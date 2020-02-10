19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Бродский и Довлатов в Ленинграде

Пройти по следам двух талантливых людей и разглядеть на улицах города строки их произведений

Кирилл
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Кирилл – ваш гид
Истории и судьбы Бродского и Довлатова во многом совпадают: оба не собирались бороться с властью — старались просто не замечать её; один побывал в тюрьме, другой охранял заключенных; обоих вынудили уехать в Америку, где их нашла слава.

Оба не вернулись на родину.

Но в Петербурге осталось множество мест и адресов, мелькающих в их текстах, воспоминаниях знакомых, памятных табличках.

Ленинград Бродского и Довлатова никуда не делся, как и они сами, растворившись в стихах и прозе, пропитанных духом серого города.
5200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии19 отзывов
4.89
Бродский и Довлатов в Ленинграде
Бродский и Довлатов в Ленинграде

Что вас ожидает

Бродский и Довлатов никогда не были друзьями, но их многое связывало: интеллигентская среда, знакомые женщины, городские адреса и, конечно, желание заниматься литературой, честной и талантливой. Я расскажу, как судьбы авторов были связаны с городом, как развивались непростые взаимоотношения двух петербуржцев на родине и за рубежом и почему именно Бродский стал автором пронзительного некролога через год после смерти Довлатова.

«Полторы комнаты» и взгляд из-за океана
Вы увидите следственный изолятор, где побывал Бродский, и узнаете о жестокой «психиатрической экспертизе». Зайдёте в церковь, в которой поэт спасся от смерти, и заглянете в окна квартиры, где уже много лет пытаются открыть музей Бродского. Я покажу, где проходил народный суд, ставивший под сомнение право Бродского причислять себя к поэтам, расскажу, какую роль сыграли Шостакович и Чуковский в досрочном возвращении Бродского из ссылки. У стен КГБ мы вспомним о тяжелом решении эмигрировать и о том, чего в ходе интервью с Иосифом так и не смог понять американский журналист. Вместе мы проследуем по маршруту покидающего родину человека перед самым вылетом из СССР. Гуляя по Литейной части, вы узнаете, где и сейчас живет главная женщина в жизни Бродского. А также мы порассуждаем, почему поэт так никогда и не вернулся в Ленинград, а предпочёл писать стихи и эссе на берегу Атлантического океана, постигая чужой язык и ментальность.

Компромиссы и вся жизнь в «Чемодане»
Петляя по родным для Довлатова дворам, вы узнаете почти голливудскую историю его знакомства со второй женой, увидите окно, из которого его брат помочился на директора школы, место, где дедушка писателя (если верить текстам Довлатова) голыми руками перевернул грузовик, и мастерскую, где молодой писатель изготовил памятник Ломоносову, «похожий на бабу». Мы пройдём по маршруту, на который буквально нанизаны эпизоды из его повестей. Вместе «собёрём» «Чемодан», с которым Довлатова выпустили из страны, у стен ОВиРа и Толстовского дома. Вы заглянете в мрачный двор-колодец, из которого писатель наблюдал пришедший за ним наряд милиции, и туда, откуда Довлатов смотрел праздничный салют 9 мая 1945 года. Узнаете всё о компромиссах, которых требовало то время, и книге с «острым» названием «5 углов», которую чуть было не напечатали. И, если захотите, попробуете коктейль «Довлатов» в баре на месте бывшего гастронома.

Организационные детали

  • Оптимальное число участников — 4 человека, поскольку часть маршрута удобнее проехать на моём автомобиле. Если вас больше, то трансфер оплачивается дополнительно (700 рублей в час).
  • Всегда есть возможность сделать экскурсию просто пешей, но тогда из маршрута выпадут некоторые локации (Тюрьма, ОВиР, театр, где служил отец Довлатова).
Бродский и Довлатов в Ленинграде
Бродский и Довлатов в Ленинграде
Бродский и Довлатов в Ленинграде
Бродский и Довлатов в Ленинграде
Бродский и Довлатов в Ленинграде
Бродский и Довлатов в Ленинграде

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Кирилл
Кирилл
Я родился и вырос в центре Петербурга, у Пяти углов. В тех самых дворах, которые помнят Бродского и Довлатова. Мне нравится воссоздавать историю этих мест и делиться своими находками. С 2008 года я вожу экскурсии по своему городу, есть государственная аккредитация комитета по туризму СПБ. Провожу экскурсии на своей машине, на вашем транспорте и пешком.
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 февраля 2020
Экскурсия прошла замечательно, все очень понравилось!!!
16 октября 2019
Здорово, что появляются такие экскурсии, на которых можно взглянуть на творчество любимых писателей и поэтов в разрезе городского пространства. Увидеть сплетение судеб и городов. Кирилл интересно и многогранно рассказывает. Экскурсия исключительная. Спасибо.
14 октября 2019
Отличная экскурсия!
Кирилл увлечен темой, прекрасно ориентируется в творчестве Довлатова и его жизни (гид сам вырос в этом районе).

Узнал очень много интересных деталей, прекрасный маршрут, цитаты из любимых произведений!

Всем рекомендую! Спасибо!
12 августа 2019
Очень интересная и познавательная экскурсия. Кирилл отлично распланировал маршрут: половину нашего путешествия мы передвигались на машине, что позволило познакомиться с наиболее знаковыми местами, а потом мы прогулялись по замечательным питерским дворикам. Все это сопровождалось увлекательным рассказом, который был интересен как взрослым, влюблённым в творчество И. Бродского и С. Довлатова, так и нашим детям 10 и 11 лет, которые смогли очень многое узнать об этом непростом периоде истории нашей страны. Сложностью для Кирилла было то, что один из наших детей - британец. Несмотря на сложность темы, некоторый языковой барьер и буйный темперамент наших деток, они внимательно слушали Кирилла и сказали, что это одна из самых лучших экскурсий. Несмотря на дождь, время пролетело незаметно. Конечно же, мы рекомендуем эту экскурсию. Хотелось бы, чтобы таких гидов - увлечённых своим делом, профессионалов, предлагающих необычные и познавательные путешествия было больше. Спасибо.
7 августа 2019
Я и мои друзья настоятельно рекомендуем эту экскурсию с Кириллом. Очень понравилось, большое спасибо, это было незабываемо!!! Великолепный экскурсовод знающий и любящий творчество Бродского и Довлатова. Мы увезли с собой в Харьков целый пласт историй и незабываемых впечатлений!!!
20 июня 2019
Кирилл - молодец! Настоящий профессионал своего дела, умеющий заинтересовать, сыплющий разнообразными фактами и дающий полный объём информации. Получили массу удовольствия от экскурсии и всем рекомендуем сделать то же самое!
8 марта 2019
Экскурсия поразила погружением в атмосферу, жизни и творчество. Данное ощущение возникло благодаря увлеченности Кирилла. У меня, как у человека далёкого от литературы, возникло желание изучить творчество героев экскурсии. Огромное спасибо за прекрасный вечер
14 декабря 2018
Спасибо Кириллу за хорошо составленую, и продуманную экскурсию.
Yulia
23 августа 2018
Я много раз была в Петербурге и в этот приезд, гуляя по городу, обратила внимание, что почти в каждом доме жил писатель той или иной эпохи. Я начала вспоминать школьную литературу и обнаружила, что большинство из них родом из Петербурга. Очень захотелось узнать о них больше, как о людях, в пространстве города, который является соавтором всех их произведений. Поскольку я сама эмигрант с пятилетним стажем, решила начать с Бродского и Довлатова.

Всем рекомендую Кирилла!
Это было настоящее путешествие во времени с удивительными историями из жизни писателей. Не сухие факты с заезженными "посмотрите налево, посмотрите направо", а именно живой и яркий рассказ о том, какими людьми были Бродский и Довлатов.
Спасибо огромное и надеюсь, это моя не последняя экскурсия с Кириллом!
18 августа 2018
Экскурсия очень понравилось, благодаря таланту рассказчика у Кирилла мы погрузились в атмосферу советских времен, услышали увлекательное повествование о жизни писателя с яркими цитатами из его произведений. Спасибо огромное!
Ещё 9 отзывов

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