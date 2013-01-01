Кирилл К. проводит ещё 3 экскурсии

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Король и Шут. Горшенев. Петербург

Кирилл К.
Кирилл К. – Гид из Санкт-Петербурга
Они были главным стадионным коллективом России.

Но для тысяч людей «Король и шут» – это еще и самая «петербургская» группа.

И самая близкая.

Её история 📖 начиналась в стенах реставрационного училища, подвалах Эрмитажа.

И оборвалась летом 2013 в доме Горшка в питерском районе Коломяги.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Король и Шут. Горшенев. Петербург
Король и Шут. Горшенев. Петербург
Наш город 🏙️ помнит и первые концерты в клубе «TamTam», и пик успеха с полными залами «СКК» и «Юбилейного». И те моменты, когда группа была на волоске от раскола, а её лидер – «на краю», в шаге от смерти.
Вокруг «Короля и Шута»
Мы вспомним, как познакомились создатели коллектива, пройдем по дворам, где рождались сказочные сюжеты, побываем у клуба, где состоялся дебют группы, и у созданного самими музыкантами «Старого дома», просуществовавшего всего пару лет. Мы увидим, где записаны «Герои и злодеи» и «Будь как дома, путник». Посетим «Castle Rock», где плащ Горшка – музейный экспонат, а стена украшена граффити-портретом музыканта и, конечно, посетим памятник музыканту на Богословском кладбище.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Площадь Восстания, 1
Место завершения
🏁 Площадь Мужества, 1
Король и Шут. Горшенев. Петербург
Король и Шут. Горшенев. Петербург
Король и Шут. Горшенев. Петербург
Король и Шут. Горшенев. Петербург
Король и Шут. Горшенев. Петербург

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Кирилл К.
Кирилл К.
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Кирилл К. проводит ещё 3 экскурсии

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