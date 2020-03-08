80 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Мы подготовили для вас два познавательных и неочевидных маршрута, которые покажут Петербург во всём его великолепии. Для полноты впечатления о городе мы советуем пройти оба, но каждый из них по-своему нестандартен и будет интересен любому путешественнику, желающему познакомиться с Северной столицей поближе.

Петербург — город на воде

На этом маршруте мы начнем путешествие от Большой Морской улицы. Затем вы увидите непревзойдённый Исаакиевский собор и одноимённую площадь, гостиницы «Англетер» и «Астория» и узнаете, чем они знамениты. Ступите на самые необычные мосты Петербурга, целиком состоящего из островов, и поймёте, как водная стихия сформировала облик города. Мы полюбуемся интерьерами одного очень красивого здания, о котором зачастую не знают даже местные жители, а затем поговорим о том, почему доходные дома были так популярны в нашем городе. Вы пройдёте по изящному городскому бульвару и окажетесь перед одним из самых популярных символов города — Медным всадником. В конце экскурсии вы выйдете к одной из красивейших европейских площадей, чтобы оценить её ансамбль. И напоследок мы обязательно расскажем, на какие открытые крыши Петербурга можно подняться без опаски.

Петербург — город дворцов и дворов

Стартуя от Арки Главного штаба, вы окунётесь в богатое культурное прошлое Петербурга: узнаете, какое же здание на Дворцовой площади действительно называется Эрмитажем, пройдёте по пушкинским местам вдоль набережной Мойки и взглянете на здание, где писатель провел последние дни. А после сразу нырнёте в лабиринт питерских дворов-колодцев. Мы расскажем о прославленных горожанами и приезжими пышечных, покажем Спас на Крови с самого неожиданного ракурса и познакомим с мистикой Михайловского замка: вы узнаете, почему дворец Павла I именно такого цвета и чем он похож на средневековую крепость. Напоследок вас ждёт вид на Казанский собор, от которого захватывает дух, и легендарный дом компании «Зингер». А тем, кто хотел бы насладиться уникальной атмосферой парадного Петербурга, мы посоветуем самые интересные локации в творческом пространстве, где сохранилось старинное архитектурное убранство.

Кому подходит экскурсия