Денис проводит ещё 3 экскурсии

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Эльтюбю: средневековый некрополь

Отыскать под Кисловодском таинственный город мертвых и осмотреть памятники балкарской истории

Денис
Денис – экскурсионное агентство из Кисловодска
Таинственное село Эльтюбю скрывается в верховьях Чегема.

Мы осмотрим руины греческих храмов и старинное кладбище, отыщем деревянный водопровод и поговорим о кабардино-балкарской истории 📖 и культуре, верованиях и традициях древних жителей.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

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Эльтюбю: средневековый некрополь
Эльтюбю: средневековый некрополь

Что вас ожидает

Наследие древних
В селе Эльтюбю была обнаружена древнейшая стоянка первобытного человека, возраст которой более десяти тысяч лет, а также старинное городище Лыгыт, возникновение которого относят к восьмому столетию нашей эры. Мы осмотрим чудо средневековой мысли — подземный деревянный водопровод, который находится на территории городища, и поговорим об укладе жизни предков. А после прогуляемся между каменных домов, построенных несколько столетий назад, и вспомним местные легенды у «Башни любви» 17 века. Вы увидите священный камень Байрам-таши, оборонительные лестницы, остатки греческих христианских пещерных храмов и бюст балкарского поэта Кайсына Кулиева.

Город мертвых
Близ селения Эльтюбю находится крупнейший могильник на территории Кабардино-Балкарской республики. Старинное кладбище считается главным достоянием Верхнечегемской котловины. Я расскажу о версиях возникновения города мертвых, зороастризме на Кавказе и археологических находках. Сейчас здесь находится восемь могил, сохранившихся в первозданном виде, хотя еще в 30-е годы прошлого века их было значительно больше. Мы сравним мавзолеи между собой и обсудим виды усыпальниц, поговорим об аномалиях этой зоны и полюбуемся живописными пейзажами.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado 120
  • В стоимость включена профессиональная фото- и видеосъемка с дрона
  • По желанию можно заехать в кафе с блюдами кавказской кухни 🥧. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Эльтюбю: средневековый некрополь
Эльтюбю: средневековый некрополь
Эльтюбю: средневековый некрополь
Эльтюбю: средневековый некрополь
Эльтюбю: средневековый некрополь
Эльтюбю: средневековый некрополь
Эльтюбю: средневековый некрополь
Эльтюбю: средневековый некрополь
Эльтюбю: средневековый некрополь
Эльтюбю: средневековый некрополь
Эльтюбю: средневековый некрополь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Денис
Денис
Здравствуйте, дорогие путешественники! Наша туристическая компания занимается организацией джип-туров по самым живописным местам Северного Кавказа на внедорожниках премиум-сегмента Toyota Land Cruiser. Наши гиды помогут вам ощутить всю красоту Кавказских гор и расскажут множество интересных мифов и легенд.
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Денис проводит ещё 3 экскурсии

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