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Гастрономический тур по Санкт-Петербургу

Denis D.
Denis D. – Гид из Санкт-Петербурга
Гастрономический тур по Санкт-Петербургу
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🍤Можно и покушать
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Гастрономический тур по Санкт-Петербургу
Гастрономический тур по Санкт-Петербургу

Что вы увидите

  • ресторанные улицы
  • рестораны-колодцы
  • места для своих
Петербурге насчитывается около 6000 заведений общественного питания. Как выбрать и не ошибиться? Можно пойти самостоятельно пробовать, заглянуть в справочники, рейтинги и не найти того, что нужно. Потеряться в многообразии просто и довольно затратно по времени и деньгам. Испортить впечатление о городе через кухню? Легко! У каждого путешественника найдется пара таких разочаровывающих историй. Как проникнуться городом через кухню 🥧 и еду? Как найти гастрономические тропы местных жителей? Как попасть в секретные места, если вы первый раз в городе? Моя экскурсия ⛳ — идеальный способ, чтобы снять сомнения и головную боль по темам питания в городе.
Что вас ждет?
Мы посетим места «для своих», которые сложно найти в открытых источниках.
Мы узнаем, как именно рестораны вписываются в архитектуру города.
Мы откроем знаковые места города и как они таковыми стали.
Мы пройдемся по основным мифам индустрии общепита и разоблачим их.
Мы научимся «читать» заведения. Этот навык вы унесете с собой для дальнейших путешествий.
Экскурсию мы начнем с кофейни, спрятанной в библиотеке, забежим в кафе в стиле неокостла, накинем 50 граммов в подпольной рюмочной, поедим в «гаражах», увидим партизанские кафе на “Апрашке”, а если останутся силы, то устроим экспресс-дегустацию от местной пивоварни.
Бонусом я дам вам рекомендации c адресами и паролями для самостоятельного тура по город
Что входит
  • услуги гида
  • бронирование столов
  • авторский путеводитель
  • посещение 5 мест
  • комфортная логистика (если плохие погодные условия)
Что не входит
  • напитки и еда
Начало
🚩 метро Сенная Площадь
Место завершения
🏁 невский проспект
Гастрономический тур по Санкт-Петербургу
Гастрономический тур по Санкт-Петербургу
Гастрономический тур по Санкт-Петербургу
Гастрономический тур по Санкт-Петербургу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Denis D.
Denis D.
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