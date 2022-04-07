Казачье подворье

Казачье подворье
Казачье подворье
Казачье подворье
Казачье подворье
Казачье подворье
Казачье подворье
Казачье подворье
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Поездка в "Казачье подворье", расположенное в Боргустанской станице, недалеко от Ессентуков, будет интересна абсолютно всем – как любителям старины и истории, жаждущим новых знаний, так и желающим сытно покушать и отлично провести время.

Программа

  • В старинной усадьбе, которой более 100 лет, хозяйка встретит вас в национальном костюме и поведает истории из жизни терских казаков! Все предметы казачьего быта, находящиеся здесь, пропитаны историей – для открытия центра многие семьи казаков подарили старинные вещи.
  • Вам предложат примерить костюмы, погладить белье рубелем, разжечь светец, пронести коромысла с полными воды ведрами – попробуйте не разлить! В гончарной мастерской вы сможете поучиться старинному казачьему ремеслу.
  • А дальше, приготовьтесь к неуемному веселью, ведь фольклорная группа "Вольная казачка" пригласит вас принять участие в "казацкой свадьбе" под самые задорные песни!
  • В завершении программы вас ждет широкое застолье с традиционными национальными блюдами. Чего только не поставит хозяйка дорогим гостям на стол: сало, картошка в мундире, соленья, капуста квашеная, вареники и узвар. И конечно бутылочка настоящей самогонки!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
Что не входит
  • Представление с ужином - 800 руб
Когда и сколько длится
Когда: Среда в 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Среда в 14:00

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