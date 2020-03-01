Алексей проводит ещё 8 экскурсий

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  3. Из Нижнего Новгорода — в Арзамас и Дивеево

Путешествие по святым местам женской обители с заездом в город-крепость

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
О Дивееве знают как глубоко верующие, так и далёкие от религии люди.

Это место, где всякий почувствует тихую радость, исцелит душу и просто отдохнёт от суетности жизни.

По дороге в обитель вы познакомитесь с Арзамасом, а уже во владениях монастыря посетите все святыни, пройдёте по Канавке и в конце отправитесь окунуться в святом источнике.
1200 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 11 часов
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Ленина
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Из Нижнего Новгорода — в Арзамас и Дивеево
Из Нижнего Новгорода — в Арзамас и Дивеево

Что вас ожидает

По пути: история обители и знакомство с Арзамасом
По дороге до первой остановки вы услышите самые важные фрагменты из истории обители: вас ждёт рассказ о Серафиме Саровском, об основательницах Дивеевского монастыря и их жизни, о Святой Канавке, по которой «стопочки Царицы Небесной прошли», и о святых источниках.

Так, незаметно мы доберёмся до города 33 церквей — Арзамаса. Вы прогуляетесь по его купеческим улицам, навестите Никольский женский монастырь, а в летнее время сможете заглянуть в Воскресенский собор и приложиться к Животворящему кресту.

Дивные места Дивеева
Во владения обители входит большое количество священных достопримечательностей. Вы пройдете по территории Дивеевского монастыря, познакомитесь с его историей и обычаями. Посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор. В храмах можно будет приложиться к мощам и поставить свечи. Пройдёте по Святой Канавке Богородицы, читая молитву «Богородице Дево, радуйся» 150 раз. А в свободное время сможете зайти в одну из трапезных на территории и купить монастырские пироги, хлеб и блины.

После экскурсии по Дивееву вы отправитесь на источник (Казанский или матушки Александры), где можно будет окунуться и набрать воды.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится (кроме обеда по желанию)

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов профессиональной команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
  • Экскурсия будет проводиться также 2 и 6 января, 23 февраля и 8 марта
Из Нижнего Новгорода — в Арзамас и Дивеево
Из Нижнего Новгорода — в Арзамас и Дивеево
Из Нижнего Новгорода — в Арзамас и Дивеево
Из Нижнего Новгорода — в Арзамас и Дивеево
Из Нижнего Новгорода — в Арзамас и Дивеево
Из Нижнего Новгорода — в Арзамас и Дивеево

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Ленина.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей. Я — организатор экскурсий. Наша команда работает на туристическом рынке с 1990 года и за это время успела получить множество наград и призов. Лучшие гиды города расскажут вам о жизни, культуре и традициях Нижнего Новгорода, покажут вам все его достопримечательности и помогут оставить самые приятные впечатления о поездке!
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Алексей проводит ещё 8 экскурсий

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