скидка
10%
3 часа
Водная прогулка
Лучший выборГород мечты Геленджик: индивидуальная экскурсия
Красивый город с историей и большими планами на будущее. Прогулка по набережной, два маяка, обрыв Круча, храм и пляж. Узнайте о Геленджике за 4 часа
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
75006 750₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Экскурсия-конструктор в Геленджике позволит вам выбрать маршрут по душе. Дикие пляжи, винодельни, сухогруз РИО или дольмены - всё это за один день
Начало: Город Геленджик или окрестные города
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
100008 500₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный тур из Геленджика: Абрау-Дюрсо с экскурсией на завод
Проведите незабываемый день в Абрау-Дюрсо, наслаждаясь красотой природы и местными деликатесами
Завтра в 08:00
10 сен в 08:00
9 900₽ за всё до 3 чел.
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
На квадроциклах - к озеру Церковное
Путешествие на квадроциклах к озеру Церковное в Геленджике. Ощутите драйв, свежий воздух и живописные виды. Подходит для всех, даже новичков
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 13:00 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 13:00
5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда3 сентября 2024Отлично!
- ИИнна26 августа 2024Были сегодня на экскурсии)) В востроге!! Наш гид Александр, очень интересно, легко и с любовью рассказывал о городе и окрестностях. Маршрут построен грамотно, за 3 часа увидели максимально. Машина комфортная))!! Рекомендую всем, кто хочет узнать город и получить максимальное удовольствие!!
- ММария23 августа 2024Анна прекрасно знает свой город! Рассказала нам по пути не только историю, но и нынешний путь развития Геленджика. Во всех локациях
- ЛЛада20 августа 2024Все понравилось, только жаль, что девушкам дают мало прокатиться, а так маршрут хороший
- ИИнна8 августа 2024Нам очень понравилось! И поездка и рассказ инструктора! Виды шикарные, озеро великолепно, локации выбраны отличные, фотографий море. Всё были очень вежливы и доброжелательный. Обязательно расскажу друзьям и знакомым.
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Геленджику в сентябре 2024
Сейчас в Геленджике в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 5 000 до 9 900 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 124 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
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