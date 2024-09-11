За час на яхте можно увидеть панорамы Нижнего Новгорода: Стрелка, Чкаловская лестница, кремль и другие достопримечательности. Двухчасовая прогулка включает остановку у Мочального острова для купания.
Яхта оборудована всем необходимым для комфортного
Яхта оборудована всем необходимым для комфортного
5 причин купить эту прогулку
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
Описание водной прогулки
1 час на яхте: мы пройдём вдоль берегов, увидим Стрелку, Чкаловскую лестницу, кремль и набережную, собор Александра Невского и другие достопримечательности города.
2 часа на яхте: помимо видовой прогулки, возможны якорные стоянки с купанием на Мочальном острове. Можно купаться прямо с борта яхты!
Ещё больше времени: если вы хотите арендовать яхту надолго, я помогу придумать интересный маршрут и программу развлечений.
Организационные детали
- С вами буду я, опытный шкипер-яхтсмен с документами, подтверждающими право управления парусным судном
- На катере есть уютная каюта с мягкими диванами. Там удобно спрятаться от непогоды или просто отдохнуть
- Яхта укомплектована для комфортного и безопасного отдыха спасательными жилетами, газовой плитой, чайником, приборами, бокалами, дождевиками, аудиосистемой с Bluetooth, пледами
- Вы можете взять на борт свои напитки и закуски
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Гребного кaнaлa 109
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данил — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 712 туристов
Яхтинг для меня — отдушина, способ отдохнуть от городской суеты, восстановить силы и получить новые эмоции. Ведь каждый день на яхте неповторим.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 59 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Д
Дмитрий
11 сен 2024
Крутая прогулка! Гид - умница, обо всем заботится, сервис на высоком уровне.
О
Ольга
10 сен 2024
Хорошая лодочка для прогулки по Волге в небольшой компанией
Е
Елена
9 сен 2024
Прогулка на яхте!!! Это ключевой момент, скорость минимальная, за час мы дошли до Чкаловской лесницы и поплыли обратно. За час ничего не успели, очень хотелось хоть издали посмотреть на Стрелку,
Наталья
8 сен 2024
Отличная прогулка получилась! Данил молодец, рассказывал нам интересные факты о городе. Фотографировал нас и показывал лучшие ракурсы. Мы и под парусом прошли и на моторе. Встречали на яхте закат, это было незабываемо!
О
Оксана
7 сен 2024
Спасибо за отличный отдых!
Н
Наталья
6 сен 2024
Добрый день!
Чудесно провели время с детьми на яхте. Посмотрели всю набережную со стороны воды. Погода нам позволила даже искупаться в Волге - незабываемые ощущения. Огромное спасибо Данилу за прекрасные впечатления! Это лучшее воспоминание этого лета! Очень рекомендую эту экскурсию
Чудесно провели время с детьми на яхте. Посмотрели всю набережную со стороны воды. Погода нам позволила даже искупаться в Волге - незабываемые ощущения. Огромное спасибо Данилу за прекрасные впечатления! Это лучшее воспоминание этого лета! Очень рекомендую эту экскурсию
А
Алла
2 сен 2024
Спасибо за прогулку по Волге😊 С вами было очень комфортно прокатиться👍🏼
Т
Татьяна
2 сен 2024
Очень комфортная атмосфера, приятная поездка с Даниилом. Не принужденная беседа, красивые виды. Спасибо за интересно проведенное время.
Н
Наталья
2 сен 2024
Приятная прогулка!
Данил очень приятный парень. Отзывался на наши пожелания, приятен в общении🤗
С удовольствием будем рекомендовать друзьям!
Данил очень приятный парень. Отзывался на наши пожелания, приятен в общении🤗
С удовольствием будем рекомендовать друзьям!
Алёна
1 сен 2024
Прогулка с ветерком, очень приятно было пообщаться с организатором Данилом. Возможно, родителям нужно было больше исторических фактов, но для подростков самое то. Ещё и фотографии просто бомба🙏
К
Киреева
31 авг 2024
Супер! Спасибо
М
Милошедченко
29 авг 2024
Потрясающая прогулка, уютно, комфортно. Данил пунктуальный, отзывчивый хозяин и прекрасный организатор! Рекомендуем вечернюю прогулку, это украсит Ваши впечатления от Нижнего Новгорода
А
Александр
28 авг 2024
Яхта с историей это здорово! Дед делал, внук управляет.
А
Адиля
26 авг 2024
Данил - приятный молодой человек, вежливый, дружелюбный. Судно выглядит аккуратным и ухоженным. Город с воды стоит увидеть, выбирали время заката - увидели красоту.
Мы, к сожалению, не услышали ничего похожего на
Мы, к сожалению, не услышали ничего похожего на
А
Алексей
24 авг 2024
Большое спасибо нашему капитану Данилу за отлично организованную прогулку! Всем рекомендую время заката. Ну и отличной погоды и семь футов под килем!
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
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