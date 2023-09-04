Лофт Проект Этажи и непарадная классика Петербурга

Посетить культовое арт-пространство и увидеть неформальную сторону города

5
5 отзывов
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Я приглашаю вас в сакральное место петербургской молодёжи. Мы поднимемся на разные уровни Этажей и разберём секрет их притягательности. Панорама, которая откроется нам с бывшей заводской крыши, позволит лучше понять, как устроен город. А посещение парадных и прогулка по дворам сделают знакомство с Петербургом более полным.
Лофт Проект Этажи и непарадная классика Петербурга
Лофт Проект Этажи и непарадная классика Петербурга
Лофт Проект Этажи и непарадная классика Петербурга
Лофт Проект Этажи и непарадная классика Петербурга
Лофт Проект Этажи и непарадная классика Петербурга
Лофт Проект Этажи и непарадная классика Петербурга
Лофт Проект Этажи и непарадная классика Петербурга
Лофт Проект Этажи и непарадная классика Петербурга
Лофт Проект Этажи и непарадная классика Петербурга
Лофт Проект Этажи и непарадная классика Петербурга
Лофт Проект Этажи и непарадная классика Петербурга
Лофт Проект Этажи и непарадная классика Петербурга
Лофт Проект Этажи и непарадная классика Петербурга
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Описание

Что вас ожидает

Проходные дворы и парадные

По пути в Лофт мы увидим доходные дома, часть из которых — шедевры городской архитектуры. Заглянем внутрь некоторых из них и рассмотрим красивые парадные с сохранившимися историческими интерьерами. Повернём в проходные дворы и окажемся на дне дворов-колодцев, где поговорим о быте жителей города до революции.

Лофт Проект Этажи

Многофункциональное пространство открылось в 2007 году на территории бывшего хлебозавода. Мы прогуляемся по контейнерной улице со множеством граффити. Я расскажу о тематических вечеринках и фестивалях, которые регулярно здесь проходят. Заглянув в местные магазинчики, вы удивитесь оригинальности ассортимента: от манги и американского секонд-хенда до стильных украшений от российских дизайнеров.

Панорамная крыша

Крыша Этажей — оборудованная смотровая площадка, с которой открывается грандиозный вид на исторический центр и архитектурные доминанты. Вы познакомитесь с понятием «Код Петербурга»: узнаете, из чего он состоит, и увидите ключевые особенности застройки города. И конечно, крыша — отличная локация для атмосферных фотографий.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: вход на крышу — 300 руб. /чел.
  • Я возьму профессиональный бинокль, чтобы вы смогли детально рассмотреть архитектурные доминанты города
  • После экскурсии вы сможете остаться и провести время на крыше Лофта (билет на вход не единоразовый, действует до конца дня)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле метро Владимирская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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А
4 сен 2023
Антон замечательный гид, отлично знает предмет. Познавательно и интересно. Получили истинное удовольствие.
Варвара
21 авг 2023
Экскурсия очень понравилась! Познавательно, содержательно, а главное безопасно (легко с детьми, с крыши никто не свалится, хотя крыша будет классная))) интересно было как взрослым про быт Петербурга, так и сыну- подростку (это здание лофт конечно покорило, сами такого бы не нашли). Антону спасибо!
Г
20 авг 2023
На экскурсии были с детьми 9-14 лет. Экскурсия понравилась, неспешная, Антон рассказывал о интересных домах встречающихся по дороге, детям особенно понравился Лофт.
Е
14 авг 2023
Были на индивидуальной экскурсии вдвоем 13 августа.
Антон был изначально на связи, пришел на встречу вовремя, спросил о наших пожеланиях. Экскурсия была интересная, много узнали о доходных домах, о быте питербуржцев того времени, Антон отвечал на все наши вопросы, показал нам несколько разных парадных, внутренние дворики, обращал внимание на нюансы в архитектуре и интерьере. Не торопился, экскурсия шла в спокойном режиме.
Во второй части экскурсии Антон провел нас через современный лофт на крышу, где мы встретили закат. Крыша была абсолютна безопасная, пологая. Там мы были не одни, но в целом было достаточно комфортно.
Гида рекомендую. Вежливый, современный, спокойный, осталось очень приятное впечатление от экскурсии, все было в соответствии с нашими пожеланиями!
Были на индивидуальной экскурсии вдвоем 13 августа.Были на индивидуальной экскурсии вдвоем 13 августа.
￼￼￼￼￼￼￼Ксения
7 авг 2023
Антон, показал Петербург с новой стороны.
В одной экскурсии мы увидели парадные, дворы-колодцы и панорамный вид на город. Хочется отметить, что выход на крышу комфортный и просторный,безопасный во всех смыслах, мы так и хотели. Открывается классный вид на город.
Лофт проект «Этажи» - неординарно, не похоже на то, что видели раньше. Атмосферно, здесь есть что посмотреть и приобрести.

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Можно с детьми
Для школьников
Для подростков
Для пенсионеров
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Панорамы
Доходные дома
Улицы и переулки
Смотровые площадки
Неформальные
Для студентов

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