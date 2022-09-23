Вы погуляете вдоль крепостной стены XVI века, посетите парк Победы и увидите старинный памятник в честь 300-летия победы над войсками Стефана Батория. А также заглянете в псковские сады: Летний и Ботанический. Насладитесь идиллическими пейзажами и царящей в городе умиротворенной атмосферой. Кроме того, оцените здание гостиницы Октябрьская, известной как «самая возрастная в городе».
Знакомство с городом продолжится у Покровской башни — вы услышите ее историю и раскроете особенности местной архитектурной школы. А еще насладитесь видом на древний Спасо-Мирожский монастырь. В завершение погуляете по уютной набережной реки Великая и отыщете дома известных купеческих фамилий. Услышите, какие знаменитые люди жили в Пскове и какой вклад в его развитие они внесли.