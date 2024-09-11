Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова

Насладитесь панорамами Нижнего Новгорода с воды и окунитесь в атмосферу релакса на яхте. Возможность купания у зелёного Мочального острова
За час на яхте можно увидеть панорамы Нижнего Новгорода: Стрелка, Чкаловская лестница, кремль и другие достопримечательности. Двухчасовая прогулка включает остановку у Мочального острова для купания.

Яхта оборудована всем необходимым для комфортного
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отдыха: уютная каюта, спасательные жилеты, газовая плита, чайник, посуда, бокалы, дождевики, аудиосистема с Bluetooth, пледы. На борту можно взять свои напитки и закуски.

Прогулка проводится опытным шкипером-яхтсменом с документами, подтверждающими право управления парусным судном

4.86
59 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Видовые панорамы города
  • 🏝 Купание у Мочального острова
  • 🛥 Комфортная яхта
  • 👨‍✈️ Опытный шкипер
  • 🍷 Возможность взять свои напитки
    • Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова
    Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова
    Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

    Что можно увидеть

  • Стрелка
  • Чкаловская лестница
  • Кремль
  • Набережная
  • Собор Александра Невского

    • Описание водной прогулки

    1 час на яхте: мы пройдём вдоль берегов, увидим Стрелку, Чкаловскую лестницу, кремль и набережную, собор Александра Невского и другие достопримечательности города.

    2 часа на яхте: помимо видовой прогулки, возможны якорные стоянки с купанием на Мочальном острове. Можно купаться прямо с борта яхты!

    Ещё больше времени: если вы хотите арендовать яхту надолго, я помогу придумать интересный маршрут и программу развлечений.

    Организационные детали

    • С вами буду я, опытный шкипер-яхтсмен с документами, подтверждающими право управления парусным судном
    • На катере есть уютная каюта с мягкими диванами. Там удобно спрятаться от непогоды или просто отдохнуть
    • Яхта укомплектована для комфортного и безопасного отдыха спасательными жилетами, газовой плитой, чайником, приборами, бокалами, дождевиками, аудиосистемой с Bluetooth, пледами
    • Вы можете взять на борт свои напитки и закуски

    Выберите удобную дату из расписания

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    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На набережной Гребного кaнaлa 109
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 1 часа
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    4.9
    Основано на 59 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    Фотографии от путешественников

    Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова (Наталья)Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова (Наталья)Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова (Наталья)Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова (Наталья)Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова (Наталья)Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова (Оксана)Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова (Алла)Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова (Алла)Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова (Алла)Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова (Татьяна)Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова (Наталья)Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова (Наталья)Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова (Наталья)Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова (Алексей)Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова (Алексей)Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова (Алексей)Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова (Грезнев)Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова (Грезнев)Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова (Таня)Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова (Алёна)Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова (Алёна)Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова (Алёна)Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова (Алёна)Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова (Татьяна)Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова (Татьяна)Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова (Юлия)Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова (Елена)Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова (Елена)Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова (Елена)Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова (Сергей)
    Д
    11 сен 2024
    Крутая прогулка! Гид - умница, обо всем заботится, сервис на высоком уровне.
    О
    10 сен 2024
    Хорошая лодочка для прогулки по Волге в небольшой компанией
    Е
    9 сен 2024
    Прогулка на яхте!!! Это ключевой момент, скорость минимальная, за час мы дошли до Чкаловской лесницы и поплыли обратно. За час ничего не успели, очень хотелось хоть издали посмотреть на Стрелку,
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    ради этого прогулка и была запланирована. Оказывается подплыть к Стрелке можно только на двухчасовой экскурсии, мы бы продлили, но за нами были люди… Даниил спешил, мы вышли на берег в 55 мин(т. е по факту меньше часа) Цена завышена(даже со скидкой, а без скидки- вообще космическая). Выплыть на середину Волги и вернуться обратно, продолжительность меньше часа, скорость чуть быстрее обычной лодки.. да ещё и за 6 тыс… Не рекомендую

    Наталья
    8 сен 2024
    Отличная прогулка получилась! Данил молодец, рассказывал нам интересные факты о городе. Фотографировал нас и показывал лучшие ракурсы. Мы и под парусом прошли и на моторе. Встречали на яхте закат, это было незабываемо!
    Отличная прогулка получилась! Данил молодец, рассказывал нам интересные факты о городе. Фотографировал нас и показывал лучшиеОтличная прогулка получилась! Данил молодец, рассказывал нам интересные факты о городе. Фотографировал нас и показывал лучшиеОтличная прогулка получилась! Данил молодец, рассказывал нам интересные факты о городе. Фотографировал нас и показывал лучшиеОтличная прогулка получилась! Данил молодец, рассказывал нам интересные факты о городе. Фотографировал нас и показывал лучшиеОтличная прогулка получилась! Данил молодец, рассказывал нам интересные факты о городе. Фотографировал нас и показывал лучшие
    О
    7 сен 2024
    Спасибо за отличный отдых!
    Спасибо за отличный отдых!
    Н
    6 сен 2024
    Добрый день!
    Чудесно провели время с детьми на яхте. Посмотрели всю набережную со стороны воды. Погода нам позволила даже искупаться в Волге - незабываемые ощущения. Огромное спасибо Данилу за прекрасные впечатления! Это лучшее воспоминание этого лета! Очень рекомендую эту экскурсию
    А
    2 сен 2024
    Спасибо за прогулку по Волге😊 С вами было очень комфортно прокатиться👍🏼
    Спасибо за прогулку по Волге😊 С вами было очень комфортно прокатиться👍🏼Спасибо за прогулку по Волге😊 С вами было очень комфортно прокатиться👍🏼Спасибо за прогулку по Волге😊 С вами было очень комфортно прокатиться👍🏼
    Т
    2 сен 2024
    Очень комфортная атмосфера, приятная поездка с Даниилом. Не принужденная беседа, красивые виды. Спасибо за интересно проведенное время.
    Очень комфортная атмосфера, приятная поездка с Даниилом. Не принужденная беседа, красивые виды. Спасибо за интересно проведенное время.
    Н
    2 сен 2024
    Приятная прогулка!
    Данил очень приятный парень. Отзывался на наши пожелания, приятен в общении🤗
    С удовольствием будем рекомендовать друзьям!
    Приятная прогулка!Приятная прогулка!Приятная прогулка!
    Алёна
    1 сен 2024
    Прогулка с ветерком, очень приятно было пообщаться с организатором Данилом. Возможно, родителям нужно было больше исторических фактов, но для подростков самое то. Ещё и фотографии просто бомба🙏
    К
    31 авг 2024
    Супер! Спасибо
    М
    29 авг 2024
    Потрясающая прогулка, уютно, комфортно. Данил пунктуальный, отзывчивый хозяин и прекрасный организатор! Рекомендуем вечернюю прогулку, это украсит Ваши впечатления от Нижнего Новгорода
    А
    28 авг 2024
    Яхта с историей это здорово! Дед делал, внук управляет.
    А
    26 авг 2024
    Данил - приятный молодой человек, вежливый, дружелюбный. Судно выглядит аккуратным и ухоженным. Город с воды стоит увидеть, выбирали время заката - увидели красоту.

    Мы, к сожалению, не услышали ничего похожего на
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    экскурсию, кроме рассказа на 5 минут про Чкаловскую лестницу, скорее получали ответы на вопросы, которые активно задавали сами. Показалось, что ехали медленно, другие похожие лодки нас обгоняли. 2 часа прогулки стоили 9 с лишним тысяч. Ожидания по отзывам были выше. За соотношение цена-качество - минус звезда.
    Если ожидаете просто катание на лодке, смело рекомендуем

    А
    24 авг 2024
    Большое спасибо нашему капитану Данилу за отлично организованную прогулку! Всем рекомендую время заката. Ну и отличной погоды и семь футов под килем!
    Большое спасибо нашему капитану Данилу за отлично организованную прогулку! Всем рекомендую время заката. Ну и отличной погоды и семь футов под килем!Большое спасибо нашему капитану Данилу за отлично организованную прогулку! Всем рекомендую время заката. Ну и отличной погоды и семь футов под килем!Большое спасибо нашему капитану Данилу за отлично организованную прогулку! Всем рекомендую время заката. Ну и отличной погоды и семь футов под килем!

    Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

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