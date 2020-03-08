80 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать и полюбить город за 2 часа

Tripster
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Tripster – представитель гидов
Добро пожаловать в парадный, всегда загадочный и невероятный Петербург.

Вы пройдёте по лабиринтам дворов-колодцев, взглянете на роскошнейшие дворцы Северной столицы, очутитесь там, куда не доходят туристы, посмотрите на жизнь современного города и вообразите себе его облик из прошлых столетий.

Крыши, пышки, доходные дома, мосты и легенды с эпитетом «истинно петербургские» собраны в этой прогулке, чтобы город на Неве взбудоражил и ваше сердце.
800 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро «Адмиралтейская»
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У этой экскурсии80 отзывов
4.92
Ежедневная прогулка по Петербургу
Ежедневная прогулка по Петербургу

Что вас ожидает

Мы подготовили для вас два познавательных и неочевидных маршрута, которые покажут Петербург во всём его великолепии. Для полноты впечатления о городе мы советуем пройти оба, но каждый из них по-своему нестандартен и будет интересен любому путешественнику, желающему познакомиться с Северной столицей поближе.

Петербург — город на воде
На этом маршруте мы начнем путешествие от Большой Морской улицы. Затем вы увидите непревзойдённый Исаакиевский собор и одноимённую площадь, гостиницы «Англетер» и «Астория» и узнаете, чем они знамениты. Ступите на самые необычные мосты Петербурга, целиком состоящего из островов, и поймёте, как водная стихия сформировала облик города. Мы полюбуемся интерьерами одного очень красивого здания, о котором зачастую не знают даже местные жители, а затем поговорим о том, почему доходные дома были так популярны в нашем городе. Вы пройдёте по изящному городскому бульвару и окажетесь перед одним из самых популярных символов города — Медным всадником. В конце экскурсии вы выйдете к одной из красивейших европейских площадей, чтобы оценить её ансамбль. И напоследок мы обязательно расскажем, на какие открытые крыши Петербурга можно подняться без опаски.

Петербург — город дворцов и дворов
Стартуя от Арки Главного штаба, вы окунётесь в богатое культурное прошлое Петербурга: узнаете, какое же здание на Дворцовой площади действительно называется Эрмитажем, пройдёте по пушкинским местам вдоль набережной Мойки и взглянете на здание, где писатель провел последние дни. А после сразу нырнёте в лабиринт питерских дворов-колодцев. Мы расскажем о прославленных горожанами и приезжими пышечных, покажем Спас на Крови с самого неожиданного ракурса и познакомим с мистикой Михайловского замка: вы узнаете, почему дворец Павла I именно такого цвета и чем он похож на средневековую крепость. Напоследок вас ждёт вид на Казанский собор, от которого захватывает дух, и легендарный дом компании «Зингер». А тем, кто хотел бы насладиться уникальной атмосферой парадного Петербурга, мы посоветуем самые интересные локации в творческом пространстве, где сохранилось старинное архитектурное убранство.

Кому подходит экскурсия

  • Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.
  • Программа будет интересна и тем, кто впервые в Петербурге, и частым гостям города.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото».
  • Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются.
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
  • Экскурсия проводится без наушников.
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Санкт-Петербурге, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Ежедневная прогулка по Петербургу
Ежедневная прогулка по Петербургу
Ежедневная прогулка по Петербургу
Ежедневная прогулка по Петербургу
Ежедневная прогулка по Петербургу

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро «Адмиралтейская».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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80 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Отличная экскурсия :)
19 февраля 2020
У нас была экскурсовод Надежда, очень хорошая рассказчица, прекрасно ведёт по маршруту, рассказывает хорошим языком с множеством интересных фактов
15 января 2020
Отлично! Трипстер не подвёл в очередной раз! У нас был гид Александр! Очень понравилось. Огромный объём интересной информации, грамотно выстроенный маршрут, в итоге- море положительных эмоций и впечатлений. Спасибо!
Конечно, рекомендую!!!
14 января 2020
Надежда, прекрасный гид, отвечает на вопросы с удовольствием, фотографирует, рассказывает и подсказывает. Если кто едет первый раз точно бронируйте сразу оба маршрута. Обязательно вам подскажут самые интересные места! Надежда спасибо за «уютный» рассказ)
12 января 2020
Очень понравилась экскурсовод Надежда, очень приятная и позитивная, сразу видно заинтересованного человека, которому нравится свое дело. Рассказ был очень доступен, не перегружен, все четко и интересно. По ходу экскурсии отвечала на любые вопросы. Экскурсия прошла увлекательно!
5 января 2020
Добрый день! Экскурсия очень понравилась, узнали много нового, успели сделать красивые фотографии. Пройтись по местам где, ходили известные исторические персонажи - это здорово! Соприкоснуться с легендами и попытаться ответить на загадки гида - это интересно! Экскурсия длилась 2 часа, но даже дети выдержали. Погода, можно сказать, практически не подвела. Рекомендую!
5 января 2020
Путешествовали по Санкт-Петербургу с гидом Александром. Несмотря на зимний и несколько сырой день, два экскурсионные часа пролетели незаметно. Материал представлен в доступной форме, новые интересные факты.
Думаю экскурсия подойдёт как для тех, кто приехал впервые, так и уже побывавших в Санкт-Петербурге ранее. Интересно будет и для школьников, старше 11 лет.
4 января 2020
Были вчетвером с бабушкой на экскурсии, всё очень понравилось. Большое спасибо гиду Надежде, что дожидалась нас, пока мы все дойдем до каждой точки, и после этого начинала рассказ, который получался очень интересным и детальным. На сопутствующие уточняющие вопросы отвечала без заминок, не терялась. Сразу видно, что человек на своем месте)
1 января 2020
Нас сопровождал гид Александр, гуляли 2,5 часа, очень интересный содержательный рассказ, гид отвечал на все вопросы. Не нудно, все четко и по делу,
17 декабря 2019
Огромное спасибо ГИДУ НАДЕЖДЕ за прекрасную экскурсию!
Ещё 70 отзывов

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