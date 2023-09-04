Посетить культовое арт-пространство и увидеть неформальную сторону города
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даты
Описание
Что вас ожидает
Проходные дворы и парадные
По пути в Лофт мы увидим доходные дома, часть из которых — шедевры городской архитектуры. Заглянем внутрь некоторых из них и рассмотрим красивые парадные с сохранившимися историческими интерьерами. Повернём в проходные дворы и окажемся на дне дворов-колодцев, где поговорим о быте жителей города до революции.
Лофт Проект Этажи
Многофункциональное пространство открылось в 2007 году на территории бывшего хлебозавода. Мы прогуляемся по контейнерной улице со множеством граффити. Я расскажу о тематических вечеринках и фестивалях, которые регулярно здесь проходят. Заглянув в местные магазинчики, вы удивитесь оригинальности ассортимента: от манги и американского секонд-хенда до стильных украшений от российских дизайнеров.
Панорамная крыша
Крыша Этажей — оборудованная смотровая площадка, с которой открывается грандиозный вид на исторический центр и архитектурные доминанты. Вы познакомитесь с понятием «Код Петербурга»: узнаете, из чего он состоит, и увидите ключевые особенности застройки города. И конечно, крыша — отличная локация для атмосферных фотографий.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: вход на крышу — 300 руб. /чел.
- Я возьму профессиональный бинокль, чтобы вы смогли детально рассмотреть архитектурные доминанты города
- После экскурсии вы сможете остаться и провести время на крыше Лофта (билет на вход не единоразовый, действует до конца дня)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле метро Владимирская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Антон был изначально на связи, пришел на встречу вовремя, спросил о наших пожеланиях. Экскурсия была интересная, много узнали о доходных домах, о быте питербуржцев того времени, Антон отвечал на все наши вопросы, показал нам несколько разных парадных, внутренние дворики, обращал внимание на нюансы в архитектуре и интерьере. Не торопился, экскурсия шла в спокойном режиме.
Во второй части экскурсии Антон провел нас через современный лофт на крышу, где мы встретили закат. Крыша была абсолютна безопасная, пологая. Там мы были не одни, но в целом было достаточно комфортно.
Гида рекомендую. Вежливый, современный, спокойный, осталось очень приятное впечатление от экскурсии, все было в соответствии с нашими пожеланиями!
В одной экскурсии мы увидели парадные, дворы-колодцы и панорамный вид на город. Хочется отметить, что выход на крышу комфортный и просторный,безопасный во всех смыслах, мы так и хотели. Открывается классный вид на город.
Лофт проект «Этажи» - неординарно, не похоже на то, что видели раньше. Атмосферно, здесь есть что посмотреть и приобрести.