Петербурге насчитывается около 6000 заведений общественного питания. Как выбрать и не ошибиться? Можно пойти самостоятельно пробовать, заглянуть в справочники, рейтинги и не найти того, что нужно. Потеряться в многообразии просто и довольно затратно по времени и деньгам. Испортить впечатление о городе через кухню? Легко! У каждого путешественника найдется пара таких разочаровывающих историй. Как проникнуться городом через кухню 🥧 и еду? Как найти гастрономические тропы местных жителей? Как попасть в секретные места, если вы первый раз в городе? Моя экскурсия ⛳ — идеальный способ, чтобы снять сомнения и головную боль по темам питания в городе.

Что вас ждет?

Мы посетим места «для своих», которые сложно найти в открытых источниках.

Мы узнаем, как именно рестораны вписываются в архитектуру города.

Мы откроем знаковые места города и как они таковыми стали.

Мы пройдемся по основным мифам индустрии общепита и разоблачим их.

Мы научимся «читать» заведения. Этот навык вы унесете с собой для дальнейших путешествий.

Экскурсию мы начнем с кофейни, спрятанной в библиотеке, забежим в кафе в стиле неокостла, накинем 50 граммов в подпольной рюмочной, поедим в «гаражах», увидим партизанские кафе на “Апрашке”, а если останутся силы, то устроим экспресс-дегустацию от местной пивоварни.

Бонусом я дам вам рекомендации c адресами и паролями для самостоятельного тура по город