Крепость Изборск

Здесь перед Вами разворачивается история 📖 городища — места сидения легендарного варяжского князя Трувора и история каменной крепости, возведенной на горе с поэтическим названием «Журавлиная». С этих древних мест открываются бескрайние просторы, среди которых главенствующую роль играет Изборско-Мальская долина с зеркалом озерных вод, и со звучащими источниками-водопадами — Славянскими ключами.

Мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печорский монастырь

Второе чудо России (по версии журнала «Всемирный следопыт»). Единственная обитель России, где молитвенное слово не прерывалось со времени его освящения в 1473 г. Место, где жили святые и старцы-молитвенники — герои книги «Несвятые святые», написанной

архимандритом Тихоном (Шевкуновым) — когда-то послушником этого монастыря, а сегодня его игуменом и митрополитом Псковским и Порховским. В то же время Печорский монастырь — уникальная крепость, построенная псковскими мастерами по средневековым традициям оборонительного искусства. Эта крепость защищала западные границы русской земли и выдержала множество штурмов, так что Печоры — это место русской воинской славы.