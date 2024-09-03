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сформировала нас, все переезды были очень недолгими и комфортными. Подсказала где можно перекусить -и даже подождала нас, что очень приятно! После этой экскурсии по-другому предстает Геленджик. На все вопросы были получены ответы, и вообще Анна очень душевная и приятная в общении девушка! Успехов!