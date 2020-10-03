1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Красота псовской архитектуры

В нашей программе — 4 старинных храма : церковь ⛪ Анастасии Римлянки, храм Василия на Горке, храм Николы со Усохи и Церковь Михаила и Гавриила Архангелов с Городца. Все они возведены в разные века и имеют свои особенности. Мы поможем разобраться в храмовой архитектуре, не перегрузив терминами. А еще познакомим с псковской школой и научим по орнаменту отличать храмы наших мастеров, работавших в том числе в Москве, Казани и Свияжске. Также вы узнаете, как во Пскове за один день поставили два храма, поймете, как маленькая церковь пехотного полка на время стала кафедральным собором, и услышите рассказ о настоящем Божьем чуде.

Устройство храма

Вы осмотрите храмы не только снаружи, но и разглядите их внутреннее убранство. Полюбуетесь резьбой деревянных алтарей, а ещё сможете увидеть местные реликвии: копию туринской плащаницы и мощи Анастасия Римлянки.

Кроме того, мы изнутри исследуем конструкцию церквей и проследим, как они трансформировались: как добавляли и убирали купола, перестраивали приделы. Так вы сможете не только прикоснуться к древности, но и уловить течение времен.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды.