Я приглашаю вас в сакральное место петербургской молодёжи. Мы поднимемся на разные уровни Этажей и разберём секрет их притягательности. Панорама, которая откроется нам с бывшей заводской крыши, позволит лучше понять, как устроен город. А посещение парадных и прогулка по дворам сделают знакомство с Петербургом более полным.

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Описание

Что вас ожидает

Проходные дворы и парадные

По пути в Лофт мы увидим доходные дома, часть из которых — шедевры городской архитектуры. Заглянем внутрь некоторых из них и рассмотрим красивые парадные с сохранившимися историческими интерьерами. Повернём в проходные дворы и окажемся на дне дворов-колодцев, где поговорим о быте жителей города до революции.

Лофт Проект Этажи

Многофункциональное пространство открылось в 2007 году на территории бывшего хлебозавода. Мы прогуляемся по контейнерной улице со множеством граффити. Я расскажу о тематических вечеринках и фестивалях, которые регулярно здесь проходят. Заглянув в местные магазинчики, вы удивитесь оригинальности ассортимента: от манги и американского секонд-хенда до стильных украшений от российских дизайнеров.

Панорамная крыша

Крыша Этажей — оборудованная смотровая площадка, с которой открывается грандиозный вид на исторический центр и архитектурные доминанты. Вы познакомитесь с понятием «Код Петербурга»: узнаете, из чего он состоит, и увидите ключевые особенности застройки города. И конечно, крыша — отличная локация для атмосферных фотографий.

Организационные детали