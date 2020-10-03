1 отзыв оставили туристы

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Храмы в сердце Пскова

Понять, в чем особенность псковской архитектуры, и увидеть, как изменялись церкви со временем

5
1 отзыв
Лада
Лада – экскурсионное агентство из Пскова
В этой экскурсии 🧭 вы познакомитесь с духовным наследием города и посетите 4 центральных храма: у каждого из них своя история 📖, наполненная множеством интересных событий.

Вы разберетесь в деталях храмового зодчества, научитесь определять стиль псковских мастеров.

Изнутри считаете конструкцию храмов и сможете приложиться к местным святыням.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 400 ₽ за человека

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Храмы в сердце Пскова
Храмы в сердце Пскова

Что вас ожидает

Красота псовской архитектуры
В нашей программе — 4 старинных храма : церковь ⛪ Анастасии Римлянки, храм Василия на Горке, храм Николы со Усохи и Церковь Михаила и Гавриила Архангелов с Городца. Все они возведены в разные века и имеют свои особенности. Мы поможем разобраться в храмовой архитектуре, не перегрузив терминами. А еще познакомим с псковской школой и научим по орнаменту отличать храмы наших мастеров, работавших в том числе в Москве, Казани и Свияжске. Также вы узнаете, как во Пскове за один день поставили два храма, поймете, как маленькая церковь пехотного полка на время стала кафедральным собором, и услышите рассказ о настоящем Божьем чуде.

Устройство храма
Вы осмотрите храмы не только снаружи, но и разглядите их внутреннее убранство. Полюбуетесь резьбой деревянных алтарей, а ещё сможете увидеть местные реликвии: копию туринской плащаницы и мощи Анастасия Римлянки.
Кроме того, мы изнутри исследуем конструкцию церквей и проследим, как они трансформировались: как добавляли и убирали купола, перестраивали приделы. Так вы сможете не только прикоснуться к древности, но и уловить течение времен.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды.

Начало и место завершения
🚩 у отеля «Двор Подзноева»
Храмы в сердце Пскова
Храмы в сердце Пскова
Храмы в сердце Пскова
Храмы в сердце Пскова
Храмы в сердце Пскова
Храмы в сердце Пскова
Храмы в сердце Пскова
Храмы в сердце Пскова
Храмы в сердце Пскова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Лада
Лада
Наша команда состоит из профессионалов с многолетним опытом. Покажем «классический» Псков, познакомим с его духовным наследием, преподнесем старинный город в неформатном виде, приоткроем тайны исторических событий, а наш Скобарь поведает сказки и легенды древней Псковской земли.
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1 отзыв оставили туристы

3 октября 2020
Мне очень повезло побывать на этой экскурсии. Я записывалась заранее через сайт и очень удивилась, когда я на экскурсии оказалась единственным человеком. Но это как ни странно не повлияло на качество. Теперь я разбираюсь в архитектурных особенностях храмов. Много нового и интересного узнала. Большое спасибо моему гиду за экскурсию.

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