19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Бродский и Довлатов никогда не были друзьями, но их многое связывало: интеллигентская среда, знакомые женщины, городские адреса и, конечно, желание заниматься литературой, честной и талантливой. Я расскажу, как судьбы авторов были связаны с городом, как развивались непростые взаимоотношения двух петербуржцев на родине и за рубежом и почему именно Бродский стал автором пронзительного некролога через год после смерти Довлатова.

«Полторы комнаты» и взгляд из-за океана

Вы увидите следственный изолятор, где побывал Бродский, и узнаете о жестокой «психиатрической экспертизе». Зайдёте в церковь, в которой поэт спасся от смерти, и заглянете в окна квартиры, где уже много лет пытаются открыть музей Бродского. Я покажу, где проходил народный суд, ставивший под сомнение право Бродского причислять себя к поэтам, расскажу, какую роль сыграли Шостакович и Чуковский в досрочном возвращении Бродского из ссылки. У стен КГБ мы вспомним о тяжелом решении эмигрировать и о том, чего в ходе интервью с Иосифом так и не смог понять американский журналист. Вместе мы проследуем по маршруту покидающего родину человека перед самым вылетом из СССР. Гуляя по Литейной части, вы узнаете, где и сейчас живет главная женщина в жизни Бродского. А также мы порассуждаем, почему поэт так никогда и не вернулся в Ленинград, а предпочёл писать стихи и эссе на берегу Атлантического океана, постигая чужой язык и ментальность.

Компромиссы и вся жизнь в «Чемодане»

Петляя по родным для Довлатова дворам, вы узнаете почти голливудскую историю его знакомства со второй женой, увидите окно, из которого его брат помочился на директора школы, место, где дедушка писателя (если верить текстам Довлатова) голыми руками перевернул грузовик, и мастерскую, где молодой писатель изготовил памятник Ломоносову, «похожий на бабу». Мы пройдём по маршруту, на который буквально нанизаны эпизоды из его повестей. Вместе «собёрём» «Чемодан», с которым Довлатова выпустили из страны, у стен ОВиРа и Толстовского дома. Вы заглянете в мрачный двор-колодец, из которого писатель наблюдал пришедший за ним наряд милиции, и туда, откуда Довлатов смотрел праздничный салют 9 мая 1945 года. Узнаете всё о компромиссах, которых требовало то время, и книге с «острым» названием «5 углов», которую чуть было не напечатали. И, если захотите, попробуете коктейль «Довлатов» в баре на месте бывшего гастронома.