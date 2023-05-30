читать дальше

человек с собакой.



Мне было очень странно и неприятно прочесть про мою якобы «неприветливость»,"молчаливость" и «формальность». Я всегда стараюсь отработать качественно и добросовестно, рассказывать эмоционально. И в молчании меня тоже никто никогда не упрекает, скорее, наоборот, я не всегда укладываюсь во временные рамки. Да, мне есть, что рассказать и чем поделиться и все, что я рассказываю на этой экскурсии, я вам рассказала и показала, ничего от вас не скрыла. Уже не помню, задавали ли вы мне какие-либо вопросы, но на вопросы экскурсантов по сути экскурсии или о пребывании в городе я всегда отвечаю. Кажется, я также давала вам советы, куда сходить в городе с ребенком. И, конечно, никакого негатива ни к вам, ни к каким-либо другим гостям нашего города у меня не бывает. Жаль, что вы так почувствовали, и я ломаю голову, почему. (((



Что касается «она молча шла от локации до локации». Я не просто экскурсовод с десятилетним опытом работы. Я еще и преподаватель теории и практики экскурсионного дела. И я вас уверяю, что по методике экскурсовод НЕ ДОЛЖЕН на пешеходной экскурсии говорить на переходах между объектами! Если это экскурсия на транспорте – да, дается путевая информация по ходу маршрута. На пешеходной экскурсии гид говорит ТОЛЬКО на остановках у объекта, чтобы всем его экскурсантам (а их бывает до 50 человек) было хорошо слышно. И еще, есть такая вещь, как смысловые паузы между частями экскурсии, когда экскурсантам дается время для обдумывания того, что они услышали от экскурсовода и увидели своими глазами, для формулирования своих выводов и запоминания увиденного. Переход между объектами – как раз время для такой паузы. Экскурсовод не должен стрекотать без перерыва.



Тем более, была зима, и было холодно, рассказывать на тяжелом маршруте при подъеме вверх, вдыхая холодный воздух, очень трудно и вредно для легких. Рисковать заболеть бронхитом, только чтобы угодить всем экскурсантам - так себе идея.

Так что как раз другой ваш экскурсовод, который «не умолкал ни на минуту», сделал ошибку, хотя вам это показалось правильным. Своим студентам я бы за такой промах снизила оценку!



Когда вы замерзли и попросили прервать экскурсию на обогрев, мы около получаса потратили на посиделки в кафе. В кафе я тоже не молчала, мы дружелюбно, как мне казалось, общались. Потом наша экскурсия была мной продлена и в результате длилась около трех часов вместо двух с половиной, безо всякой дополнительной оплаты с вашей стороны! Хотя, наверное, если бы я подошла к делу формально и была к вам «неприветлива», как вы написали, я бы просто отказалась тратить бесплатно свое дополнительное время, а продолжила вести экскурсию до конца. И формально я была бы права – меня могла ждать следующая группа. Но я вас пожалела.



Мне жаль, что наш контакт, как вы выразились, «не сложился», и вы ощущали себя «нелюбимыми детьми». Я считала, что у меня контакт с вами сложился. Я экскурсовод, а не ваша мама, но я общалась с вами на экскурсии вежливо, искренне старалась показать вам город с лучшей стороны, несмотря на холодную погоду, шла навстречу вашим пожеланиям (храм, кафе), не требовала дополнительной оплаты, не выпрашивала отзыв, и конфликта у нас тоже не было.