Чарующий Псков

Погулять по старинным улицам и погрузиться в историю города на обзорной экскурсии

Псков — живописный, самобытный и загадочный город.

Вы услышите, кем и при каких обстоятельствах он был основан, как развивался на протяжении столетий и чем живет сейчас.

Очаруетесь набережной реки Великая, оцените величественные оборонительные башни и Спасо-Мирожский монастырь. Пройдете по тихим улицам и рассмотрите сохранившиеся старинные дома.
Чарующий Псков
Чарующий Псков
Чарующий Псков
Чарующий Псков
Чарующий Псков
Чарующий Псков
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Неспешный Псков

Вы погуляете вдоль крепостной стены XVI века, посетите парк Победы и увидите старинный памятник в честь 300-летия победы над войсками Стефана Батория. А также заглянете в псковские сады: Летний и Ботанический. Насладитесь идиллическими пейзажами и царящей в городе умиротворенной атмосферой. Кроме того, оцените здание гостиницы Октябрьская, известной как «самая возрастная в городе».

Башни, храмы и купеческие дома

Знакомство с городом продолжится у Покровской башни — вы услышите ее историю и раскроете особенности местной архитектурной школы. А еще насладитесь видом на древний Спасо-Мирожский монастырь. В завершение погуляете по уютной набережной реки Великая и отыщете дома известных купеческих фамилий. Услышите, какие знаменитые люди жили в Пскове и какой вклад в его развитие они внесли.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Экскурсия не предполагает посещение кремля

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у гостиницы Октябрьская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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