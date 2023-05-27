Проехать по центру города с остановками у главных достопримечательностей и насладиться видами с воды
Ночью Петербург по-своему прекрасен. Тёплая подсветка обнажает новые архитектурные грани соборов, зданий и мостов. Дневные дела и заботы отступают, ритм ночной жизни расслабляет и ничего не мешает любоваться видами.
Приглашаем увидеть ночной Петербург сначала на автобусной экскурсии с остановками, а затем на водной прогулке — как раз в тот момент, когда будут разводить мосты!
Приглашаем увидеть ночной Петербург сначала на автобусной экскурсии с остановками, а затем на водной прогулке — как раз в тот момент, когда будут разводить мосты!
Ближайшие даты:
27
мая
мая
28
мая
мая
30
мая
мая
31
мая
мая
3
июн
июн
4
июн
июн
6
июн
июн
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Обзорная экскурсия (21:30–00:30)
Первая часть путешествия проходит на автобусе. Вы увидите ключевые достопримечательности, а наш гид погрузит вас в сюжеты из истории. Обязательно сделаем остановки для фото на Дворцовой площади, у Спаса на Крови, Смольного и Исаакиевского соборов, загадочных Сфинксов, на Стрелке В. О. и у Петропавловской крепости. А из окна автобуса под рассказы гида вы увидите ещё больше!
Водная прогулка + развод мостов (00:30–02:00)
На теплоходе с открытой и закрытой палубами мы пройдём по рекам и каналам Петербурга. Вы оцените город с нового ракурса и просто отдохнёте душой и телом. А в последнем акте этого путешествия вас ждёт настоящая романтика — развод мостов!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на парковке за Казанским собором
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 471 туриста
Наша команда создает интересные и разнообразные форматы поездок и экскурсий в регионе по доступным ценам. У нас одни из лучших экскурсоводов и гидов в Санкт-Петербурге. Мы ответственно относимся к отзывам участников наших путешествий и всегда реагируем на них, чтобы стать лучше. Нас объединяет страсть к новым впечатлениям и культуре. И мы будем рады организовать для вас путешествие, в котором вы получите яркие эмоции и знания.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Групповые
Водные развлечения
Можно с детьми
Ночные
Летние
Обзорные
Петропавловская крепость
Популярные места
Васильевский остров
Исаакиевский собор
Музеи
Религиозные
Развод мостов
Спас на Крови
Смольный собор
Дворцовая площадь
Вечерние
Мосты
На теплоходе
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Групповая
4 часа
Вечерний Петербург на минивэне + развод мостов на теплоходе
Увидеть самое главное на обзорной экскурсии в мини-группе и проплыть по Неве в особое время
на площади Искусств
Завтра
28 мая
29 мая
30 мая
3 900₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Прогулка на катере на развод мостов
Увидеть вблизи, как разводятся Дворцовый и Троицкий мосты, и пройти по ночной Неве в мини-группе
рядом с Горсткиным мостом
Сегодня
28 мая
1 июня
2 июня
1 950₽ за человека
Групповая
3 часа
Ночная экскурсия по Петербургу и развод мостов
Открыть легенды Северной столицы и загадать желания на фоне сияющих главных достопримечательностей
на Дворцовой площади
Сегодня
Завтра
31 мая
1 июня
1 790₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании