Д Дмитрий Крутая прогулка! Гид - умница, обо всем заботится, сервис на высоком уровне.

О Ольга Хорошая лодочка для прогулки по Волге в небольшой компанией

Е Елена читать дальше ради этого прогулка и была запланирована. Оказывается подплыть к Стрелке можно только на двухчасовой экскурсии, мы бы продлили, но за нами были люди… Даниил спешил, мы вышли на берег в 55 мин(т. е по факту меньше часа) Цена завышена(даже со скидкой, а без скидки- вообще космическая). Выплыть на середину Волги и вернуться обратно, продолжительность меньше часа, скорость чуть быстрее обычной лодки.. да ещё и за 6 тыс… Не рекомендую Прогулка на яхте!!! Это ключевой момент, скорость минимальная, за час мы дошли до Чкаловской лесницы и поплыли обратно. За час ничего не успели, очень хотелось хоть издали посмотреть на Стрелку,

Наталья Отличная прогулка получилась! Данил молодец, рассказывал нам интересные факты о городе. Фотографировал нас и показывал лучшие ракурсы. Мы и под парусом прошли и на моторе. Встречали на яхте закат, это было незабываемо!

О Оксана Спасибо за отличный отдых!

Н Наталья Добрый день!

Чудесно провели время с детьми на яхте. Посмотрели всю набережную со стороны воды. Погода нам позволила даже искупаться в Волге - незабываемые ощущения. Огромное спасибо Данилу за прекрасные впечатления! Это лучшее воспоминание этого лета! Очень рекомендую эту экскурсию

А Алла Спасибо за прогулку по Волге😊 С вами было очень комфортно прокатиться👍🏼

Т Татьяна Очень комфортная атмосфера, приятная поездка с Даниилом. Не принужденная беседа, красивые виды. Спасибо за интересно проведенное время.

Н Наталья Приятная прогулка!

Данил очень приятный парень. Отзывался на наши пожелания, приятен в общении🤗

С удовольствием будем рекомендовать друзьям!

Алёна Прогулка с ветерком, очень приятно было пообщаться с организатором Данилом. Возможно, родителям нужно было больше исторических фактов, но для подростков самое то. Ещё и фотографии просто бомба🙏

К Киреева Супер! Спасибо

М Милошедченко Потрясающая прогулка, уютно, комфортно. Данил пунктуальный, отзывчивый хозяин и прекрасный организатор! Рекомендуем вечернюю прогулку, это украсит Ваши впечатления от Нижнего Новгорода

А Александр Яхта с историей это здорово! Дед делал, внук управляет.

А Адиля



Мы, к сожалению, не услышали ничего похожего на читать дальше экскурсию, кроме рассказа на 5 минут про Чкаловскую лестницу, скорее получали ответы на вопросы, которые активно задавали сами. Показалось, что ехали медленно, другие похожие лодки нас обгоняли. 2 часа прогулки стоили 9 с лишним тысяч. Ожидания по отзывам были выше. За соотношение цена-качество - минус звезда.

Если ожидаете просто катание на лодке, смело рекомендуем Данил - приятный молодой человек, вежливый, дружелюбный. Судно выглядит аккуратным и ухоженным. Город с воды стоит увидеть, выбирали время заката - увидели красоту.Мы, к сожалению, не услышали ничего похожего на