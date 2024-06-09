Елена — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде

Провели экскурсии для 1971 туриста

Добрый день, меня зовут Елена, работаю с командой гидов. Каждый из нас профессиональный спикер и рассказчик, также у нас современная техника ведения и озвучивания экскурсии — радиогиды. И конечно, наши экскурсии — это положительные эмоции и новые впечатления. Наша миссия — просвещение. С хорошей экскурсией решается вопрос скучного учителя истории:)