Денис проводит ещё 3 экскурсии

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Наследие древних

В селе Эльтюбю была обнаружена древнейшая стоянка первобытного человека, возраст которой более десяти тысяч лет, а также старинное городище Лыгыт, возникновение которого относят к восьмому столетию нашей эры. Мы осмотрим чудо средневековой мысли — подземный деревянный водопровод, который находится на территории городища, и поговорим об укладе жизни предков. А после прогуляемся между каменных домов, построенных несколько столетий назад, и вспомним местные легенды у «Башни любви» 17 века. Вы увидите священный камень Байрам-таши, оборонительные лестницы, остатки греческих христианских пещерных храмов и бюст балкарского поэта Кайсына Кулиева.

Город мертвых

Близ селения Эльтюбю находится крупнейший могильник на территории Кабардино-Балкарской республики. Старинное кладбище считается главным достоянием Верхнечегемской котловины. Я расскажу о версиях возникновения города мертвых, зороастризме на Кавказе и археологических находках. Сейчас здесь находится восемь могил, сохранившихся в первозданном виде, хотя еще в 30-е годы прошлого века их было значительно больше. Мы сравним мавзолеи между собой и обсудим виды усыпальниц, поговорим об аномалиях этой зоны и полюбуемся живописными пейзажами.

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