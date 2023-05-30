Купеческий Нижний - дома каменные, люди железные

Узнать о яркой странице в истории города и насладиться атмосферой былой старины
Тема купеческого Нижнего очень важна, ведь город недаром имел славу «кармана России» и был третьим по значению в Российской империи. Невозможно понять его душу, не изучив эту страницу истории.

Вам предстоит
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погрузиться в XIV, XVII, XIX века и ощутить в полной мере атмосферу старинного Нижнего.

Вы узнаете о жизни и быте нижегородских купеческих династий, полюбуетесь интерьерами их особняков, увидите роскошь, в которой жили эти «железные люди» и узнаете, какие нешуточные страсти бушевали за их дверьми.

4.69
29 отзывов
Купеческий Нижний - дома каменные, люди железные
Купеческий Нижний - дома каменные, люди железные
Купеческий Нижний - дома каменные, люди железные
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Программа

Экскурсия пройдет в заповедном месте Нижнего Новгорода — Верхнем Посаде, где с XIV века селились ремесленники и торговцы, а в XVIII-м веке прочно обосновались купцы.

  • Мы посетим старинный храм Жен Мироносиц, где я расскажу о жизни древних святителей, основателей русских монастырей и о времени, когда в Нижнем появлялись первые торговцы и ремесленники.
  • Вы увидите белокаменные палаты торговых людей, построенные в XVII веке. Таких домов сохранилось всего около двадцати в России. В том числе знаменитые палаты Афанасия Олисова, торгового человека, гостя. Я объясню, что означало слово гость, и расскажу, чем прославился Олисов.
  • Вы также увидите великолепные, богато украшенные особняки XIX и начала XX веков и их прекрасные интерьеры. Я расскажу о структуре купеческого дома, о значении его облика для хозяев.
  • Вы полюбуетесь панорамой самого крупного российского торжища XIX столетия — Нижегородской ярмарки, благодаря которой город получил славу кармана России. Я расскажу историю ярмарки, как она выглядела в те времена, кто и чем там торговал, какое значение эти торги имели для Нижнего и страны.
  • С помощью цитаты мы отыщем дом А. М. Горького, героями которого зачастую становились купцы. Это домик его деда Каширина, где писатель жил в детстве. Я также покажу дом героини пьесы «Васса Железнова» и расскажу, почему нижегородских купцов называли «железными людьми».

В результате вы сложите картину купеческого Нижнего разных столетий, поймете, какую роль купцы играли в истории города и России, рассмотрите множество прекрасных построек той эпохи и насладитесь атмосферой былой старины.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе улицы Добролюбова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Купеческий Нижний - дома каменные, люди железные (Янковская)Купеческий Нижний - дома каменные, люди железные (Янковская)Купеческий Нижний - дома каменные, люди железные (Янковская)Купеческий Нижний - дома каменные, люди железные (Татьяна)Купеческий Нижний - дома каменные, люди железные (Татьяна)Купеческий Нижний - дома каменные, люди железные (Татьяна)Купеческий Нижний - дома каменные, люди железные (Татьяна)
Л
30 мая 2023
Нам есть с чем сравнивать, Наталья подходит к проведению экскурсии формально, без души. С нами она была отчего-то неприветлива, молча шла от локации до локации чем неприятно удивила (((Контакта не
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сложилось, хотя чувствуется, что ей есть что рассказать, но мы ощущали себя рядом с ней как нелюбимые дети с которыми ей приходится общаться 😂И это особенно контрастировало с предыдущим гидом который не умолкал ни на минуту и влюбил нас в Нижний😍

Natalya
Natalya
Ответ организатора:
Людмила! Этот отзыв я получила спустя почти полгода после нашей экскурсии, и с большим трудом вспомнила вашу группу из трех
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человек с собакой.

Мне было очень странно и неприятно прочесть про мою якобы «неприветливость»,"молчаливость" и «формальность». Я всегда стараюсь отработать качественно и добросовестно, рассказывать эмоционально. И в молчании меня тоже никто никогда не упрекает, скорее, наоборот, я не всегда укладываюсь во временные рамки. Да, мне есть, что рассказать и чем поделиться и все, что я рассказываю на этой экскурсии, я вам рассказала и показала, ничего от вас не скрыла. Уже не помню, задавали ли вы мне какие-либо вопросы, но на вопросы экскурсантов по сути экскурсии или о пребывании в городе я всегда отвечаю. Кажется, я также давала вам советы, куда сходить в городе с ребенком. И, конечно, никакого негатива ни к вам, ни к каким-либо другим гостям нашего города у меня не бывает. Жаль, что вы так почувствовали, и я ломаю голову, почему. (((

Что касается «она молча шла от локации до локации». Я не просто экскурсовод с десятилетним опытом работы. Я еще и преподаватель теории и практики экскурсионного дела. И я вас уверяю, что по методике экскурсовод НЕ ДОЛЖЕН на пешеходной экскурсии говорить на переходах между объектами! Если это экскурсия на транспорте – да, дается путевая информация по ходу маршрута. На пешеходной экскурсии гид говорит ТОЛЬКО на остановках у объекта, чтобы всем его экскурсантам (а их бывает до 50 человек) было хорошо слышно. И еще, есть такая вещь, как смысловые паузы между частями экскурсии, когда экскурсантам дается время для обдумывания того, что они услышали от экскурсовода и увидели своими глазами, для формулирования своих выводов и запоминания увиденного. Переход между объектами – как раз время для такой паузы. Экскурсовод не должен стрекотать без перерыва.

Тем более, была зима, и было холодно, рассказывать на тяжелом маршруте при подъеме вверх, вдыхая холодный воздух, очень трудно и вредно для легких. Рисковать заболеть бронхитом, только чтобы угодить всем экскурсантам - так себе идея.
Так что как раз другой ваш экскурсовод, который «не умолкал ни на минуту», сделал ошибку, хотя вам это показалось правильным. Своим студентам я бы за такой промах снизила оценку!

Когда вы замерзли и попросили прервать экскурсию на обогрев, мы около получаса потратили на посиделки в кафе. В кафе я тоже не молчала, мы дружелюбно, как мне казалось, общались. Потом наша экскурсия была мной продлена и в результате длилась около трех часов вместо двух с половиной, безо всякой дополнительной оплаты с вашей стороны! Хотя, наверное, если бы я подошла к делу формально и была к вам «неприветлива», как вы написали, я бы просто отказалась тратить бесплатно свое дополнительное время, а продолжила вести экскурсию до конца. И формально я была бы права – меня могла ждать следующая группа. Но я вас пожалела.

Мне жаль, что наш контакт, как вы выразились, «не сложился», и вы ощущали себя «нелюбимыми детьми». Я считала, что у меня контакт с вами сложился. Я экскурсовод, а не ваша мама, но я общалась с вами на экскурсии вежливо, искренне старалась показать вам город с лучшей стороны, несмотря на холодную погоду, шла навстречу вашим пожеланиям (храм, кафе), не требовала дополнительной оплаты, не выпрашивала отзыв, и конфликта у нас тоже не было.

Данна
16 мая 2023
Превосходный экскурсовод со знанием и любовью к фактам. Конечно будем ее рекомендовать, как профессионала своего дела.
Я
24 апр 2023
Огромная благодарность Наталье! 2,5 часа пешком,, вроде бы много, но было так интересно и познавательно, что усталость не чувствуешь. В следующий раз, когда будем в Нижнем Новгороде обязательно обратимся к Наталье .
Огромная благодарность Наталье! 2,5 часа пешком,, вроде бы много, но было так интересно и познавательно, чтоОгромная благодарность Наталье! 2,5 часа пешком,, вроде бы много, но было так интересно и познавательно, чтоОгромная благодарность Наталье! 2,5 часа пешком,, вроде бы много, но было так интересно и познавательно, что
Татьяна
12 янв 2023
Спасибо огромное Наталье, вся экскурсия прошла как на одном дыхании! Когда немного подзамёрзли, Наталья порекомендавала прекрасное кафе для чашечки кофе и продлила нашу экскурсию на время, что мы истратили согреваясь! Очень интересно составленный маршрут и отличная подача материала! Ещё раз Спасибо!
Спасибо огромное Наталье, вся экскурсия прошла как на одном дыхании! Когда немного подзамёрзли, Наталья порекомендавала прекрасноеСпасибо огромное Наталье, вся экскурсия прошла как на одном дыхании! Когда немного подзамёрзли, Наталья порекомендавала прекрасноеСпасибо огромное Наталье, вся экскурсия прошла как на одном дыхании! Когда немного подзамёрзли, Наталья порекомендавала прекрасноеСпасибо огромное Наталье, вся экскурсия прошла как на одном дыхании! Когда немного подзамёрзли, Наталья порекомендавала прекрасное
В
25 мая 2022
Отличная экскурсия с отличным экскурсоводом, все понравилось. Категорически рекомендую
Мария
16 мая 2022
Наталья - невероятно подготовленный и образованный человек. Замечательно поставлена речь, слушать не только приятно, но и интересно. Особенно впечатлило то, что рассказ был украшен стихами. Маршрут интересный, не очень длинный, но довольно насыщенный. Мы очень довольны и определённо рекомендуем побывать в Купеческом Нижнем с замечательным проводником.
Н
12 мая 2022
Интересная экскурсия, места, знать которые полезно как гостям города, так и жителям.
И
12 мая 2022
Очень понравилась экскурсия, которую проводила Наталья! Чувствуется высокий профессиональный уровень экскурсовода, глубокие знания по данной тематике и большая любовь к родному краю! Интересно и познавательно! Спасибо Наталье и команде Трипстер!
Мария
6 мая 2022
Нам очень понравилась экскурсия! Наталья рассказывала так интересно, с увлекательными подробностями и деталями, что время пролетело незаметно! Спасибо большое!
А
6 мая 2022
Экскурсия растянута на 2,5 часа (по информации и маршруту максимум на 1 час.) Цена экскурсии завышена в два раза.
Natalya
Natalya
Ответ организатора:
Анастасия, мне жаль, что экскурсия вам не понравилась. По вашей живой реакции, по той внимательности, с которой вы с подругой
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слушали, я бы никогда так не сказала. Мы общались, зашли по вашей просьбе погреться в гостиницу, вы спросили меня, куда пойти в городе, и я вам подробно ответила и, надеюсь, помогла…
Думаю, что на ваши впечатления повлияла холодная погода, на которую вы все время жаловались в ходе экскурсии, поэтому я намеренно старалась идти быстрее, чтобы вы меньше мерзли.
Я не согласна, что двухкилометровый маршрут со сложным рельефом, со спусками и подъемами можно пройти за час. Без экскурсии, без моего рассказа, возможно, вы бы его и прошли. Но по методике экскурсионного дела рассказ осуществляется только на остановках. И 2,5 часа - это точно выверенный многолетний хронометраж.
Что касается суммы, вы заплатили за двоих, за 2,5 часа экскурсии 2750 рублей. Стоимость экскурсии всегда видна при заказе и делая заказ, вы ее завышенной не сочли. Впоследствии, на праздники стоимость экскурсии была мной увеличена, на спрос это не повлияло. Иными словами, вы считаете, что 2,5 часа должны стоить у меня, гида с девятилетним опытом работы, 1375 рублей? Извините, но в Нижнем Новгороде таких расценок давно, много лет, ни у кого нет, даже у начинающих гидов. Поэтому претензию я считаю совершенно необоснованной.

И
9 мар 2022
Большое пасибо Наталье за интересный рассказ о купеческой жизни Нижнего Новгорода. В призме текущей ситуации было особенно интересно узнать как сложились судьбы некотрых из купцов после революции. Не смотря на холодную погоду, смогли пройти по всему маршруту,не хотелось ничего упустить. Спасибо еще раз!
виктор
8 янв 2022
Узнаете и сами зайдёте в церковь,где был Сергий Радонежский,который "мерил"князей Владимирских, как и где встречали Петра1,где жил супер изобретатель Кулибин,нефтяные магнаты прошлого Н.. Новгорода посмотрите домик деда "буревестника" А. Пешкова и много,много другого.
Д
20 сен 2021
Очень понравилась экскурсия, узнала много нового о жизни того времени, однозначно рекомендую!
Денис
5 янв 2021
Хочется сказать большое спасибо!
Прекрасная подача материала, интересный, продуманный маршрут.
Большое внимание к деталям, рассказ сочетает в себе и исторические события и фольклор и личные впечатления.
Реально присутствует погружение в эпоху.
После экскурсии захотелось перечитать классиков:)

Будем рекомендовать друзьям и близким.
Удачи Вам и ещё раз большое спасибо за прекрасный вечер в прекрасном городе!
м
28 июня 2020
Все понравилось, Наталья отлично рассказывает, рекомендую

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