Кирилл К. проводит ещё 3 экскурсии

Наш город 🏙️ помнит и первые концерты в клубе «TamTam», и пик успеха с полными залами «СКК» и «Юбилейного». И те моменты, когда группа была на волоске от раскола, а её лидер – «на краю», в шаге от смерти.

Вокруг «Короля и Шута»

Мы вспомним, как познакомились создатели коллектива, пройдем по дворам, где рождались сказочные сюжеты, побываем у клуба, где состоялся дебют группы, и у созданного самими музыкантами «Старого дома», просуществовавшего всего пару лет. Мы увидим, где записаны «Герои и злодеи» и «Будь как дома, путник». Посетим «Castle Rock», где плащ Горшка – музейный экспонат, а стена украшена граффити-портретом музыканта и, конечно, посетим памятник музыканту на Богословском кладбище.