Тема купеческого Нижнего очень важна, ведь город недаром имел славу «кармана России» и был третьим по значению в Российской империи. Невозможно понять его душу, не изучив эту страницу истории.
Вам предстоит
Вам предстоит
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Программа
Экскурсия пройдет в заповедном месте Нижнего Новгорода — Верхнем Посаде, где с XIV века селились ремесленники и торговцы, а в XVIII-м веке прочно обосновались купцы.
- Мы посетим старинный храм Жен Мироносиц, где я расскажу о жизни древних святителей, основателей русских монастырей и о времени, когда в Нижнем появлялись первые торговцы и ремесленники.
- Вы увидите белокаменные палаты торговых людей, построенные в XVII веке. Таких домов сохранилось всего около двадцати в России. В том числе знаменитые палаты Афанасия Олисова, торгового человека, гостя. Я объясню, что означало слово гость, и расскажу, чем прославился Олисов.
- Вы также увидите великолепные, богато украшенные особняки XIX и начала XX веков и их прекрасные интерьеры. Я расскажу о структуре купеческого дома, о значении его облика для хозяев.
- Вы полюбуетесь панорамой самого крупного российского торжища XIX столетия — Нижегородской ярмарки, благодаря которой город получил славу кармана России. Я расскажу историю ярмарки, как она выглядела в те времена, кто и чем там торговал, какое значение эти торги имели для Нижнего и страны.
- С помощью цитаты мы отыщем дом А. М. Горького, героями которого зачастую становились купцы. Это домик его деда Каширина, где писатель жил в детстве. Я также покажу дом героини пьесы «Васса Железнова» и расскажу, почему нижегородских купцов называли «железными людьми».
В результате вы сложите картину купеческого Нижнего разных столетий, поймете, какую роль купцы играли в истории города и России, рассмотрите множество прекрасных построек той эпохи и насладитесь атмосферой былой старины.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе улицы Добролюбова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Natalya — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 198 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Я - историк по образованию и призванию, профессиональный экскурсовод с 2013 года. Имею аккредитацию для экскурсий по Кремлю. Член "Нижегородской гильдии экскурсоводов", член Российской Ассоциации экскурсоводов, гидов-переводчиков и турменеджеров. Провожу экскурсии для индивидуальных туристов и групп до 50 человек, а также для школьных классов. С удовольствием познакомлю вас с историей Нижнего Новгорода. До встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Л
Людмила
30 мая 2023
Нам есть с чем сравнивать, Наталья подходит к проведению экскурсии формально, без души. С нами она была отчего-то неприветлива, молча шла от локации до локации чем неприятно удивила (((Контакта не
Natalya
Ответ организатора:
Людмила! Этот отзыв я получила спустя почти полгода после нашей экскурсии, и с большим трудом вспомнила вашу группу из трех
Данна
16 мая 2023
Превосходный экскурсовод со знанием и любовью к фактам. Конечно будем ее рекомендовать, как профессионала своего дела.
Я
Янковская
24 апр 2023
Огромная благодарность Наталье! 2,5 часа пешком,, вроде бы много, но было так интересно и познавательно, что усталость не чувствуешь. В следующий раз, когда будем в Нижнем Новгороде обязательно обратимся к Наталье .
Татьяна
12 янв 2023
Спасибо огромное Наталье, вся экскурсия прошла как на одном дыхании! Когда немного подзамёрзли, Наталья порекомендавала прекрасное кафе для чашечки кофе и продлила нашу экскурсию на время, что мы истратили согреваясь! Очень интересно составленный маршрут и отличная подача материала! Ещё раз Спасибо!
В
Виктор
25 мая 2022
Отличная экскурсия с отличным экскурсоводом, все понравилось. Категорически рекомендую
Мария
16 мая 2022
Наталья - невероятно подготовленный и образованный человек. Замечательно поставлена речь, слушать не только приятно, но и интересно. Особенно впечатлило то, что рассказ был украшен стихами. Маршрут интересный, не очень длинный, но довольно насыщенный. Мы очень довольны и определённо рекомендуем побывать в Купеческом Нижнем с замечательным проводником.
Н
Наталия
12 мая 2022
Интересная экскурсия, места, знать которые полезно как гостям города, так и жителям.
И
Ирина
12 мая 2022
Очень понравилась экскурсия, которую проводила Наталья! Чувствуется высокий профессиональный уровень экскурсовода, глубокие знания по данной тематике и большая любовь к родному краю! Интересно и познавательно! Спасибо Наталье и команде Трипстер!
Мария
6 мая 2022
Нам очень понравилась экскурсия! Наталья рассказывала так интересно, с увлекательными подробностями и деталями, что время пролетело незаметно! Спасибо большое!
А
Анастасия
6 мая 2022
Экскурсия растянута на 2,5 часа (по информации и маршруту максимум на 1 час.) Цена экскурсии завышена в два раза.
Natalya
Ответ организатора:
Анастасия, мне жаль, что экскурсия вам не понравилась. По вашей живой реакции, по той внимательности, с которой вы с подругой
И
Ирина
9 мар 2022
Большое пасибо Наталье за интересный рассказ о купеческой жизни Нижнего Новгорода. В призме текущей ситуации было особенно интересно узнать как сложились судьбы некотрых из купцов после революции. Не смотря на холодную погоду, смогли пройти по всему маршруту,не хотелось ничего упустить. Спасибо еще раз!
виктор
8 янв 2022
Узнаете и сами зайдёте в церковь,где был Сергий Радонежский,который "мерил"князей Владимирских, как и где встречали Петра1,где жил супер изобретатель Кулибин,нефтяные магнаты прошлого Н.. Новгорода посмотрите домик деда "буревестника" А. Пешкова и много,много другого.
Д
Дарья
20 сен 2021
Очень понравилась экскурсия, узнала много нового о жизни того времени, однозначно рекомендую!
Денис
5 янв 2021
Хочется сказать большое спасибо!
Прекрасная подача материала, интересный, продуманный маршрут.
Большое внимание к деталям, рассказ сочетает в себе и исторические события и фольклор и личные впечатления.
Реально присутствует погружение в эпоху.
После экскурсии захотелось перечитать классиков:)
Будем рекомендовать друзьям и близким.
Удачи Вам и ещё раз большое спасибо за прекрасный вечер в прекрасном городе!
Прекрасная подача материала, интересный, продуманный маршрут.
Большое внимание к деталям, рассказ сочетает в себе и исторические события и фольклор и личные впечатления.
Реально присутствует погружение в эпоху.
После экскурсии захотелось перечитать классиков:)
Будем рекомендовать друзьям и близким.
Удачи Вам и ещё раз большое спасибо за прекрасный вечер в прекрасном городе!
м
мишин
28 июня 2020
Все понравилось, Наталья отлично рассказывает, рекомендую
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