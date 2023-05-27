Ночной Петербург 2 в 1: обзорная экскурсия + развод мостов на теплоходе

Проехать по центру города с остановками у главных достопримечательностей и насладиться видами с воды

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Ночью Петербург по-своему прекрасен. Тёплая подсветка обнажает новые архитектурные грани соборов, зданий и мостов. Дневные дела и заботы отступают, ритм ночной жизни расслабляет и ничего не мешает любоваться видами.

Приглашаем увидеть ночной Петербург сначала на автобусной экскурсии с остановками, а затем на водной прогулке — как раз в тот момент, когда будут разводить мосты!
Ночной Петербург 2 в 1: обзорная экскурсия + развод мостов на теплоходе
Ночной Петербург 2 в 1: обзорная экскурсия + развод мостов на теплоходе
Ночной Петербург 2 в 1: обзорная экскурсия + развод мостов на теплоходе
Ночной Петербург 2 в 1: обзорная экскурсия + развод мостов на теплоходе
Ночной Петербург 2 в 1: обзорная экскурсия + развод мостов на теплоходе
Ночной Петербург 2 в 1: обзорная экскурсия + развод мостов на теплоходе
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Обзорная экскурсия (21:30–00:30)

Первая часть путешествия проходит на автобусе. Вы увидите ключевые достопримечательности, а наш гид погрузит вас в сюжеты из истории. Обязательно сделаем остановки для фото на Дворцовой площади, у Спаса на Крови, Смольного и Исаакиевского соборов, загадочных Сфинксов, на Стрелке В. О. и у Петропавловской крепости. А из окна автобуса под рассказы гида вы увидите ещё больше!

Водная прогулка + развод мостов (00:30–02:00)

На теплоходе с открытой и закрытой палубами мы пройдём по рекам и каналам Петербурга. Вы оцените город с нового ракурса и просто отдохнёте душой и телом. А в последнем акте этого путешествия вас ждёт настоящая романтика — развод мостов!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на парковке за Казанским собором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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