

Алексей
Алексей – Гид из Барселоны
Обзорная экскурсия на кабриолете
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €150 за человека

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Обзорная экскурсия на кабриолете
Обзорная экскурсия на кабриолете

Что вы увидите

  • Триумфальная арка — Парк Цитадель — Барселонета — Старый порт — Колумб — Монжуик.
  • Олимпийский порт — Борн — Рамбла — Пассеидж де Грасиа.
  • Диагональ — Королевские сады — Саграда Фамилия — Парк Гуэль.
  • Грасиа — Парк Лабиринт — Тибидабо.
Прокатиться по Барселоне на кабриолете — словно исполнить детскую мечту. Ветер развевает волосы, пешеходы с восхищением смотрят вслед, а вы проезжаете по улицам самого красивого в мире города и чувствуете, что жизнь удалась!
Именно так всё и будет, когда вы закажете поездку по Барселоне на кабриолете. Профессиональный водитель 🚗 заберёт вас в любой точке Барселоны, и вы погрузитесь в истинную viva la vida loca: два часа наслаждения от города вперемешку с красивыми 🤩 видами, отличной музыкой и превосходным настроением.

Маршруты (выбирайте любой из них или закажите по очереди каждый):

  • Триумфальная арка — Парк 🌳 Цитадель — Барселонета — Старый порт — Колумб — Монжуик.
  • Олимпийский порт — Борн — Рамбла — Пассеидж де Грасиа.
  • Диагональ — Королевские сады — Саграда Фамилия — Парк Гуэль.
  • Грасиа — Парк Лабиринт — Тибидабо.
Вы сами не заметили, как пролетели два часа, а кабриолет уже доставляет вас в отель 🏨 или к любому из ресторанов города. Улыбка не сходит с лица, фотоаппарат полон карточек, сделанных во время стоянок или прямо на ходу: ещё бы, такие виды, и никакие стёкла не мешают их снимать. При желании можно устроить целую фотосессию
ПРИЯТНЫЙ БОНУС🤩😋😋
Кто берет 3х часовую экскурсию ⛳ море 🌊 продуктов с безлимитным выбором еды и напитков БЕСПЛАТНО В ПОДАРОК!
Подсказка😉
Такую поездку можно подарить подруге на день рождения или любимому в годовщину ваших отношений. А можно скинуться, заказать на троих и хохотать два часа от счастья.
Подробный пример маршрута
  • Кабриолет забирает вас из отеля или любого другого удобного вам места.
  • Вы доезжаете до Триумфальной арки, там, по желанию, фотографируетесь, и едете дальше, вдоль парка Цитадель.
  • От парка доезжаете до Барселонеты, вдоль линии моря и старого порта, мимо пляжей и прибрежных баров. Останавливаетесь, фотографируетесь, пьёте кофе в одной из пляжных кафешек.
  • Делаете круг почёта у статуи Колумба и следуете до самой горы ⛰️ Монжуик.
  • На Монжуике любуетесь видом на фонтаны, многолюдную цветную Рамблу в лучах утреннего или закатного солнца.
  • Возвращаетесь в город 🏙️, довольные и счастливые! =)

Обратите внимание:

  • Стоимость поездки — €150 2 часа за двоих пассажиров, 2 часа €180 за троих пассажиров
  • Поездка по Барселоне на кабриолете подходит для всех возрастных групп
  • Длительность поездки — 2 часа И 3 часа
  • третий человек 30€ к чеку
Что входит
  • Русскоговорящий гид-фотограф
  • Обед ресторане морепродуктов абсолютно бесплатно в подарок (при заказе трехчасовой экскурсии)
Что не входит
  • Стоимость каждого дополнительного часа — €60.
Начало
🚩 Барселона, пл, Каталония
Место завершения
🏁 Пл каталония
Обзорная экскурсия на кабриолете
Обзорная экскурсия на кабриолете
Обзорная экскурсия на кабриолете
Обзорная экскурсия на кабриолете

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей
Алексей
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