Ночью Петербург по-своему прекрасен. Тёплая подсветка обнажает новые архитектурные грани соборов, зданий и мостов. Дневные дела и заботы отступают, ритм ночной жизни расслабляет и ничего не мешает любоваться видами. Приглашаем увидеть ночной Петербург сначала на автобусной экскурсии с остановками, а затем на водной прогулке — как раз в тот момент, когда будут разводить мосты!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Обзорная экскурсия (21:30–00:30)

Первая часть путешествия проходит на автобусе. Вы увидите ключевые достопримечательности, а наш гид погрузит вас в сюжеты из истории. Обязательно сделаем остановки для фото на Дворцовой площади, у Спаса на Крови, Смольного и Исаакиевского соборов, загадочных Сфинксов, на Стрелке В. О. и у Петропавловской крепости. А из окна автобуса под рассказы гида вы увидите ещё больше!

Водная прогулка + развод мостов (00:30–02:00)

На теплоходе с открытой и закрытой палубами мы пройдём по рекам и каналам Петербурга. Вы оцените город с нового ракурса и просто отдохнёте душой и телом. А в последнем акте этого путешествия вас ждёт настоящая романтика — развод мостов!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.