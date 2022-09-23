Псков — живописный, самобытный и загадочный город. Вы услышите, кем и при каких обстоятельствах он был основан, как развивался на протяжении столетий и чем живет сейчас. Очаруетесь набережной реки Великая, оцените величественные оборонительные башни и Спасо-Мирожский монастырь. Пройдете по тихим улицам и рассмотрите сохранившиеся старинные дома.

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Описание

Что вас ожидает

Неспешный Псков

Вы погуляете вдоль крепостной стены XVI века, посетите парк Победы и увидите старинный памятник в честь 300-летия победы над войсками Стефана Батория. А также заглянете в псковские сады: Летний и Ботанический. Насладитесь идиллическими пейзажами и царящей в городе умиротворенной атмосферой. Кроме того, оцените здание гостиницы Октябрьская, известной как «самая возрастная в городе».

Башни, храмы и купеческие дома

Знакомство с городом продолжится у Покровской башни — вы услышите ее историю и раскроете особенности местной архитектурной школы. А еще насладитесь видом на древний Спасо-Мирожский монастырь. В завершение погуляете по уютной набережной реки Великая и отыщете дома известных купеческих фамилий. Услышите, какие знаменитые люди жили в Пскове и какой вклад в его развитие они внесли.

Организационные детали