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Путешествие вглубь веков: Изборск — Печоры

4.9
20 отзывов
Континент. Б.
Континент. Б. – Гид из Пскова
Шестичасовая автобусно-пешеходная экскурсия ⛳ в сопровождении профессионального гида в Изборск или «Железный град» — одно из древнейших славянских поселений, окутанное легендами и пропитанное подвигами и кровью защитников, а также в Печоры «Отрада для души» — мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печёрский монастырь
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 850 ₽ за человека

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Путешествие вглубь веков: Изборск — Печоры
Путешествие вглубь веков: Изборск — Печоры

Что вы увидите

  • Изборск или «Железный град»
  • Труворово городище
  • Словенские ключи
  • Мальская долина
  • Псково-Печорский монастырь
  • Священные пещеры
Крепость Изборск
Здесь перед Вами разворачивается история 📖 городища — места сидения легендарного варяжского князя Трувора и история каменной крепости, возведенной на горе с поэтическим названием «Журавлиная». С этих древних мест открываются бескрайние просторы, среди которых главенствующую роль играет Изборско-Мальская долина с зеркалом озерных вод, и со звучащими источниками-водопадами — Славянскими ключами.
Мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печорский монастырь
Второе чудо России (по версии журнала «Всемирный следопыт»). Единственная обитель России, где молитвенное слово не прерывалось со времени его освящения в 1473 г. Место, где жили святые и старцы-молитвенники — герои книги «Несвятые святые», написанной
архимандритом Тихоном (Шевкуновым) — когда-то послушником этого монастыря, а сегодня его игуменом и митрополитом Псковским и Порховским. В то же время Печорский монастырь — уникальная крепость, построенная псковскими мастерами по средневековым традициям оборонительного искусства. Эта крепость защищала западные границы русской земли и выдержала множество штурмов, так что Печоры — это место русской воинской славы.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание квалифицированным гидом
  • Автобус (микроавтобус)
Что не входит
  • Входные билеты в Изборскую крепость (100 руб/взр, 50 руб/суд/пенс, 30 руб/школ, 0 руб/дошкол)
  • Комплексный обед, по желанию (400 руб/чел)
Начало
🚩 Ольгинская часовня (ул. Пароменская, 4)
Место завершения
🏁 Площадь Ленина
Путешествие вглубь веков: Изборск — Печоры
Путешествие вглубь веков: Изборск — Печоры
Путешествие вглубь веков: Изборск — Печоры
Путешествие вглубь веков: Изборск — Печоры

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Континент. Б.
Континент. Б.
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20 отзывов оставили туристы

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