Выставка «Русская ярмарка. Торг. Гулянье. Балаган» посвящена ярмарочной жизни, и по охвату и количеству участников ей нет равных.
Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж и множество других музеев предоставили ценные произведения.
Вы полюбуетесь красочными и самобытными шедеврами и разберётесь, как ярмарочная культура повлияла на высокое искусство.
Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж и множество других музеев предоставили ценные произведения.
Вы полюбуетесь красочными и самобытными шедеврами и разберётесь, как ярмарочная культура повлияла на высокое искусство.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите более 100 произведений древнерусской иконописи, живописи и графики. Важное место занимают работы Бориса Кустодиева: излюбленные сюжеты его картин — народные праздники и яркие купеческие образы. Среди других именитых авторов — Репин, Васнецов, Гончарова, Маковский, Кандинский и другие отечественные мастера. Вы оцените их полотна, а мы расскажем:
- Сколько музеев и частных коллекционеров приняли участие в выставке
- Какая картина с Нижегородской ярмаркой впервые экспонируется в Нижнем Новгороде
- Кто придумал выставку и как этот человек связан с итальянской живописью
- Что находилось на месте центра, где сегодня располагается выставка, и почему это так символично
- И многое другое!
Организационные детали
- Дополнительные расходы: входные билеты — 300 руб. /взрослые в будни, 400 руб. /взрослые в выходные, 150 руб. /дети, пенсионеры, инвалиды
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Стрелка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 1971 туриста
Добрый день, меня зовут Елена, работаю с командой гидов. Каждый из нас профессиональный спикер и рассказчик, также у нас современная техника ведения и озвучивания экскурсии — радиогиды. И конечно, наши экскурсии — это положительные эмоции и новые впечатления. Наша миссия — просвещение. С хорошей экскурсией решается вопрос скучного учителя истории:)Задать вопрос
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